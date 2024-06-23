Останутся «Мерседес» и «Феррари» просто в роли наблюдателей? Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск.

Кто сильнее в схватке лидеров «Макларена» и «Ред Булл»? Гран-при Испании — LIVE!

Трасса Формулы-1 «Каталунья» под Барселоной считается необгонной: бороться на ней нелегко, несмотря на длинную стартовую прямую. Соответственно, важнейшее значение здесь приобретает квалификация, победу в которой в субботу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена. Сумеет ли британец теперь удержать лидерство в самой гонке? И найдётся ли темп у представителей «Мерседеса» и «Феррари», чтобы воскресенье не превратилось в дуэль Норриса и Ферстаппена?

Все подробности Гран-при Испании Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.