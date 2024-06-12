Почему легенд российских гонок дружно променяли на молодёжь? «Виноваты» санкции

В российском автоспорте сложилась необычная ситуация. Вроде бы санкциями попытались задавить гонки, но вышло наоборот: внешнее давление привело к тому, что те пилоты, кто смог найти возможность продолжить карьеру в международных турнирах, делают это под флагом других стран, а те, кто не готов гоняться в статусе нейтрального атлета, вернулись на родину и выступают здесь. И получилось так, что в отечественных сериях появились молодые таланты, которые открыли второе дыхание для гонок, а кроме того — наметилась очевидная смена поколений. Особенно ярко это видно на примере серии СМП РСКГ Туринг, где в топовом классе SMP TCR Russia в 2024 году в каждой ведущей команде как минимум по одному перспективному юниору. На кого теперь делают ставку лидеры?

«Сражения с многоопытными пилотами многому учат»

Одной из сенсаций нового сезона в российском автоспорте стало решение команды Lada Sport Rosneft серьёзно обновить свой состав в главном зачёте. Прошлогодний дебютант, вице-чемпион SMP TCR Russia Иван Чубаров оказался в роли самого опытного пилота команды, а его напарником стал Максим Туриев — юниор, который в 2023-м провёл свой первый сезон в СМП РСКГ Туринг в категории «Супер-продакшен», а в этом году пошёл на повышение.

Тольяттинская команда в 2024 году — пример, как выстраивать собственную программу воспитания молодых пилотов. Оба гонщика SMP TCR Russia — выходцы фирменной картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior, которые вместе с брендом прошли путь от картинга до топового класса российского «кольца». Опытнейшие Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин перебрались в «Супер-продакшен», но свой статус наставников перспективной молодёжи сохранили и помогают ей советами.

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«Мне не совсем нравится формулировка «лидер команды», потому что я не чувствую себя каким-то первым номером и в целом не люблю подобного деления напарников. По темпу мы с Максом близки, и прошлый год показал, что лидер далеко не всегда тот, кто привозит лучший результат.

Я всегда за омоложение пелотона, но считаю, что такие опытные ребята, как Дима Брагин и Кирилл Ладыгин, всё же должны оставаться в гонках и давать понять молодым, что не всё так просто! Кирилл, даже несмотря на его переход в другой класс, всегда готов нам помочь: если есть какие-то вопросы или недопонимание с техникой, Ладыгин всегда подсказывает, как и Вова Шешенин.

Сезон для нас пока сложный: испытываем определённые трудности на длинной дистанции, хотя квалификационный темп у нас очень хороший. На двух первых этапах я выигрывал квалификацию, а на третьем немножко не пошло, но сказался и довес, который получил после Смоленска. Мы выжимаем из ситуации максимум и надеемся, что скоро получится решить все проблемы», — говорит Иван Чубаров.

Максим Туриев и Иван Чубаров Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

За три этапа счёт победам юниорам пока открыть не удалось, но в целом спортсмены команды не унывают. Да, возникают проблемы, однако их расценивают исключительно как возможность получить новый опыт, а не повод для огорчения.

«В целом от нового сезона только положительные ощущения, и с каждым этапом становится всё интереснее и интереснее, но пока у нас есть определённые проблемы с автомобилем, да и по своему пилотажу пока есть некоторые вопросы. Нечего скрывать — это мой второй сезон в кольцевых гонках, и после дебюта в «Супер-продакшен» с командой Lecar я сразу же прыгнул в топовый класс с заводским коллективом Lada Sport Rosneft. Чемпионат для нас начался тяжело, но мы стараемся устранить те проблемы, которые влияют на наш гоночный темп — это и техника, и наш пилотаж. Год, очевидно, будет непростым, но мы хотим извлечь максимум полезного опыта.

Понятно, что машины отличаются, но я стараюсь с каждым этапом прогрессировать, что и показала квалификация на моём домашнем этапе в Нижнем Новгороде. Третье место — это очень неплохо, учитывая, что впереди две самые лёгкие на данный момент машины в SMP TCR Russia.

Пока после картинга не совсем привычно такое количество контактной борьбы на трассе, но стараемся к этому привыкать и извлекать максимум. Интересно и полезно бороться с опытными пилотами вроде Дмитрия Брагина, которые готовы воспользоваться малейшей твоей ошибкой. Сражения с такими великими пилотами многому учат», — считает Максим Туриев.

