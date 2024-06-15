Экстремальный Ford Mustang: детали от истребителя и окошко для контроля работы подвески

Осенью 2022 года компания Ford представила седьмое поколение своей культовой модели Mustang — вместе с дорожными купе и кабриолетом, дебютировавшими в разных модификациях, американская фирма представила целую россыпь гоночных модификаций спорткара. От сток-кара NASCAR и электрического дрэгстера по требованиям NHRA до семейства версий для гонок GT.

Флагманской версией стал Ford Mustang GT3, который в сезоне-2024 в год 60-летия модели в третий раз в её истории примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана», а также послужит основой для Ford Mustang GTD. Самого технологичного, самого экстремального и самого дорогого Ford Mustang для дорог общего пользования, премьера которого также состоялась на кольце «Сартэ» в рамках гоночного уикенда FIA WEC.

Ford Mustang GTD Фото: Ford

На самом деле анонс Mustang GTD (от Grand Touring Daytona — класса американской серии IMSA SportsCar Championship, где выступает аналогичная международному зачёту GT3 техника) состоялся в рамках презентации нового поколения модели, но «голубой овал» заставил фанатов модели ждать всех подробностей о суперкаре ещё полтора года. Зато в Ле-Ман фирма привезла не шоу-кар с затемнёнными стёклами, скрывающими интерьер, а самый настоящий автомобиль, в котором появились и салон, и серийная «начинка», что позволило узнать о машине все детали.

Инженеры американской компании — у истоков проекта, кстати, стояли создатели гоночных Ford Mustang и Ford GT, победившего в Ле-Мане — поставили перед собой амбициозную цель построить не просто самое быстрое дорожное купе в истории модели, а спорткар, который сможет проехать круг по «Нордшляйфе» быстрее семи минут. Это территория чистокровных спортивных моделей уровня Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT Black Series — с учётом того, что быстрейший на сегодняшний день на «Северной петле» Ford Mustang Mach 1 проехал круг за 7:58.29, отыграть предстоит почти минуту! А значит, потребовалось не просто доработать новый Mustang, а переосмыслить его заново. Как заявил глава Ford Джим Фарли: «Мы не проектировали дорожную машину для гоночной трассы, мы создали гоночную машину для дорог общего пользования». И в целом поспорить с этим утверждением трудно.

Партнёром Ford и его заводского подразделения Ford Motorsport стала канадская инжиниринговая фирма Multimatic, которая строит гоночные Mustang GT4 и Mustang GT3, а также создавала гоночный Ford GT. В новом проекте, работа над которым началась в 2021 году, специалисты воплотили свой десятилетний опыт проектирования и производства спортивной техники, чтобы адаптировать его под сертификационные требования дорожных автомобилей без ущерба для скорости на гоночных трассах. Объём переделок исходной модели оказался столь масштабным, что фактически получился новый автомобиль, напоминающий Mustang только внешне.

Ford Mustang GTD Фото: Ford

Купе получило кузов из углеродного волокна ради уменьшения веса, снижения центра тяжести и улучшения ездовых повадок модели — из карбона выполнены крылья, капот, крышка, заменяющая крышку багажника, дверные пороги, передний сплиттер, задний диффузор и крыша. Машина имеет плоское днище с аэродинамическими элементами, а также активную аэродинамику, включающую в себя массивное антикрыло с изменяемым углом атаки, которое работает в связке с подвижными элементами в переднем бампере, отвечающими одновременно и за баланс прижимной силы, и за оптимальный обдув радиаторов ради охлаждения агрегатов.

Там, где когда-то был багажник, прописалась полуактивная подвеска, гидравлическая система управления жёсткостью амортизаторов и дорожным просветом, который можно менять, и система охлаждения коробки передач: два воздухозаборника, установленные вместо крышки багажника, направляют воздух от заднего стекла на теплообменник для охлаждения трансмиссии. Которая установлена по схеме Transaxle, у задней оси — у обычных Ford Mustang коробка передач находится позади двигателя, но для GTD-версии её перенесли назад, установили на новом алюминиевом подрамнике, соединив восьмиступенчатую роботизированную коробку передач Tremec с двойным сцеплением с мотором новым углепластиковым карданным валом. Это позволило довести развесовку машины до почти идеальных 50:50 по осям.

Ford Mustang GTD Фото: Ford

Что до двигателя, то под капотом — а ведь была мысль сделать Ford Mustang GTD среднемоторным! — находится агрегат от Mustang Shelby GT500. Компрессорный 5,2-литровый V8 Predator оснастили сухим картером, чтобы обеспечить агрегат смазкой при самых экстремальных перегрузках, а мощность двигателя увеличили с базовых 770 л.с. до отметки, которую компания описывает как «свыше 800 л.с.». Отсечка в 7500 об/мин обеспечивает невероятный звук двигателя, который можно сделать ещё более выдающимся за счёт опциональной титановой выхлопной системы Akrapovic.

