Квят обречён на выживание, Шварцман поборется за победу. Шансы наших пилотов в Ле-Мане

В ближайшую субботу во Франции будет дан старт 92-й гонки «24 часа Ле-Мана». Нам будет за кого поболеть на легендарном марафоне, ведь на старт гонки выйдут четыре российских пилота. На что могут рассчитывать наши гонщики и за кем ещё стоит следить в престижнейшем гоночном марафоне?

В каждой категории выступит как минимум один российский пилот. В самом престижном классе — сразу два

Среди всех российских пилотов наилучшими шансами на итоговой успех в грядущей гонке «24 Ле-Мана» обладает, как ни странно, представитель частной команды AF Corse Роберт Шварцман, который ныне выступает под израильской гоночной лицензией. Да, квалификацию экипаж Роберта завершил лишь на 12-м месте, однако в суточном марафоне стартовая позиция имеет куда меньшее значение, нежели в условной Формуле-1 – на дистанции 24 часов отставание в несколько секунд превращается в пшик.

А вот на что стоит обращать внимание, так это на технические возможности каждой из команд. Шварцман выступает за аффилированную с «Феррари» команду AF Corse, имея в своём распоряжении точно такую же, как и у «старшего» коллектива, машину 499P (это как если бы Цунода и Риккардо выступали на болидах RB20). В этом году «Феррари» – один из трёх производителей (наряду с «Порше» и «Тойотой»), который способен на регулярной основе сражаться за места в топ-3 – поул в Имоле и третье место в Спа тому подтверждение.

Ещё один аргумент в пользу удачного выступления Шварцмана – партнёры по команды. Роберт Кубица и Йе Йефей уже познали успех в гонках на выносливость в категории LPM2, а в этом году вполне удачно адаптировались к более быстрому классу Hypercar.

«Феррари» Роберта Шварцмана Фото: Ker Robertson/Getty Images

Конечно, итоговый успех экипажу Шварцмана вовсе не гарантирован, особенно с учётом сумасшедшей формы «Порше», но в случае возникновения неприятностей у фаворитов именно команда AF Corse может стать той самой тёмной лошадкой, которая преподнесёт сюрприз. Кстати, нечто подобное в этом сезоне уже случалось: в гонке «1812 километров Катара» экипаж Шварцмана финишировал четвёртым.

А вот у кого перспективы уже не столь радужны, так это у Даниила Квята. В квалификационном протоколе 63-я машина «Ламборгини» расположилась прямиком за AF Corse Шварцмана, но это по большому счёту ничего не означает. На данном этапе «Феррари» и «Ламборгини» – производители из разных лиг. «Ламборгини» является новичком, проводя первый сезон в категории Hypercar. В текущем чемпионате итальянцы скорее адаптируются к новым условиям – результаты тому подтверждение: выше 12-го места экипаж Квята ещё не финишировал. В общем, главная задача для «Ламборгини» в предстоящем суточном марафоне – банально добраться до финиша, как бы грустно это ни звучало.

В классе LMP2 можно будет поболеть за Владислава Ломко, который ныне выступает под гренадской (да-да) гоночной лицензией. Вообще в первенстве WEC, одним из этапов которого являются «24 часа Ле-Мана», с этого года упразднили класс LMP2, но именно в суточном марафоне на «Сартэ» данная категория участие примет. Подавляющее большинство экипажей (14 из 16) представляет чемпионат ELMS (Европейская серия Ле-Мана), где и гоняется Ломко в этом сезоне.

Кстати, по итогам первых двух этапов экипаж Владислава возглавляет личный зачёт: в активе Ломко и компании имеется победа на этапе на «Поль Рикаре». Что интересно, Ломко – единственный представитель своего экипажа, который примет участие в «24 часах Ле-Мана». Польская команда Inter Europol Competition вообще поступила достаточно интересно, собрав «экипаж-Франкенштейн» на престижнейшую гонку сезона: Владиславу предстоит делить машину с Клеманом Новалаком (совсем недавно выступал в Ф-2), который также защищает цвета Inter Europol Competition в ELMS, но выступает в другом экипаже, и Якубом Смеховским – текущий сезон проводит в первенстве IMSA за всю ту же польскую команду.

На суточный марафон Inter Europol Competition бросила главные свои силы, но, несмотря на это, фаворитом эту команду вряд ли можно назвать. И дело тут даже не в 11-м месте в квалификации. В LMP2 в принципе трудно что-либо прогнозировать, так как выступают команды на одинаковых шасси, да и винегрет в пилотских составах (экипаж Ломко – яркий пример) определённую толику неясности в предстартовые расклады вносит. В любом случае пожелаем удачи Владиславу.