Машина Максима Туриева Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

«Помогаем, чем можем, и очень переживаем за результаты. В квалификациях ребята демонстрируют отличный темп, но в гонках, где главное хороший старт, пока не очень хорошо получается. Это нормально: наберутся опыта и исправят ситуацию. В целом, гонки молодеют во всём мире, и сейчас мы видим смену поколений. Мы же со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы молодёжь как можно быстрее освоилась и поехала быстро», — в своей лаконичной манере отмечает опытнейший Кирилл Ладыгин.

«После первой победы надо вдвое больше работать»

В Lukoil Racing SMP Team тоже произошла смена поколений — к уже достаточно опытным по «туринговым» меркам Владимиру Атоеву и Александру Смоляру в этом году присоединился Кирилл Смаль, а сам коллектив начал работу с программой поддержки молодых пилотов SMP Racing. Шаг этот в команде называют закономерным, потому что пришло время молодёжи — гонщиков фактически готовят «на вырост». Бывший директор молодёжной программы SMP Racing Петр Алешин подсказывает руководителю команды Lukoil Racing Евгению Малиновскому самых перспективных спортсменов, которые затем оказываются за рулём кузовной техники.

На примере Егора Оруджева команда убедилась, что пилоты, имеющие за плечами опыт выступлений в европейских формульных сериях и управления прототипами, способны быть быстрыми в SMP TCR Russia. Гонщики умеют работать с телеметрией, могут давать обратную связь инженерам, и всё это хорошо работает, что доказали Атоев и Смоляр, а теперь и Смаль. В новом партнёрстве Lukoil Racing отвечает за гоночную составляющую, а SMP Racing взяла на себя медийную работу и физическую подготовку спортсменов — такое разделение направлений показало себя максимально рабочим. В 2023-м Александр Смоляр, пропустив первый этап, до последнего боролся за титул, а в 2024-м Кирилл Смаль всего в четвёртой своей гонке в серии одержал победу за рулём Hyundai i30 N TCR!

Машина Кирилла Смаля Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

«Для меня всё в новинку, потому что я впервые еду в России. Осваиваюсь в новых условиях хорошо, потому что у меня, осмелюсь сказать, лучшая в серии команда, поэтому адаптация идёт гладко, хотя и не так быстро, как я ожидал. Чемпионат очень сильный, здесь нет медленных пилотов, поэтому мне нужно просто постепенно перенимать опыт и учиться у них. Но Смоленск показал, что хороший результат не за горами, поэтому в целом я доволен.

Сложностей много. Каждый автодром для меня новый, я должен учить трассу на новой для меня машине. Так что когда приезжаю, то у меня вдвойне сложная работа: всё надо делать с нуля, тогда как другим ребятам нужно просто вспомнить, как они ехали здесь в прошлом, и подобрать настройки. Помогает, что у меня в напарниках два быстрых пилота Саша Смоляр и Вова Атоев, которые мне помогают, а моим тренером выступает Алексей Дудукало, так что учёба идёт быстро и эффективно.

Целей на сезон как таковых у меня нет. Надо научиться ездить на переднем приводе, ездить на кузовной машине, привыкнуть к контактной борьбе. Конечно, я бы хотел к концу сезона стабильно заезжать на подиумы. После первой победы в Смоленске хотелось бы поднять планку, но я понимаю, что рано торопиться: победа со старта на реверсивной решётке ничего не значит. После выигранной гонки надо только вдвое больше работать, чтобы оправдывать ожидания и команды, и партнёров, и болельщиков», — уверен Кирилл Смаль.

Кирилл Смаль Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Наставник у юниора выдающийся — Алексей Дудукало, который пересел из-за руля гоночного автомобиля в тренерское кресло. Бесценный опыт легенды российского автоспорта молодёжь не просто перенимает, а конвертирует его в успехи на трассе. Все три пилота Lukoil Racing SMP Team уже побывали в 2024-м на подиуме, а победы одержали два из трёх гонщиков.

«Ребята подготовленные, и работа с ними начинается не с нуля. Они понимают, чего я хочу, и сами представляют, что им нужно. Если говорить о Кирилле как о дебютанте, то он потихонечку набирается опыта. Рабочий процесс у нас идёт хорошо. Он не жалуется на передний привод и на новую для него машину — управление плюс-минус то же, траектории не сильно отличаются. Автомобиль имеет меньше аэродинамического прижима, здесь больше механического «держака». Смаль быстро адаптировался, никаких сложностей особых у него не было.

