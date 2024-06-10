Почему грустно от контракта Переса и вернётся ли доминирование «Ред Булл»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Кто объективно больше заслуживал победы — Ферстаппен, Норрис или Расселл?

Макс: Он не ошибался. Команда с тактикой — тоже. Когда надо было выдать быстрый круг, Ферстаппен его выдавал. Так что очень заслуженная, рабочая, тяжёлая победа.

Выиграл бы Норрис гонку, если бы не первый сейфти-кар?

Возможно, ведь темп у него был отменный. Но не буду утверждать, что 100% бы выиграл.

Как оцениваете атаку Расселла на Пиастри? Не стоило ли наказать Расселла за контакт?

Точно не стоило наказывать. Собственно, что судьи и сделали. По сути, Джордж сам себя наказал, не оставив места и в итоге потеряв время. Так бы на более свежих шинах был шанс и на второе место.

Чем объясните столь провальный уикенд «Феррари»?

Я так понял, что им не удавалось «включить» резину. Вероятно, это просто специфика трассы. Думаю, что это скорее исключение и на других трассах они вернутся на свои места.

Как оцениваете решение «Хааса» стартовать на сильнодождевых шинах?

Оба стартуют не из очковой зоны — почему не рискнуть? На мой взгляд, получилось. Если бы Магнуссену не запороли пит-стоп, он выехал бы повыше. В любом случае в трансляцию попали, обгоняли, шоу сделали — класс же! Остальные так не сделали, возможно, понимая, что почти всегда все быстро переходят на промежуточную резину, либо выезжает сейфти-кар, если дождь усиливается. Плюс когда все вокруг ставят промежуточную, невольно и тебя это склоняет к той же резине.

Были ли правы в «Альпин», когда потребовали от Окона пропустить Гасли ради погони за Риккардо?

Ощущение, что это был как щелчок по носу: указать на своё место. Ситуация Эстебана незавидная. Пока что он без места на следующий год, и Окону сейчас надо показывать, что он надёжный командный игрок, хотя им не является. Может быть, в его контракте есть пункты, за что его могут отстранить от гонок. Может, «Альпин» над таким вариантом раздумывает. Если так случится, то найти место ему станет намного труднее.

Удивлены ли решением «Ред Булл» продлить Переса?

Я так понял, что результатами там не руководствуются. А вот продажи «мерча» решают. В целом могли бы и Роналду подписать! Результаты, безусловно, были бы хуже, но зато каждый раз писали бы про него и продавали тьму футболок, кепок и всего остального. Это, конечно, сарказм, но грустно за Лоусона и остальных ребят в молодёжных программах.

Кто прав в обмене любезностями между Риккардо и Вильнёвом?

Жак известен своими резкими высказываниями, поэтому не стоит на это обращать внимания. Все помнят, что после титула он очень сильно сдал. Но и отрицать, что Дэн проводит последние несколько лет посредственно, глупо. Так что в целом оба молодцы: мы их вспомнили лишний раз и обсудили. Может, и мне стоит резко высказываться — тогда и меня обсуждать будут больше!

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Ждёте ли в следующих гонках на более традиционных трассах борьбы 3-4 команд или доминирования «Ред Булл»?

Определённо, доминирование «Ред Булл» уже никто не ждет. Перес точно отвалился. Вопрос только, догонят ли Макса. Думаю, от трассы к трассе конкуренты будут ближе или дальше, а возможно, где-то и проезжать будут. Уверен, будет очень увлекательно.

Как вам регламент Формулы-1 на сезон-2026?

Одним из главных плюсов является то, что машины станут поменьше. Сейчас это баржи, они гигантские! Они больше, чем гиперкары в WEC. В 2026 году всё равно они будут большими. Конечно, на словах опять должно стать проще ехать за другими болидами в поворотах. Как будет на самом деле, никто не знает. А вот насчёт адаптивной аэродинамики я не очень понял. Опять же, посмотрим.