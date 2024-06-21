«Ред Булл» больше не доминирующая сила? В Барселоне Ферстаппен уступает сразу 3 командам

Макс утверждает, что проблем у его команды нет, но на своём лучшем круге он проиграл Хэмилтону почти четверть секунды.

В Барселоне начался 10-й этап Формулы-1 — Гран-при Испании, и Макс Ферстаппен по итогам свободных заездов показал только пятое время! В последних гонках у «Ред Булл» уже возникали проблемы со скоростью и балансом, однако «Каталунья-Монтмело» — самая изученная трасса календаря — должна подойти RB20 лучше, чем кочковатые трассы в Монте-Карло или Имоле.

И раз даже на этой трассе «Ред Булл» уступает — причём не только «Феррари» и «Макларену», но и «Мерседесу». Выходит, доминирование австрийцев окончено? Попробуем разобраться.

У Ферстаппена проблем нет

Лучшее время по итогам тренировок осталось за Льюисом Хэмилтоном, что подтверждает достигнутый «Мерседесом» за счёт работы с передним антикрылом прогресс. Всего в пару сотых позади британца расположился Карлос Сайнс на «Феррари», а третьим стал Ландо Норрис, отставший ещё на три сотых.

Ферстаппен же показал лишь пятое время, уступив также Пьеру Гасли на «Альпин». При этом отставание Макса от Хэмилтона составило 0,24 секунды, то есть голландец в четыре раза дальше от Льюиса, чем ставший третьим Норрис. Однако, по словам действующего чемпиона, проблем у него не возникало.

Ферстаппен на свободных заездах перед Гран-при Испании Фото: Chris Graythen/Getty Images

«Мы пробовали разные настройки, пытались немного уточнить регулировки. В целом день прошёл позитивно, без серьёзных проблем, на что мы и надеялись. Теперь нужно собрать всё воедино, что нормально для пятницы. Нам есть над чем поработать, но ощущения позитивные», — заявил Ферстаппен.

При детальном рассмотрении результатов тренировок подтвердить или опровергнуть слова Макса сложно. С одной стороны, голландец был быстрейшим на первом секторе — во многом благодаря настройкам под более высокую максимальную скорость. С другой — гонщики «Феррари», которые лишь по паре сотых уступили Ферстаппену на первом секторе, на втором были уже на пару десятых быстрее.

Лучшее время пятницы осталось за Хэмилтоном Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В то же время по темпу на длинных отрезках Ферстаппен смотрелся очень сильно — на «медиуме» его среднее время круга было выше, чем у Сайнса, Норриса и Хэмилтона на «софте». Лишь у Пиастри среднее время во второй тренировке было лучше, но только на 0,05 секунды.

Высокий темп на длинных отрезках – это хорошо, но в Барселоне тяжело обгонять, и, если после первого поворота Макс окажется внутри плотной группы, совсем не факт, что ему удастся реализовать потенциал машины. Как бы там ни было, в данный момент нет свидетельств тому, что «Ред Булл» легко уедет от соперников, как это было в Барселоне в 2022–2023 годах. В то же время и признаков таких проблем, как в Монако, не наблюдается.

Это хорошая новость

Вполне вероятно, расстановка сил к старту квалификации изменится, а инженеры «Ред Булл» найдут оптимальный баланс для Ферстаппена (Перес, напомним, потеряет три места на решётке и готовится с оглядкой на старт не с самых высоких позиций). Однако и соперники не будут сидеть сложа руки — точно так же вполне вероятно, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» тоже сделают шаг вперёд и останутся впереди «Ред Булл».

Макс Ферстаппен в Барселоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Но, как бы там ни было, перед квалификацией на наиболее типичной трассе календаря однозначного фаворита нет, хотя где, если не тут, «Ред Булл» смог бы блеснуть во всей красе? Тот факт, что австрийцев нельзя назвать однозначным фаворитом Гран-при Испании, уже говорит о том, что их доминирование подошло к концу, а соперники смогли-таки их нагнать — без всяких скидок на особенности трассы. Если, конечно, в «Ред Булл» не скрывают свой темп намеренно, чтобы выстрелить в решающий момент.