«Ламборгини» Даниила Квята Фото: Ker Robertson/Getty Images

Также не назовёшь фаворитом выступающего на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимура Богуславского. Японский производитель только-только пришёл в WEC (ранее выступал в IMSA) и пока что не очень конкурентоспособен: выше 14-го места машины «Лексуса» в этом сезоне не финишировали.

А вот кто может и, скорее всего, будет претендовать на высокие места, так это белорусский гонщик Александр Малыхин (выступает под лицензией государства Сент-Китс и Невис). Каждую из трёх гонок текущего сезона «Порше» Александра завершал в топ-3 (по одному разу на каждой ступени пьедестала). На «Сартэ» команда Малыхина также показала результат, завершив квалификацию на второй строчке. В общем, все шансы на триумф у белорусского пилота есть.

Легенда мотогонок, звёзды IndyCar и чемпион Ф-1 — за кем ещё следить на «Ле-Мане»

В предстоящей гонке стоит понаблюдать не только за российскими пилотами – заявочный лист суточного марафона, как обычно, пестрит знакомыми фамилиями. Сделаем акцент на самых интригующих пилотах.

В классе гиперкаров прежде всего бросаются в глаза знакомые фамилии экс-пилотов Формулы-1, самый заслуженный из которых — Дженсон Баттон. Текущий сезон чемпион 2009 года проводит в частной команды «Йота». Дела пока что идут не слишком здорово: лишь один финиш в трёх гонках, да и тот на 11-м месте. Может, на «Сартэ» Баттону удастся выправить положение, хотя начался гоночный уикенд для экипажа Дженсона неудачно: 17-е место в квалификации.

«Порше» Дженсона Баттона Фото: Ker Robertson/Getty Images

Интересно будет понаблюдать и за менее именитыми гонщиками, которые перезагружают карьеру в WEC. Речь идёт о Мике Шумахере и Нике де Врисе – первый защищает цвета «Альпин», а второй стал заводским пилотом «Тойоты». У голландца пока что дела складываются несколько удачнее: его экипаж выиграл один из трёх этапов текущего сезона, в то время как для Шумахера лучшим результатом является 11-е место в Катаре. Впрочем, непосредственно на «Сартэ» удача отвернулась от де Вриса: его экипаж начинает гонку с последнего места в своём классе, хотя, повторимся, в 24-часовой гонке стартовая позиция не так важна.

Помимо де Вриса, в составе «Тойоты» ещё три бывших пилота Ф-1 – Себастьен Буэми, Камуи Кобаяси и Брендон Хартли, имеющие в своём активе восемь побед на троих в суточном марафоне на «Сартэ». Впрочем, в этом году «Тойоте» будет сложно рассчитывать на триумф – уж слишком сильно прибавили их главные конкуренты.

Также внушительный десант из экс-пилотов Ф-1 имеется у «Пежо» – Вернь, ди Реста и Вандорн (последние двое в одном экипаже) поведут «львов» в бой. Во второй раз примет участие в «24 часах Ле-Мана» ныне выступающий в IndyCar Ромен Грожан – француз займёт место во втором экипаже «Ламборгини».

И раз уж мы заговорили про гонщиков IndyCar, нельзя не вспомнить про Алекса Палоу и Скотта Диксона – едва ли не главных звёзд «американской формулы» на данный момент. На «Сартэ» напарникам по «Чип Ганасси» вновь предстоит выступить за одну команду: Палоу и Диксон будут защищать честь сотрудничающего с «Чип Ганасси» заводского коллектива «Кадиллака» – в составе разных экипажей.

За пределами класса гиперкаров состав участников уже не такой интересный, но несколько звучных фамилий отыскать всё же можно. Взять, к примеру, Ритомо Мияту – действующего чемпиона главных японских серий Супер Формулы и Super GT. В этом году Мията штурмует мировую арену, выступая в Формуле-2 и ELMS. В тренировках и квалификации экипаж Ритомо показывал приличный темп, поэтому его можно причислить к фаворитам своего класса.

«Альпин» экипажа Мика Шумахера Фото: Ker Robertson/Getty Images

Ну а самый звёздный представитель класса LMGT3 – это, конечно же, Валентино Росси. Завершив карьеру в MotoGP, великий Валентино активно пробует себя в «кузовах». Поначалу итальянец участвовал в более локальных соревнованиях, а в этом году Росси дорос до первенства WEC. Валентино здорово начал в новом для себя чемпионате, завершив «6 часов Имолы» на втором месте. Грядущая гонка «24 часа Ле-Мана» станет дебютной для великого мотогонщика.