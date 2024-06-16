«24 часа Ле-Мана»: Шварцман «сгорел», борясь за победу, но один россиянин на подиуме

Во Франции завершилась главная суточная гонка планеты — знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана». В этом году в топовой категории на старт вышли 23 гиперкара девяти разных марок, а сам заезд, проходивший в постоянно менявшихся погодных условиях, не позволял расслабиться ни на минуту.

Жаль, что Роберту Шварцману и Даниилу Квяту так и не довелось побороться за победу в «абсолюте», зато экипаж Владислава Ломко смог пробиться в тройку призёров зачёта LMP2. Эти и другие итоги по-настоящему безумного марафона — в обзоре «Чемпионата».

У Шварцмана всё же был шанс

Уже на первых кругах гонки лидерство захватили заводские экипажи «Феррари» — №50 и №51. Однако ещё до наступления темноты на трассе пошёл дождь, и многие свернули за дождевой резиной. Многие, но не все! Экипаж Роберта Шварцмана оставался на сликах и не прогадал — дождь быстро закончился, и в лидерах закрепилась «Феррари» №83, формально представляющая команду AF Corse.

Шварцман и его партнёры по экипажу Роберт Кубица и Йе Йефей демонстрировали по-настоящему высокий темп, не уступали товарищам по команде и действительно могли сразиться за победу. Увы, во время ночного отрезка Кубица неаккуратным движением зацепил гиперкар BMW, который тут же бросило в стену. Экипаж был оштрафован за столкновение и даже сумел отыграться, но после рассвета сошёл с дистанции, когда на пит-стопе у машины загорелись тормоза.

Экипаж Шварцмана был одним из быстрейших в первой фазе гонки Фото: Ker Robertson/Getty Images

Тем временем инициативу в гонке захватили экипажи «Феррари» и «Тойоты», оккупировавшие первые четыре позиции. За 1 час и 40 минут одна из японских машин выбыла из борьбы за победу: Алессандро Пьер Гуиди развернул Брендона Хартли, из-за чего «Тойота» №8 потеряла слишком много времени и откатилась назад. Экипаж Пьер Гуиди позднее был оштрафован, но лишь пятью секундами. Зато «Тойоте» №7, которую пилотировал Хосе-Мария Лопес, удалось пройти неуступчивую «Феррари», выйти на второе место и броситься в погоню за лидером Никласом Нильсеном.

В этот самый момент выяснилось, что правая дверь на «Феррари» Нильсена открылась и на ходу гонщику не удавалось её закрыть. В итоге по приказу дирекции гонки датчанину пришлось ехать в боксы, чтобы уже механики закрыли дверь — ею достаточно было посильнее хлопнуть. В итоге впереди с комфортным отрывом в 20 секунд расположился Лопес — даже небольшой разворот при обгоне круговых, казалось, не сможет испортить гонку «Тойоте». Однако «Феррари» вернулась!

Экипаж «Феррари» №50 Фото: Ker Robertson/Getty Images

Нильсен первым из числа претендентов на победу отправился в боксы за 50 минут до финиша. Чтобы закончить гонку без дополнительных остановок, датчанин должен был беречь горючее и резину, однако даже такого темпа хватило, чтобы выйти в лидеры, когда 10 минутами позже финальный пит-стоп совершил Лопес. Аргентинец тоже ограничился лишь дозаправкой, однако поделать с «Феррари» уже ничего не мог: за 18 минут до финиша гонщику скомандовали сосредоточиться на второй позиции и не рисковать подиумом. В итоге вместе с Нильсеном на вершину подиума поднялись Антонио Фуоко и Мигель Молина, «Тойота» осталась только второй, а тройку призёров замкнул другой экипаж «Феррари» — №51.

Лучшей из остальных стала «Порше», экипаж которой занял четвёртое место, опередив откатившуюся после стычки с «Феррари» «Тойоту» №8. На седьмой позиции, позади второго экипажа «Порше», расположился «Кадиллак», в то время как тройка Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары заняла 10-е место — скорости бороться с лидерами «Ламборгини» пока явно не хватает. Отметим также, что в топ-10 не смог пробиться ни один из экипажей «Пежо», в то время как машина «Изотты Фраскини» закончила марафон на 14-й позиции. А вот «Альпин» до финиша не доехала — ещё до середины дистанции на обеих машинах французской команды отказали моторы.

Россиянин на подиуме

В зачёте LMP2 победу одержал экипаж United Autosports в составе Оливера Джарвиса, Биджоя Гарга и Нолана Сигела, а вот на второй строчке расположились Владислав Ломко, Клеман Новалак и Якуб Смиховски из команды Inter Europol Competition.

На протяжении всего заезда экипаж Ломко был среди лидеров и даже возглавлял пелотон LMP2 некоторое время. Так, одним из самых ярких эпизодов гонки стало сражение Ломко с Мальте Якобсеном за место в топ-3. Заканчивал гонку Новалак — он одним из первых совершил финальный пит-стоп и смог удержать вторую позицию, несмотря на пятисекундный штраф за полученное за пределами трассы преимущество. До победы же не хватило лишь 17 секунд.

Экипаж Владислава Ломко Фото: twitter.com/IE_Competition

В зачёте LMGT3 не было равных Porsche 911 GT3 R LMGT3 команды Manthey EMA под управлением Яссера Шахина, Морриса Шуринга и Рихарда Литца. Ближайших соперников — Аугусту Фарфуса, Шона Гелаэля и Даррена Льюнга на BMW M4 LMGT3 — они опередили на 42 секунды. Тройку лидеров замкнули Деннис Ольсен, Джорджо Рода и Миккель Педерсен на Ford Mustang LMGT3.

Экипаж Тимура Богуславского на Lexus RC F LMGT3 команды Akkodis ASP Team занял седьмое место в своём классе. Кроме того, белорус Александр Малыхин вместе с Йоэлем Штурмом и Клаусом Бахлером на Porsche 911 GT3 от Manthey PureRxcing расположился на 14-й строчке среди экипажей LMGT3.

Ле-Ман оправдал ожидания

Минувшая гонка стала одной из самых напряжённых и непредсказуемых за последнее десятилетие. При том что всего несколько лет назад победителя можно было предсказать за час до старта — у «Тойоты» попросту не было соперников.

В этом году за четыре часа до окончания гонки имя победителя было далеко не очевидно, а шансы на первое место сохраняли четыре команды. В концовке сражение свелось к дуэли «Феррари» и «Тойоты», но «Кадиллак» и «Порше» временами тоже способны были демонстрировать высокий темп, а когда подтянутся «Ламборгини» и «Пежо», сражение будет совершенно невероятным.

Борьба в «24 часах Ле-Мана» в 2024 году Фото: Ker Robertson/Getty Images

Кроме того, по-прежнему непредсказуемая борьба происходит в зачёте LMP2. В этот уикенд ФИА объявила, что переход на новый регламент в этом классе будет отложен до 2028 года, так что следующая гонка не станет для LMP2 прощальной. Наконец, отлично смотрится и класс GT, где, помимо «Порше», BMW и «Мустангов», сражаются «Ламборгини», «Феррари», «Лексусы», «Корветты» и «Макларены».

В общем, дальнейшие перспективы «24 часов Ле-Мана» и чемпионата мира по гонкам на выносливость выглядят многообещающе. Марафон 2024 года удался и запомнится надолго, и в следующем сезоне гонка должна быть как минимум не хуже!