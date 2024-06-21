«Правда вылезет наружу!» «Мерседес» обвиняют в опасном саботаже Хэмилтона

В Формуле-1 новые разборки из-за анонимного письма, которое получили многие журналисты, освещающие чемпионат мира на постоянной основе. Ранее в этом году репортёрам — и заодно боссам Ф-1 — рассылали документы, которые якобы доказывали недопустимое поведение со стороны Кристиана Хорнера, а на сей раз под удар попал уже «Мерседес». В анонимке, которую якобы написал один из сотрудников команды, Тото Вольф и компания обвиняются в последовательном вредительстве в адрес Льюиса Хэмилтона. Насколько справедливы подобные обвинения и как отреагировали сами участники истории?

Что за письмо?

Сообщается, что анонимное сообщение было направлено после Гран-при Канады, на котором «Мерседес» действительно обошёлся с Хэмилтоном не лучшим образом. После квалификации Льюис пожаловался, что каждый из его комплектов резины оказывался на два-три градуса холоднее, чем следовало — соответственно, возникали проблемы с прогревом шин. А в самой гонке у болельщиков были вопросы к решению команды позвать Хэмилтона на пит-стоп незадолго до финиша и поставить ему при этом шины «хард», а не «софт». Более того, на предыдущем Гран-при Монако командный мостик тоже отработал не лучшим образом, когда по ходу гонки не предупредил Хэмилтона, что ему после пит-стопа нужно атаковать по максимуму, чтобы получить шанс «перепрыгнуть» Макса Ферстаппена.

На фоне подобных промашек со стороны «Мерседеса» и появилось послание, которое процитировал ряд британских СМИ и не только.

«Некоторые из нас, членов команды, недовольны систематическим саботажем в адрес Льюиса, его машины, его шинной стратегии, его гоночной стратегии и его ментального здоровья. Льюис исключён, и происходят некоторые закулисные действия, которые должны стать известны людям. Задайте вопросы, и правда вылезет наружу. Всё есть в данных, всё записано. За исключением Боно и тех из нас, кто любит Льюиса, остальные встали на опасный путь, который в конечном счёте может угрожать Льюису, другим пилотам и даже болельщикам. Стратегия с холодными шинами — это как смертный приговор», — гласит сообщение.

Правда ли письмо написал кто-то из «Мерседеса»?

В самой команде категорически опровергают, что подобное сообщение мог написать кто-либо из сотрудников. «Мерседес» даже попробовал установить автора послания по IP, но пока ничего не получилось. Так или иначе, команда уверена, что это дело рук экзальтированных болельщиков, которым постоянно мерещатся заговоры против любимых пилотов. И не секрет, что среди поклонников Хэмилтона хватает личностей с нестабильной психикой (это не обвинение в адрес Льюиса или его фанов: то же самое верно для любого популярного спортсмена).

Если вернуться к вопросу об авторстве письма, то журналист Daily Mail Джонатан Макэвой отмечает, что отправитель располагал доступом к той же базе журналистов, что и автор анонимки про Хорнера. Так что, вполне возможно, этот человек имеет отношение к миру Формулы-1. Ну, или база адресов куда-то утекла и теперь ей может пользоваться кто угодно.

«Отдельно я получил сообщение в WhatsApp с похожими аргументами, что и в письме. Послание тоже было анонимным, отправитель не ответил мне, когда я попросил его о дополнительной информации. Однако источник, близкий к ситуации, сказал мне на условиях анонимности, что, по его мнению, содержание письма в целом верное и что есть ощущение (решительно опровергаемое командой), что Хэмилтона сдерживают», — написал Макэвой.

Льюис Хэмилтон Фото: Clive Rose/Getty Images

Как отреагировал Тото Вольф?

«Это письмо не от члена нашей команды, — категорически заявил босс «Мерседеса». Мы и ранее получали множество подобных писем. Это огорчает, особенно когда кто-то пишет о смерти и тому подобном. Идёт расследование этого инцидента, нас уже опрашивала полиция. Мы изучаем IP-адрес, изучаем телефон и всё такое прочее, потому что это онлайн-насилие должно наконец прекратиться.

Люди не могут прятаться за своими телефонами или компьютерами и оскорблять команды или гонщиков. Не знаю, что там себе думают некоторые сторонники теорий заговора и всякие сумасшедшие. Льюис был частью команды 12 лет. Мы дружим и доверяем друг другу. Мы хотим закончить наше сотрудничество на хорошей ноте. Так что всем этим сумасшедшим – обратитесь к психиатру».

