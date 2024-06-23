Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Барселоне редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Как и Пиастри, мексиканец толком не отыгрался после неудачной квалификации. Более того, Чеко ещё сильнее испортил собственное положение, когда на старте пропустил вперёд Хюлькенберга, к которому потом вовсе не приближался на протяжении всего первого отрезка. К финишу Серхио всё-таки выбрался на восьмую позицию, успев опередить Гасли, но при этом от Ферстаппена Перес отстал аж на минуту.
Логан Сарджент
Очередная слабая гонка в исполнении американца. Да, Логан в этот раз обошёлся без жёстких ошибок, но было показательно, что под занавес гонки Сарджент ехал уверенно последним, не принимая участия в борьбе остальных аутсайдеров. Логан стал единственным, кто проиграл Ферстаппену два круга.
Юки Цунода
Невзрачное выступление со стороны японца, который ещё недавно выдавал потрясающие перформансы. Понятно, что тут во многом всё зависит от машины, но Риккардо на таком же болиде оказался впереди — 15-е место против 19-го. Юки не сумел обогнать даже Албона, несмотря на вылет Алекса с трассы. «Тяжёлая гонка», — развёл руками Цунода.
Кевин Магнуссен
Гонка датчанина пошла не по плану уже на старте, когда Магнуссен допустил фальстарт — после финиша Кевин признался, что это была его собственная вина. Как вы понимаете, лишние пять секунд на пит-стопе окончательно добили гонку пилота «Хааса». В итоге, пока Хюлькенберг обитал где-то рядом с очковой зоной, его напарник финишировал 17-м.
Оскар Пиастри
Австралиец не смог существенно поправить положение после неудачной квалификации. Располагая одним из двух быстрейших болидов в пелотоне, Оскар надолго застрял за Гасли, а решение оттянуть первый пит-стоп, по ощущениям, лишь окончательно лишило Пиастри каких-либо шансов догнать представителей «Феррари» и «Мерседеса».
Карлос Сайнс
Спорная гонка в исполнении Сайнса: на старте нарушил командные инструкции и обогнал Леклера, при этом допустив контакт с напарником. После этого жаловался по радио на жёсткий обгон со стороны Хэмилтона, а под финиш оказался худшим из представителей «Мерседеса» и «Феррари», пропустив Леклера обратно.