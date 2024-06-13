Страдания топ-пилота Ф-1: испанцу из «Феррари» приходится выбирать между аутсайдерами

На счету Карлоса Сайнса уже почти 200 Гран-при, он входит в топ-8 наиболее опытных пилотов на стартовой решётке и одержал за карьеру три победы. Не так уж и много, но это скорее вопрос к технике — при наличии конкурентоспособной машины испанец способен опережать всех и уже это доказывал.

Однако перед стартом чемпионата Карлос остался без места на следующий сезон — испанцу, представляющему «Феррари» четыре года, «Скудерия» предпочла титулованного Льюиса Хэмилтона. Теперь Сайнсу необходимо найти новую команду, но оставшиеся варианты — один другого хуже.

Как испанец угодил в эту ситуацию и какие ещё интриги таит трансферный рынок — в обзоре «Чемпионата».

В меню четыре аутсайдера

Ещё до старта сезона Сайнса называли претендентом на место самого Льюиса в «Мерседесе». В первых гонках сезона испанец регулярно опережал Леклера, и этот вариант казался логичным даже для самих немцев. Однако Тото Вольф недавно отказал Карлосу, заявив, что будущее команды — это Андреа Кими Антонелли. И теперь, когда «Ред Булл» продлил контракт с Серхио Пересом, у Сайнса осталось только четыре варианта — и все они в нижней половине Кубка конструкторов.

Выше всех сейчас находится «Хаас», однако в паддоке уверены, что американская команда на следующий сезон выбрала Окона и Бермана. К тому же кажется невероятным, что сам Карлос согласился бы на такой переход при наличии чуть более перспективных вариантов — судьба «Хааса», при всём к нему уважении, буквально каждый сезон висит на волоске. Так, например, свою команду в NASCAR Cup Series Джин Хаас закрыл в конце мая.

«Хаас» и «Альпин» вряд ли привлекут Сайнса Фото: Lars Baron/Getty Images

Следом за «Хаасом» идёт «Альпин», но у французов в этом году тоже всё идёт наперекосяк. Определённого прогресса команда в последних гонках добилась, но по-прежнему не входит в число постоянных претендентов на места в топ-10. Опять-таки, как и в случае с «Хаасом», тут команде тоже есть на кого опереться: Пьер Гасли, судя по всему, остаётся в Энстоуне и станет лидером коллектива, а ему в напарники возьмут резервиста Джека Дуэна.

Остаются лишь «Уильямс» и «Кик-Заубер» (он же «Ауди»). Обе активно зовут Сайнса к себе, причём, по слухам, в «Ауди» ставили Карлосу ультиматум по времени решения, гонщик его нарушил, но предложение не снято. С одной стороны, вариант с заводской командой выглядит перспективно, но в 2025-м Хинвиль останется среди аутсайдеров. «Уильямс» же под руководством Джеймса Ваулза постепенно прогрессирует и на момент создания болида 2026 года будет работать в полную силу. Для «Ауди» же сезон-2026 будет фактически пристрелочным.

Антонелли дебютирует уже в 2025-м?

Слова Вольфа, что будущее «Мерседеса» с Антонелли, многие восприняли так, что итальянец получит контракт с немецкой командой уже в следующем сезоне. Но Тото этого не говорил, а его слова в контексте переговоров с Сайнсом можно интерпретировать так, что «Мерседес» готов дать испанцу контракт лишь на год, после чего он должен будет уступить место итальянскому юниору. Что, разумеется, Карлосу не подошло.

У Эстебана Окона тоже нет контракта на сезон-2025 Фото: Clive Rose/Getty Images

В теории у «Мерседеса» есть и другие кандидаты на место — тот же Эстебан Окон, которого активно прочат в «Хаас», совсем недавно напоминал, что всё ещё считает себя воспитанником немецкой команды. И в сравнении с Антонелли, который в Формуле-2 ещё даже до подиума ни разу не доехал, Окон выглядит более надёжным вариантом.

Андреа Кими Антонелли Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С другой стороны, раз уж за чемпионство «Мерседесу» в следующем году побороться не светит, есть смысл помочь итальянцу дебютировать пораньше, чтобы к сезону-2026, в котором появятся новые машины, у него уже был гоночный опыт. Его в теории можно было бы приобрести и в «Уильямсе» (если Сайнс откажется переходить в Гроув), но тогда при переходе в «Мерседес» молодому пилоту придётся адаптироваться заново. Плюс команде из Гроува неинтересно один сезон накатывать новичка для кого-то ещё.

Заочная борьба в «Ред Булл»

Ещё одна интрига разворачивается в борьбе за место в «РБ» — младшей команде «Ред Булл». Перед Гран-при Канады Юки Цунода получил продление контракта, а вот на второе место претендуют опытный Даниэль Риккардо и юниор Лиам Лоусон, блестяще заменявший австралийца в прошлом сезоне.

В Монреале Даниэль провёл самый сильный этап в сезоне — прорвался в третий сегмент и завоевал там пятое место, а в воскресенье завоевал четыре очка.

Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Приятно видеть, что Риккардо возвращается в форму, однако не будем забывать, что Цунода совсем недавно был восьмым в Монако, а до этого был седьмым в Майами и Мельбурне. То есть даже в своей лучшей в сезоне форме австралиец не превосходит Юки.

Тогда есть ли смысл Риккардо оставаться в команде? Австралийцу в июле исполнится 35, старше него на решётке лишь Хюлькенберг, Хэмилтон и Алонсо. Едва ли пик карьеры Даниэля впереди. И если в «РБ» связывают своё будущее с Лиамом Лоусоном, то команде было бы полезнее подготовить новозеландца до перехода на новый регламент.