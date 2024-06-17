Крах в гонках? Зато в «Альпин» показали первый электрокар — у него знаменитый предок

Для гоночной команды Alpine Endurance Team первый за многие годы марафон «24 часа Ле-Мана» обернулся болезненным разочарованием, поскольку оба прототипа Alpine A424 заводского коллектива сошли задолго до середины дистанции. Но для автомобильной марки Alpine Cars уикенд на кольце «Сартэ» стал событием историческим — компания представила Alpine A290. Первый серийный электромобиль марки и всего лишь вторую в XXI веке дорожную модель бренда, который до того выпускал только представленное в 2017 году купе Alpine A110 в многочисленных версиях.

Реструктуризация Renault Group, в рамках которой упразднили подразделение Renault Sport, отвечавшее за спортивные модели и заводские гоночные программы, позволила бренду Alpine получить доступ не просто к технологиям материнской компании, но к целым моделям, чтобы за счёт этого расширить гамму своих дорожных машин. И первым плодом этой кооперации стал Alpine A290, который путём минимальных доработок получился из возрождённого Renault 5.

Оригинальный французский хэтчбек выпускался с 1972 по 1996 год, сменив за это время два поколения. Фанатам автоспорта прекрасно знаком Renault 5 Turbo, который вошёл в историю победой на Ралли Монте-Карло сезона-1981 — под управлением Жана Раньотти модель выиграла свой первый же старт в WRC. Но дальше среднемоторный заднеприводный хэтчбек оказался неконкурентоспособен в сражении с полноприводными монстрами Group B, так что спортивная карьера на топовом уровне классического ралли была не слишком продолжительной и не очень успешной. А вот в национальных чемпионатах Renault 5 Turbo блистал в течение почти 20 лет. Лучшего варианта для возрождения — как базовой версии под маркой Renault, так и спортивной модификации под брендом Alpine — и придумать было нельзя.

На автосалоне в Женеве в начале 2024 года и был показан новый серийный Renault 5 — машина оказалась близка к концепт-кару 2021 года, который активно эксплуатировал характерные черты классической модели, сразу заявив о себе как о конкуренте других ретрофутуристичных моделей вроде MINI Cooper и FIAT 500. Фары получили узнаваемую форму и метку в центре линзы, напоминающую зрачок человеческого глаза, которая отсылает к рекламе The Adventures of Supercar образца 1972 года, а вертикальные фонари получили подвижные аэродинамические элементы. Объёмные колёсные арки отсылают к аркам классического Renault R5 Turbo, а на капоте появился цифровой экран, обыгрывающий воздухозаборник оригинальной модели — цифра «5» на дисплее появляется, уведомляя водителя о режиме заряда и полностью пополненной батарее.

Renault 5 E-Tech Electric Фото: Alpine

Интерьер хотя и выполнен в стилистике классической модели, но переосмыслен с учётом современных решений. Появилась цифровая приборная панель, мультимедиа OpenR Link с сервисами Google, поддержкой ChatGPT и виртуальным помощником Reno на его основе, угловатым мультифункциональным рулём и вынесенным на рулевую колонку селектором управления трансмиссией, декорированным национальным флагом Франции. Новинка получила отделку тканью из переработанных материалов, отсылающую к классическому Renault 5, а особенностью интерьера стало доступное в качестве опции крепление для корзинки с багетом на центральной консоли. По всему салону раскидано множество «пасхалок», отсылающих к истории оригинальной модели, а звуковые эффекты создал французский композитор, мультиинструменталист, один из пионеров электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

Салон Renault 5 E-Tech Electric Фото: Alpine

Короткий, но очень широкий и весьма высокий по меркам класса хэтчбек построен на платформе AmpR Small. Спереди установлены стойки McPherson, а сзади — необычная для машин такого формата многорычажная подвеска. Добавьте к этому ещё одну нехарактерную для столь компактных хэтчбеков особенность, как весьма «острое» рулевое управление, и поймёте, что Renault 5 E-Tech (такая приставка отличается «электричку» XXI века от её прославленного предка) получился достаточно интересным с точки зрения управляемости уже в базовом варианте. На что недвусмысленно намекают 18-дюймовые колёса в стандартном оснащении.

Renault 5 E-Tech Electric Фото: Alpine

Базовым вариантом «пятёрки» стал хэтчбек с электромотором на 95 л.с. и 215 Нм или 120 л.с. и 225 Нм в сочетании с литий-ионной батареей на 40 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода до 300 км при массе машины в 1350 кг. Флагманское исполнение при аккумуляторе на 52 кВт∙ч и автономности до 400 км весит 1450 кг и оснащается двигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 245 Нм.

Renault 5 E-Tech Electric Фото: Alpine

Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 150 км/ч, что способно обескуражить фанатов классического хэтчбека и тем более его турбоверсии. Но идти по пути Porsche, который для своих электромобилей Taycan сделал вариант Turbo, французы не стали. Вместо этого в дни марафона «24 часа Ле-Мана» они выкатили Alpine A290 — заряженный во всех смыслах вариант Renault 5 E-Tech, призванный стать современным воплощением несуществующего Renault 5 E-Tech Turbo. Широкой публике машину представили в Ле-Мане в присутствии пилотов Alpine Endurance Team и гонщиков заводского коллектива BWT Alpine F1 Team в Формуле 1 французов Пьера Гасли и Эстебана Окона.

