Это было близко! У Норриса был темп для победы над Ферстаппеном, но не вышло

Субботний поул Ландо Норриса сулил нам интересное сражение лидера «Макларена» с Максом Ферстаппеном. Дополнительную интригу Гран-при Испании должны были обеспечить жаркая испанская погода и абразивный асфальт: сколько пит-стопов всем потребуется и у всех ли выдержат шины?

Невероятный старт Расселла! Но радость была недолгой

Пока мы гадали, кто окажется сильнее в стартовой дуэли Ферстаппена и Норриса, на практике лучше всего первые метры дистанции удались Расселлу. На долгом разгоне к первому повороту Джордж поймал слипстрим от сцепившихся лидеров, а затем вовремя вывалился на внешний радиус и внезапно оказался впереди всех — с четвёртого места на первое! Ну а Норрис пропустил и Ферстаппена после безуспешной попытки его заблокировать.

Возглавлял пелотон Расселл недолго: уже на третьем круге Ферстаппен достаточно легко прошёл «Мерседес», получив указание из боксов, что сейчас будет чуть ли не лучший шанс на это. А вот Норрис так же быстро Джорджа не опередил: они ехали неподалёку друг от друга весь первый отрезок, отстав от Ферстаппена на 4-5 секунд.

Позади этой группы небольшие разборки были в «Феррари»: Сайнс атаковал Леклера в первом повороте по внешнему радиусу, и Шарль слегка задел болид напарника. Карлос срезал трассу, но всё-таки вышел вперёд — судьи справедливо рассудили, что тут всё в порядке. Если же вернуться к старту, то он отлично удался Хюлькенбергу, который поднялся с 13-й позиции на 10-ю. А вот Алонсо потерял два места после срезки поворота.

Тактическая задумка «Макларена»

«Мерседесу» явно не хватало темпа для погони за Ферстаппеном, а как насчёт «Макларена»? Уже по традиции Норрис начал прибавлять на второй половине «стинта», и британская команда решила расширить стартовый отрезок, чтобы Ландо получил преимущество по свежести шин. Да, из-за этого Норрис терял места относительно Хэмилтона и Сайнса, но зато его комплект шин оказался на 5-6 кругов свежее, чем у конкурентов. Отметим: такую же тактику, что и Норрис, избрал Леклер.

В итоге Ландо достаточно легко расправился с Сайнсом и Хэмилтоном, а вот с Расселлом пришлось повозиться: Джордж навязал красивую борьбу, и в итоге их сражение продолжалось полкруга, прежде чем пилот «Макларена» всё-таки выбрался вперёд. Но надо отметить, что Ферстаппен не особо воспользовался трафиком конкурента: разрыв оставался в районе девяти секунд, а затем, когда перед Ландо оказалась открытая трасса, начал таять.

Вот только перед второй волной пит-стопов оттянуть остановку у Норриса уже не вышло: в таком случае он рисковал снова слишком сильно отстать от Ферстаппена и опять столкнуться с необходимостью опережать «Мерседесы». Так что пришлось заезжать раньше и, по сути, лишаться преимущества по резине. Зато выехал прямо перед Расселлом, оставшись вторым.

«Мерседесы» сражаются, «Феррари» — нет

Пока впереди мы ждали развязки в погоне Норриса за Ферстаппеном, Хэмилтон благодаря более свежим шинам уверенно опередил Расселла в споре за третью ступеньку подиума. Позади них Сайнс без борьбы пропустил Леклера, чьи шины были на восемь кругов быстрее — «Феррари» хотела проверить, есть ли у монегаска потенциал догнать Расселла. Леклер действительно оказался быстрее британца, но ему не хватило буквально круга, чтобы по крайней мере попробовать провести атаку — два «Мерседеса» остались впереди обеих «Феррари».

Пиастри скучно и спокойно шёл седьмым, за австралийцем ехал Гасли, которого догонял Перес — после слабенькой квалификации Чеко особо не прорывался и в гонке, даже несмотря на интересную стратегию с тремя пит-стопами. И всё-таки мексиканец сумел оставить «Альпин» позади в начале финального круга. Серхио финишировал восьмым, Пьер — девятым.

Окон замкнул очковую зону, а за ним оказался Хюлькенберг — немец после перехода на «хард» вроде бы ехал рядом, но при этом немец заработал пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне. Так что даже если бы пилоту «Хааса» хватило скорости для атаки, на итоговом протоколе это не отразилось бы. Интересно, что штрафная «пятёрочка» ранее прилетела и Магнуссену — за фальстарт. Впрочем, Кевин в любом случае оказался только 17-м.

Ну а что же впереди? Да особо ничего. Да, к финишу Норрис сократил отставание с восьми секунд до двух с половиной, но «Ред Булл» всё контролировал. Да, былого запаса у Макса и «быков» нет, но для победы в Барселоне нынешних возможностей машины вполне хватило. Ландо может утешать себя бонусным баллом за быстрейший круг и выходом на второе место в общем зачёте.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт уже в следующие выходные: нас ждёт Гран-при Австрии. Победит ли «Макларен» на домашней арене «быков»?