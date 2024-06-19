Гонщика Ф-1 ограбили на финале Евро-2020. У подозреваемого совпала ДНК, но его отпустили

Пока паддок Формулы-1 собирается в Барселоне, а весь спортивный мир следит за играми Евро-2024, вспоминаем неприятный эпизод, произошедший три года назад с Ландо Норрисом. Английский гонщик «Макларена» посетил финал чемпионата Европы — 2020, но после матча, в котором его соотечественники проиграли в серии пенальти сборной Италии, Норриса на VIP-парковке «Уэмбли» ограбили двое неизвестных и украли его часы — уникальный экземпляр Richard Mille стоимостью £ 144 тыс. (чуть более $ 180 тыс.).

Спустя пару дней полиция задержала в Ливерпуле подозреваемого по этому делу — его ДНК совпала с той, что осталась на руке Ландо после ограбления. Однако суд признал его невиновным. Таким образом, никто так и не понёс ответственности за преступление, а местонахождение Richard Mille до сих пор неизвестно.

Норрис против Уильямса

По окончании того матча Норрис спустился на «жёлтую» парковку — сюда допускали только VIP-гостей мероприятия. По пути Ландо общался с другими посетителями матча и фотографировался с ними, и уже тогда заметил, что у его McLaren GT крутятся два подозрительных человека.

«Они разглядывали машину, посматривали на меня, и один из них постоянно смотрел вниз и держал руку в кармане, — рассказывал на суде Норрис. — Затем первый подозреваемый медленно подошёл ко мне и спросил, моя ли это машина. И тут, сам не могу точно вспомнить как именно, он оказался у меня за спиной, схватил меня за шею и приставил руку к спине. Он поднял мою голову так, что я видел только небо, и подтолкнул меня ко второму подозреваемому. Первый несколько раз прокричал «Забирай часы!». Второй пытался их снять, но у него поначалу не получалось, тогда ему пришлось приложить силу, из-за чего у меня остались царапины. Забрав часы, они побежали в сторону перехода и скрылись. Всё это заняло буквально 30 секунд».

ЛАНДО НОРРИС С ЧАСАМИ, КОТОРЫЕ УКРАДУТ ПОСЛЕ ФИНАЛА ЕВРО-2020 Фото: Sebastien Nogier — Pool/Getty Images

Подозреваемым, которого обвиняли в ограблении Норриса, был некий Лиам Уильямс, которому было 25 лет. Его отследили по сигналу телефона и спустя два дня — 13 июля — задержали в Ливерпуле. Уильямс заявил, что приехал на матч с друзьями в надежде прорваться на стадион без билета, но никаких часов не крал, и не смог объяснить, как его ДНК оказалась на руке гонщика. Удивительно, но присяжные встали на сторону обвиняемого и в марте 2023 года пришли к выводу, что его вина не доказана.

Во-первых, Норрис не узнал обвиняемого во время процедуры опознания. Во-вторых, Ландо после ограбления утверждал, что у преступников был лондонский акцент, а у Уильямса, уроженца Ливерпуля, его не было. Наконец, решающим, вероятно, стало то, что гонщик открыто признал, что не мог разглядеть лиц нападавших. Момент с ограблением попал на камеры видеонаблюдения, однако изображение всё равно не позволило однозначно установить личности грабителей.

Жаль, но и след уникальных часов тоже пропал. Речь идёт о модели Richard Mille RM 6702, выпущенной лишь в пяти экземплярах. Причём тот, что был у Норриса, единственный с синим ремешком, подогнанным под размер руки Ландо. В открытой продаже они не были доступны.

Пилоты Ф-1 — группа риска

Поразительно, но в 2023 году Норриса вновь ограбили. Гонщик отдыхал в Испании и отправился на ужин, когда в дом, в котором он жил, вломились грабители и украли ценные вещи. Сам Ландо, сославшись на расследование, не стал рассказывать, что забрали грабители, но инфлюэнсер Дженни Димова, которая жила с ним в том доме, рассказала, что лишилась одежды, обуви, сумок и ювелирных украшений.

На самом деле грабежи пилотов Формулы-1 — вообще не редкость. Например, в 2022 году перед Гран-при Эмилии-Романьи у Шарля Леклера украли ещё более дорогие Richard Mille — стоимостью около € 300 тыс. В 2023-м у напарника Леклера Карлоса Сайнса сорвали с руки часы за € 600 тыс., однако испанец вовремя заметил пропажу, бросился за преступниками в погоню и тем самым помог полиции задержать злоумышленников.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А однажды из-за злоумышленников пилот Формулы-1 лишился целой машины! На Гран-при Сан-Марино 1995 года у Герхарда Бергера угнали Ferrari 512M. Автомобиль удалось найти — но лишь спустя 28 лет.

Но, пожалуй, самая знаменитая история на тему ограблений связана с Берни Экклстоуном. В 2010 году легендарного промоутера Формулы-1, которому тогда было 80 лет, избили в Лондоне, после чего украли дорогие часы Hublot. Спустя несколько дней Экклстоун с синяками на лице снялся в рекламе этих часов, а слоганом кампании стала фраза «Смотрите, на что люди готовы ради Hublot».