Ради улучшения ездовых повадок существенно перекроили шасси. Колея стала шире почти на 100 мм, передние стойки McPherson уступили место двухрычажной подвеске, а сзади появилась чисто гоночная система подвески push-rod с горизонтальными амортизаторами и двойными пружинами. Подвеска Multimatic ASV позволяет в реальном времени менять уровень дорожного просвета (в режиме Track машина способна прижиматься с асфальту на 40 мм), а регулируемые амортизаторы DSSV от той же Multimatic обеспечивают стабильное сцепление с дорожным покрытием, независимо от того, на какой скорости движется машина и едет ли она по прямой или проходит повороты. Для пущей стабильности предусмотрена система Variable Traction Control, которую можно активировать в режиме Track — она позволяет с руля регулировать мощности двигателя и степень вмешательства в работу системы трекшен-контроля, адаптируя электронные ассистенты под условия на трассе.

Ford Mustang GTD Фото: Ford

Естественно, Mustang GTD получил особые покрышки. Спереди установлены Michelin Pilot Sport Cup 2R шириной 325 мм (такими же широкими, как и задние шины Ford GT), а сзади — аналогичная резина шириной 345 мм. Шины установлены на 20-дюймовые кованые алюминиевые диски или опциональные кованые магниевые диски, которые легче и прочнее, а кроме того, имеют дизайн, аналогичный колёсам гоночного Ford Mustang GT3. Спорткар получил карбон-керамические тормоза Brembo с улучшенной системой охлаждения, причём сзади даже предусмотрены специальные охлаждающие каналы, проложенные под задней подвеской.

Салон Ford Mustang GTD Фото: Ford

Салон получил 12,4-дюймовую цифровую приборную панель, интегрированную с 13,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы — у экранов перерисована графика и добавлены дополнительные режимы отображения информации. Появились кресла Recaro, новый руль с усечённым ободом и вынесенными на него кнопками регулировки жёсткости подвески и режима работы выхлопа. На центральной консоли перед поворотным селектором коробки передач размещены клавиши включения экстремального режима Track и активации функции подъёма передней оси для выезда с парковки или проезда лежачих полицейских.

Кресла в салоне Ford Mustang GTD Фото: Ford

Интерьер отделан искусственной замшей Miko, микрофиброй Dinamica в сочетании с натуральной кожей и углеродным волокном. Второго ряда сидений нет — вместо него предусмотрено… окно для наблюдения за задней подвеской! При схеме push-rod амортизаторы оказались достаточно высоко, а сами они сделаны столь красиво, что инженеры предусмотрели вставку в задней части кузова размером 60 х 25 сантиметров, прикрытую защищённым от царапин поликарбонатом, который даёт возможность в реальном времени наблюдать за тем, как работает высокотехнологичная подвеска. Правда, делать это сможет разве что пассажир — водителю вряд ли удастся отвлекаться от дороги на столь мощной машине даже ради столь необычного зрелища.

Окошко для наблюдения за работой задней подвески Фото: Ford

Впрочем, водителя тоже не оставили без интересных деталей. Подрулевые лепестки коробки передач с перфорацией напечатаны на 3D-принтере из титана, вставка в селектор трансмиссии и шильдик с серийным номером автомобиля на центральной консоли изготовлены из того же материала, но непростого. Металл взят из отслуживших своё деталей малозаметных многоцелевых истребителей «пятого поколения» Lockheed Martin F-22 Raptor!

Спорткар предложат в эксклюзивных цветах кузова Chroma Flame, Polymimetic Gray, Race Red, Shadow Black, Frozen White и Lightning Blue, для тормозных суппортов можно выбрать оттенки Grabber Blue, Race Red или Black, а при выборе опции Carbon Series фрагменты капота, крыши и крышки багажника будут выполнены в неокрашенном углепластике. Дополнительно доступны пакеты Lightweight (удалены некоторые шумопоглощающие материалы и добавлены 20-дюймовые магниевые колёса) и Performance (дополнительные аэродинамические элементы на переднем бампере, увеличенный сплиттер, закрылки под днищем и система DRS на заднем антикрыле).

Ford Mustang GTD Фото: Ford

Всё это торжество инженерного гения обойдётся минимум в $ 325 000 в США и € 359 900 в Европе, причём без учёта стоимости опций. Но такова плата за эксклюзив. Ford Mustang GTD заявлен пока только для 2025 и 2026 модельного года, а в год фирма сможет выпускать от 300 до 700 экземпляров автомобиля, причём по необычной схеме: на заводе во Флэт-Рок в штате Мичиган будут делать силовую структуру для купе, которую затем отправят в канадский Маркхэм на завод Multimatic, где специалистами Ford Performance и Multimatic вручную будет собираться готовый спорткар. В США и Канаде приём заказов на модель уже закрыт, в Европе сбор заявок только начался, а позднее свой интерес к модели смогут зафиксировать фанаты марки в Мексике и на Ближнем Востоке. Но купить Mustang GTD явно смогут не все — только у себя на родине двухдверка получила более 7500 заявок…