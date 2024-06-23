Кто сильнее в схватке лидеров «Макларена» и «Ред Булл»? Гран-при Испании — LIVE!

Трасса Формулы-1 «Каталунья» под Барселоной считается необгонной: бороться на ней нелегко, несмотря на длинную стартовую прямую. Соответственно, важнейшее значение здесь приобретает квалификация, победу в которой в субботу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена. Сумеет ли британец теперь удержать лидерство в самой гонке? И найдётся ли темп у представителей «Мерседеса» и «Феррари», чтобы воскресенье не превратилось в дуэль Норриса и Ферстаппена?
Все подробности Гран-при Испании Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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Оливер Гёте опередил Лауренса ван Хупена и поднялся на шестое место.
14/25: 1 Линдблад — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Цолов — 5 Форнароли — 6 Гёте — 7 ван Хупен — 8 Стенсхорн — 9 Данн — 10 Бойя.
Тим Трамниц обогнал Габриэле Мини — лидер чемпионата откатывается уже на 15-е место. 12 кругов из 25 позади.
Инженер командует Браунингу атаковать Мэнселла — идущий вторым Кристиан отстаёт от лидирующего Линдблада и выпал из его зоны DRS, так что времени готовить атаку всё меньше.
Тем временем София Флёрш обогнала Киана Шилдса и поднялась на 22-е место, а чуть позже Чарли Вурц с небольшим заносом обогнал Джозефа Лоака и прорвался на 20-е. 10 кругов из 25 позади.
Линдблад проходит Мэнселла в связке первого второго поворотов! Поравнялся Арвид с лидером в первом, а во втором вырвался вперёд!
Линдблад обгоняет Мэнселла
Фото: x.com/formula3
А Бедрин всё-таки впереди Штуки — на 26-м месте.
05/25: 1 Линдблад — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Цолов — 5 Форнароли — 6 ван Хупен — 7 Гёте — 8 Стенсхорн — 9 Данн — 10 Бойя.
Монтойя опередил Софию Флёрш и вышел на 22-е место, а вот Бедрин пропускает Кацпера Штуку и откатывается на 27-е место. Неудачный уикенд для россиянина.
Тем временем впереди Линдблад начинает первые атаки на лидирующего Мэнселла.
И всё-таки обратно откатился Бедрин — Никита теперь идёт 24-м, позади Себастьяна Монтойи.
Стартовала гонка Формулы-3! Мэнселл ещё до первого поворота сумел заблокировать Линблада, тот попытался пойти в атаку по внешней траектории в первом повороте, но обладатель поула не оставил ни одного шанса. Следом Цолов, Браунинг и Форнароли. Мини на 13-й позиции, Бедрин поднялся на 21-ю строчку.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/25: 1 Мэнселл — 2 Линдблад — 3 Цолов — 4 Браунинг — 5 Форнароли — 6 ван Хупен — 7 Гёте — 8 Стенсхорн — 9 Данн — 10 Бойя.
Пелотон отправляется на прогревочный круг. Всё готово к старту.
В Барселоне сейчас прохладнее, чем было весь уикенд. Температура воздуха всего 19,8 градуса, а температура асфальта — 25,1. Облачно, есть вероятность дождя, но небольшая.
С поул-позиции сегодня стартует Кристиан Мэнселл, первый ряд с которым разделит Арвид Линдблад. Следом на стартовой решётке Никола Цолов, Люк Браунинг, Оливер Гёте и Леонардо Форнароли. В то же время Габриэле Мини после неудачной квалификации стартует только 14-м.
Никите Бедрину тоже не удалось блеснуть в квалификации, а кроме того россиянин получил штраф за столкновение с Каллумом Войзином в короткой гонке и стартует только 23-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в Барселоне начинается с гонки Формулы-3 — прогревочный круг заезда стартует в 11:05 по московскому времени. За 10 минут до начала сражения предлагаем вспомнить положение в общем зачёте: лидирует Габриэль Мини, но Леонардо Форнароли и Люк Браунинг уступают итальянцу три и четыре очка соответственно, а кроме того не так далеко расположен Дино Беганович. В теории шанс выйти в лидеры после сегодняшнего заезда есть также у Оливера Гёте и Арвида Линдблада.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 72 очка.
2. Леонардо Форнароли (Trident) — 69.
3. Люк Браунинг (Hitech) — 68.
4. Дино Беганович (Prema) — 61.
5. Оливер Гёте (Campos) — 51.
6. Арвид Линдблад (Prema) — 46.
7. Тим Трамниц (MP) — 44.
8. Кристиан Мэнселл (ART) — 40.
9. Мари Бойя (Campos) — 40.
10. Сами Мегетуниф (Trident) — 38.
…21. Никита Бедрин (AIX) — 6.