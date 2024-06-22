Ну и денёк для «Макларена»: с утра пожар, к вечеру — победа в квалификации!

Результаты тренировок Гран-при Испании Формулы-1 не сулили кому-либо лёгкой жизни в квалификации — забегая вперёд, так и вышло: ни о каком доминировании одной команды или одного пилота речи так и пошло.

Q1: вылет «РБ» и «Уильямса» в полном составе

В «РБ» признавались, что подготовили к Барселоне серьёзнейший пакет обновлений — чуть ли не главный за весь сезон. Что ж, премьера не удалась: накануне возникли проблемы с новым задним антикрылом (глючила DRS), а сегодня Цунода и Риккардо дружно не прошли дальше — 17-й и 18-й результаты. Двух пилотов разделило менее десятой, так что, вероятно, дело тут в технике, а не в гонщиках.

Кевин Магнуссен вновь проиграл квалификационное сражение Нико Хюлькенбергу: датчанин занял самое обидное 16-е место, уступив немцу две десятые. Ну и хуже всех провёл квалификацию «Уильямс», который оккупировал последнюю линию стартового поля. И если Албон боролся с остальными, то Логан Сарджент уверенно занял последнее место с отставанием в три с лишним десятые. Не помогла даже актуальная версия болида, как у напарника.

Глобально отметим невероятную плотность результатов: 19 гонщиков вместились в секунду и десять тысячных! Также стоит отдельно выделить результат «Кик-Заубера»: в кои-то веки оба пилота команды не вылетели в Q1, прогресс.

Q2: Алонсо вне десятки

Второй сегмент обошёлся без сюрпризов для четырёх команд-фаворитов: все уверенно пробились дальше, пусть даже «Мерседесу» для этого понадобилась вторая попытка (Хэмилтон провёл первую на старом комплекте шин). Две вакантные позиции в топ-10 заняли представители «Альпин» — вон как на команду влияет возвращение Флавио Бриаторе! Шутим, конечно. Но ситуация куда оптимистичнее, чем на старте сезона.

Как вы понимаете, раз в топ-10 есть «Альпин», значит, в решающий сегмент квалификации не пробился местный герой Фернандо Алонсо — лидеру «Астон Мартин» не хватило 19 тысячных секунды! При этом Стролла, ставшего 14-м, он опередил на четверть секунды. Так или иначе, оставалось поприветствовать болельщиков на круге возвращения в боксы.

В полном составе завершили выступления представители «Кик-Заубер»: 12-е и 15-е места Боттаса и Чжоу стали относительно оптимистичными по сравнению с предыдущими Гран-при. Правда, китаец при этом уступил финну полсекунды. 13-я позиция у Нико Хюлькенберга, который потерял немного времени на втором секторе, а иначе мог оказаться где-то на уровне Алонсо.

Q3: гравий и поул «Макларена»

Без свежих шин на первую попытку в третьем сегменте остались две «Альпин», Перес и Пиастри — соответственно, их первые результаты были чисто прикидочными, а вот остальная шестёрка вступила в борьбу за промежуточный поул. Быстрейшим поначалу оказался Ферстаппен: он опередил Норриса и два «Мерседеса» на десятую с небольшим. Пилоты «Феррари» после потерь на втором и третьем секторах уступали в районе четверти секунды, но тоже всё ещё ощущались как претенденты на поул. Всё должна была решить вторая попытка.

И она действительно решила! Правда, яркой развязки нас чуть не лишил Пиастри, когда уехал в гравий, но Оскар избежал аварии, а жёлтые флаги очень быстро убрали. В итоге за поул в реальности боролись двое: Ферстаппен и Норрис. Макс сбросил со своего времени две десятые, но Ландо это не смутило: он снял с результата голландца ещё двадцать тысячных и занял первое место! Вот такие итоги дня для «Макларена», который с утра оказался в центре внимания из-за загоревшегося моторхоума. Тот пожар вроде бы обошёлся без серьёзных последствий, а к вечеру команда превратилась из погорельцев в фаворитов Гран-при.

Два пилота «Мерседеса» оказались на второй линии решётки: Хэмилтон в кои-то веки обошёлся без проблем в квалификации и опередил Расселла всего на две тысячные секунды. Леклер и Сайнс проиграли конкурентам совсем немного, но теперь расположатся позади них на третьей линии стартового поля. При этом Шарль опередил Карлоса на пять тысячных — какая же плотность во внутрикомандных сражениях!

У Пьера Гасли седьмой результат, а Эстебан Окон хоть и стал девятым, но все равно окажется соседом напарника по четвёртой линии: Перес — восьмой, но из-за штрафа с Гран-при Канады будет стартовать только 11-м. По одному месту, помимо Окона, отыграют Пиастри и Алонсо.

Воскресная гонка Гран-при Испании Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.