К новым трассам готовимся по онбордам, которые я отправляю, а Кирилл смотрит, а кроме того он много ездит на симуляторе. Раньше я довольно скептически к этой истории относился, но последние года два довольно много езжу на симуляторе и могу сказать, что это серьёзное подспорье, чтобы получить базовые навыки и ощущения от автомобиля», — делится впечатлениями Алексей Дудукало.

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«Борьба в SMP TCR Russia непростая, техника — тоже»

Ещё одним ярким дебютантом пелотон пополнила команда ТАИФ Моторспорт — чемпионский Cupra Leon IV TCR получил в своё распоряжение Михаил Симонов, который выиграл свою первую же гонку в SMP TCR Russia! За счёт призовых финишей и стабильности результатов юниор ворвался в число претендентов на титул. Впрочем, иного от юного таланта, с которым работает великий и ужасный Дмитрий Брагин, ждать не приходилось.

«Сезон складывается хорошо. Мы после трёх этапов лидируем как в личном, так и в командном зачётах. В 2024 году я ради выступлений в SMP TCR Russia отказался от участия в гонках на заднеприводной технике GT4 и GT3, чтобы сделать акцент на автомобилях с передним приводом и показать хороший результат. На удивление, новая машина не так сильно отличается от «Туринг-Лайта» — тут шины слик, коробка передач с подрулевыми лепестками, автомобиль мощнее.

В целом, есть факторы к которым надо привыкать, но я сам себе поставил задачу быстро перестроиться, потому что мой тренер на это рассчитывал. С Дмитрием Брагиным мы работаем довольно давно, и я счастлив, что часть своей жизни он вкладывает в моё развитие. В «туринге» нет медленных пилотов, и хорошо, что в класс приходят молодые быстрые гонщики», — оценивает уровень категории Михаил Симонов.

Михаил Симонов Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Брагин не просто поделился с Михаилом техникой, но и явно открыл Симонову секреты мастерства, а сам юниор оказался хорошим учеником, иначе бы вряд ли вышло так, что новичок SMP TCR Russia после шести гонок идёт в личном зачёте выше своего именитого учителя. А не это ли лучшее признание талантов?

«Приятно, что приходят молодые и быстрые ребята, которые быстро учатся. Да, не всегда у пилотов есть опыт борьбы в «туринге», но молодёжь прогрессирует, учится. Борется жёстко, но в рамках правил. Конечно, рад за Михаила, который не просто статистом едет, а сразу же стал показывать результат», — традиционно сдержан в оценках Дмитрий Брагин.

Получается, санкции сыграли в каком-то плане на руку российскому автоспорту. Молодые таланты теперь гоняются у себя в стране и перенимают опыт именитых пилотов, в каждой команде есть перспективные юниоры, которые, когда все преграды на их пути исчезнут, при желании и возможности заявят о себе и на международном уровне. А в выигрыше — зрители, получившие возможность увидеть громкие имена на домашних автодромах.

Cupra Дмитрия Брагина Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

P.S. А ещё СМП РСКГ Туринг радует новой техникой, которой нипочём санкции. И хэдлайнером второй год подряд выступает Брагин — в 2023-м он привёз себе первый в России Cupra Leon IV TCR, а в 2024-м обзавёлся обновлённым вариантом этой модели Cupra Leon IV VZ TCR. По словам пилота, стоимость комплекта обновлений оказалась сопоставима с ценой целой машины, поэтому решено было купить готовый автомобиль и комплект запчастей к нему. Изменений в модель внесли довольно много, поэтому с настройками разобрались ещё не до конца, что не помешало Брагину стать первым в мире (!) гонщиком, выигравшим за рулём новинки. Более того, свой хэтчбек Дмитрий получил и вывел на трассу ещё до того, как автомобиль был официально представлен!

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

P.P.S. Но не одной техникой едины. Российский автоспорт невозможно представить себе без красивых девушек. Это в европейских и мировых сериях зачем-то отказались от грид-гёрлз, а в российском «кольце» они неизменно украшают каждый этап, привлекая болельщиков в паддоке и радуя глаз на стартовой решётке. Так что если вы думали, что после санкций СМП РСКГ медленно умирает, ничего подобного — в отдельных моментах отечественные гонки способны дать фору мировым турнирам.