Новинку показали сразу в четырёх версиях — базовой Alpine A290 GT и флагманской Alpine A290 GTS, каждая из которых имеет «роскошную» модификацию Premium. Более того, Alpine A290 GTS получил ограниченную 1955 экземплярами приветственную версию Premiere Edition с особым оформлением кузова и эксклюзивным декором салона. Однако по большей части отличия между модификациями заключаются на уровне дизайна и нюансов оснащения, не считая предсказуемой разницы в мощности силовых агрегатов.

Alpine A290 GTS Фото: Alpine

Хэтчбек получил новый аэродинамический обвес (накладки на задних дверях отсылают к воздухозаборникам среднемоторного Renault 5 Turbo), увеличивший габариты модели. На задней стойке кузова, для которого предложены особые цвета, появился французский триколор, а оптика наделена фирменной для Alpine четырёхфарной конфигурацией: на бампере появились дополнительные «раллийные» модули, которые вместе с основными фарами отмечены X-образным рисунком и особой анимацией, воспроизводящейся при приближении владельца к машине.

A290 отличается 19-дюймовыми колёсами в разном дизайне — одни отсылают к дискам классического Alpine A310, а другие с именем Snowflake обыгрывают мотив снежинки, который также встречается в оформлении аэродинамического обвеса. Для «хот-хэтча» Michelin разработала три специальных состава покрышек — два летних, для повседневной эксплуатации и езды по гоночной трассе, и зимний.

Alpine A290 GTS Фото: Alpine

Салон, как и полагается спортивной модели, получил более цепкие сиденья, усечённый руль с синей клавишей RCH (Recharge, для зарядки батарей) и алой кнопкой OV (Overtake, максимальная отдача силовой установки на протяжении 30 секунд), новый центральный тоннель с клавишами управления трансмиссией. Цифровая панель приборов и мультимедиа, развёрнутая в сторону водителя, обзавелись особой графикой в фирменном стиле Alpine и дополнительными режимами отображения информации, включая бортовую телеметрию с советами от инженеров-испытателей о максимально эффективной езде в спортивном режиме.

В отделке использована натуральная кожа — стремясь подчеркнуть статус модели, компания не стала следовать примеру конкурентов, которые активно отказываются от этого материала в пользу обивки из вторичного сырья. Для комфорта водителя предусмотрена акустика Devialet с девятью динамиками, а для безопасности — почти три десятка электронных ассистентов, делающих повседневные поездки максимально спокойными.

Alpine A290 GTS Фото: Alpine

Предсказуемо Alpine этим не ограничилась. Renault Sport всегда славилась умением великолепно настраивать шасси своих моделей — эти навыки после переименования подразделения и начала работы с элеткромобилями инженеры не растеряли. У A290 на 60 мм расширена колея относительно Renault 5 E-Tech, передний подрамник заменён новым более жёстким алюминиевым элементом, который позволил установить электромотор ниже, появились новые стабилизаторы поперечной устойчивости, изменены настройки амортизаторов, а также были перекалиброваны тормоза — механизмы Brembo (спереди от более крупного Alpine A110) обеспечивают одновременно и уверенное замедление, и эффективную рекуперацию энергии для зарядки батареи.

Ну и, конечно, Alpine A290 просто не мог оказаться слабее исходного хэтчбека. Если самый мощный Renault 5 E-Tech имеет 150-сильный электромотор, то у спортивной модели всё начинается с отметки 180 л.с. и 285 Нм у версий GT и GT Premium, а более мощные GT Performance и GTS имеют в своём арсенале уже 220 л.с. и 300 Нм. Привод также только передний, но реакции на педаль акселератора обострены в соответствии со спортивным характером модели, а максимальная скорость увеличена до 160 и 170 км/ч — не бог весть что по меркам каноничных «хот-хэтчей» с бензиновыми двигателями, но выше, чем у базового прародителя.

Alpine A290 GTS Фото: Alpine

Электромобиль Alpine получил аккумулятор на 52 кВт∙ч с улучшенной системой терморегуляции и тепловым насосом для оптимизации температуры в салоне и сохранения запаса хода. Запас хода у A290 при массе 1479 кг составляет порядка 380 км, а система быстрой зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт и встроенное зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт входят в базовую комплектацию.

Как и у Renault 5 E-Tech, имеется функция V2G, позволяющая заряжать от машины внешние потребители энергии, а также опция V2G, которая даёт возможность отдавать излишки электричества в сеть. GPS-навигация на базе Google Maps включает в себя планировщик, который учитывает маршрут, уровень заряда, температуру аккумулятора, потребление в реальном времени и автоматическую предварительную подготовку тяговой батареи для расчёта наилучшего маршрута путём оптимизации этапов подзарядки с учётом наличия зарядных терминалов на пути.

Оба электромобиля получат прописку на заводе ElectriCity во французском Дуэ, а на заводе Megafactory в Клеоне наладят выпуск электромоторов для Renault и Alpine. Позднее во Франции собираются организовать производство и аккумуляторов для 5 E-Tech и A290, чтобы модели можно было с полным правом называть французским продуктом. Стоимость Renault 5 E-Tech составляет от € 25 000, а вот Alpine A290 дешевле € 38 000 не приобрести. Благо, что ограничивать тираж электромобилей не планируется — приём заказов на модели уже открыт.