Ранее Тото пришлось комментировать заявление самого Хэмилтона, когда Льюис после квалификации в Монако заговорщицки заявил, что он не ожидает побед над Расселлом по субботам вплоть до окончания сезона.

Вот что тогда сказал Льюис: «Я не ожидаю, что буду способен опережать Джорджа в квалификациях в этом году. Как только мы доходим до квалификации… Я этого не понимаю. Я уже заранее знаю, что потеряю две десятых. Это определённо расстраивает, и у меня нет ответа на этот вопрос. Я не гоняю как-то иначе. Круги были великолепными. Просто чего-то не хватает».

А вот какой комментарий тогда оставил Вольф: «Разве не все гонщики иногда бывают скептиками? Мы как команда демонстрировали, что даже в самых напряжённых сражениях между напарниками стараемся соблюдать баланс и действовать прозрачно. Думаю, ни разу, за исключением Абу-Даби 2016 года, мы не пытались повлиять на ход борьбы. Мы как команда на 100% следуем миссии обеспечивать пилотов наилучшими машинами, стратегией и поддержкой».

Что сказал сам Хэмилтон?

Анонимка — не единственное, с чем пришлось столкнуться «Мерседесу» за последние дни. После Гран-при Канады немецкая команда сама невольно подставилась под новую порцию гнева со стороны болельщиков, когда опубликовала в соцсетях пост с призом Джорджа Расселла за гонку в Монреале и подписью, что на базу в Брэкли прибыл первый трофей нынешнего сезона.

«А как же второе место Льюиса в спринте в Китае?!» — возмутились болельщики. Смм-щики немцев ещё какое-то время отнекивались — мол, там был не трофей, а плакетка, это другое. Хотя сами же после Шанхая называли её трофеем. В общем, потом пришлось извиняться и выслушивать хейт.

Сообщение, в котором «Мерседес» называет трофей Расселла первым Фото: x.com/MercedesAMGF1

Этот самый хейт и попросил унять сам Льюис. Он не стал подробно комментировать появление анонимного письма и просто призвал болельщиков отказаться от негатива в адрес «Мерседеса» или Расселла: «Легко поддаться эмоциям. Но сейчас нам нужна поддержка, а не негатив. На самом деле я ведь даже не знал, что Джордж сталкивается с негативом. А ведь он каждый уикенд старается изо всех сил и приносит пользу команде. Конечно, всегда можно добиться большего успеха. Всё это достигается за счёт общения. Это и есть то, над чем мы работаем постоянно. Но мы все в одной лодке, мы все работаем вместе. И все мы хотим закончить на высокой ноте».

Так был ли саботаж?

Не верится, чтобы «Мерседес» мог осознанно вредить Хэмилтону. Против этого есть целый ряд аргументов. Во-первых, страдают результаты команды, она получает меньше призовых и не радует спонсоров. Во-вторых, если заниматься таким саботажем, то рано или поздно он может вскрыться уже не в виде непонятной анонимки, а как реальные свидетельства со стороны обиженных инженеров или механиков. В-третьих, в прошлые сезоны Расселл и так смотрелся на фоне Хэмилтона вполне достойно, так что нет никакого смысла ради нового лидера команды топить пилота, с которым у вас столько всего связано.

Это что касается логики. Вместе с тем глупо отрицать, что в нынешнем сезоне «Мерседес» работает с Хэмилтоном далеко не безупречно, допуская разного рода ошибки — примеры мы приводили выше. Увы, такое происходит сплошь и рядом с уходящими гонщиками: даже без всякого саботажа команды словно перестают выкладываться по максимуму, логично отдавая лучшие ресурсы пилоту, с которым они будут работать дальше. Вспомните, как провалился в «Феррари» в свой последний сезон Феттель. Можно привести и другие примеры.

Так или иначе, мы считаем, что анонимное письмо не было написано членом «Мерседеса» или вброшено неким «штабом» Хэмилтона — для Льюиса тоже ни к чему уходить от немцев на фоне какого-то негатива. База адресов журналистов Ф-1 вряд ли является сверхсекретной информацией, она запросто может гулять по рукам и обеспечивать всех желающих возможностью «раскрыть заговор». При этом будет любопытно посмотреть, решатся ли наконец проблемы Хэмилтона в квалификациях и станут ли его гоночные стратегии безупречными.