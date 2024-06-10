Победа Ферстаппена — везение, катастрофа «Феррари» — загадка. Главные выводы по ГП Канады

Две недели назад «Феррари» была сильнее всех, а теперь не дотянулась даже до топ-10!

Дождевой Гран-при Канады стал одним из самых ярких этапов текущего сезона Формулы-1. В переменчивых погодных условиях постоянно менялась и расстановка сил на трассе. Поначалу лидировал выигравший квалификацию Джордж Расселл, затем инициативу перехватил Ландо Норрис, а под финиш никто ничего не смог поделать с Максом Ферстаппеном, который уверенно уехал от всего пелотона.

В то же время будет не лишним признать, что действующему чемпиону повезло с появлением сейфти-кара, Расселл сам растерял все свои шансы, а Норрису есть что отметить в этот уикенд. Эти и другие итоги Гран-при Канады — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Без сейфти-кара Макс не победил бы

В момент вылета Сарджента на 25-м круге Норрис на семь секунд опережал пелотон и продолжал отрываться. В этот момент гонки никто не мог остановить Ландо, и, если бы по ходу заезда не было жёлтых флагов, «Макларен» почти наверняка одержал бы победу. Более того, если бы Норрис успел свернуть в боксы на том же круге, что и его соперники, и выехал бы с пит-лейна лидером, Макс его не обогнал бы.

Во-первых, Ферстаппену не было бы смысла рисковать в борьбе с Ландо — в чемпионате гонщик «Макларена» Максу всё равно не соперник, а отбойники в Монреале очень близко. Во-вторых, в момент перехода на слики Норрис идеально чувствовал возможности своей резины и снял промежуточные именно в тот момент, когда они стали медленнее обычной резины.

Норриса Ферстаппен прошёл лишь благодаря сейфти-кару Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нельзя назвать победу Ферстаппена незаслуженной. Макс всегда держался близко к лидерам, а когда судьба предоставила шанс, голландец был недосягаем для соперников. В то же время действующий чемпион вновь допускает ошибки: в погоне за Расселлом он промахнулся в одном из поворотов, из-за чего и пропустил Норриса в первой фазе гонки.

Не стоит переживать и самому Ландо. В этот раз удача от британца отвернулась, но в Майами она ему помогла — хотя бы тем, что сняла прессинг с механиков во время пит-стопа. Как бы там ни было, уже который этап подряд «Макларен» способен бороться с «Ред Булл» — и это уже прекрасная новость для Норриса.

Расселл упустил свой шанс сам

В Канаде обновления «Мерседеса» заработали на полную мощность — немецкая команда по-настоящему сражалась с «Ред Булл» и «Маклареном» за победу. Увы, из трёх претендентов чаще всех ошибался в Монреале именно Расселл.

Джордж устоял впереди на старте, но растерялся, когда в конце 21-го круга попал под атаку Норриса, срезал шикану и пропустил вместе с Ландо ещё и Ферстаппена. Если бы не этот эпизод, именно Расселл лидировал бы на рестарте на 30-м круге. И почти наверняка, как и в случае с Норрисом, Макс не стал бы чересчур рисковать в борьбе с «Мерседесом», который не представляет угрозы в общем зачёте.

Расселл дважды ошибался в борьбе с «Макларенами» Фото: Chris Graythen/Getty Images

Ещё одну ошибку Расселл допустил в борьбе с Пиастри, поторопившись с атакой в конце 65-го круга. Джорджа можно понять: у него ещё оставался шанс на второе место, но для этого нужно было быстро пройти Оскара и начать атаковать Норриса. Однако гонщик «Мерседеса» недооценил скорость Пиастри, захлопнул калитку, когда «Макларен» оставался внутри, и лишь потерял время.

В конце концов Джордж прошёл и Оскара, и Льюиса Хэмилтона, который даже не слишком сопротивлялся напарнику, и поднялся на подиум. Но даже сам пилот на финише признался, что шанс забраться ещё выше у него был.

Главное разочарование — «Феррари»

Всего две недели назад «Феррари» завоевала победу в Монако, а теперь не смогла пройти в финал квалификации, с трудом боролась за места в топ-10 и в итоге сошла обеими машинами. Что именно случилось с машинами «Скудерии», по горячим следам выяснить не удалось: просто начиная с квалификации не хватает скорости, повторяют пилоты.

Жаль, что «Скудерия» в Канаде провалилась. После гонки в Монако отставание Маранелло от «Ред Булл» в Кубке конструкторов существенно сократилось — действующие чемпионы оказались под прессингом. Да, небольшим, но это лучше, чем ничего.

В Канаде «Феррари» потерпела тяжёлое поражение Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако есть в этом и позитивные моменты: во-первых, постоянные перемены в расстановке сил только на пользу чемпионату, а во-вторых, только представьте, какой получилась бы гонка, если бы за победу в ней сражались не три, а четыре команды. Когда вообще такое в последний раз было в Формуле-1?

Есть надежда, что именно таким будет Гран-при Испании. В Милтон-Кинсе верят, что в Барселоне таких сложностей с балансом, как в Имоле, Монако и Канаде, уже не будет. Однако мог ли кто-то предположить, что у добившейся беспрецедентного доминирования команды три этапа подряд будут возникать сложности с балансом?

Перес и Цунода не оправдывают ожиданий

Для Серхио Переса и Юки Цуноды минувший уикенд завершился неудачей. Причём в случае мексиканца Гран-при Канады, по его собственному выражению, получился катастрофическим.

Чеко уже на третьем этапе подряд не может пройти в финал квалификации и уже во второй раз кряду не выходит из Q1. В субботу Перес просто развёл руками — не удавалось прогреть шины. Как бы там ни было, Ферстаппену в первом сегменте он проиграл почти секунду! Гонка же завершилась разворотом и разбитым задним антикрылом.

Последствия разворота Переса Фото: x.com/f1

Не удержался в пределах трассы под конец гонки и Юки Цунода. В его случае обошлось без удара о заграждения, однако место в топ-10 японец потерял, хотя шёл восьмым и мог набрать четыре очка.

Оба на этой неделе продлили контракты и как минимум следующий сезон проведут в своих нынешних командах. Но, как напомнил Кристиан Хорнер, в каждом контракте есть разные пункты…