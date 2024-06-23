Норрис сам отдал Ферстаппену победу, а у «Феррари», похоже, кризис. Итоги ГП Испании

Гонка в Барселоне показала, что Ландо пока ещё не на том же уровне, что и Ферстаппен.

После Гран-при Испании, в котором Макс Ферстаппен принёс «Ред Булл» 120-ю победу в «Больших призах», голландец заявил, что в данный момент быстрейшая машина у «Макларена». Это хорошая новость для Формулы-1 — она означает, что вторая половина чемпионата пройдёт куда менее предсказуемо, чем прошлый сезон, а лёгких побед у Макса больше не будет.

Правда, в этот раз Ландо Норрис сам отдал голландцу победу, причём фактически уже в самом начале гонки.

Всё решилось за три круга

Концовка Гран-при Испании получилась напряжённой: Норрис на чуть более свежих шинах догонял лидировавшего Ферстаппена, и вплоть до последних кругов не было ясно, устоит ли «Ред Булл» впереди. Лишь за четыре круга до финиша, когда разрыв составлял четыре секунды, стало ясно, что шансов у Ландо нет.

Однако британец проиграл гонку гораздо раньше — ещё на первых кругах. Ландо неудачно разогнался на старте и пропустил сразу двух соперников: Ферстаппена и Расселла. Как бы парадоксально это ни звучало, но пропустить Макса Норрис ещё мог себе позволить, а вот проигрыш позиции гонщику «Мерседеса» отбросил «Макларен» очень далеко.

Норрис потерял победу, не сумев справиться с Расселлом Фото: Peter Fox/Getty Images

Ферстаппен всего за пару кругов расправился с Расселлом и получил шанс оторваться от пелотона, а вот Норрис застрял за Джорджем на 15 кругов и уже на этом потерял 4,6 секунды относительно Макса, и именно они во многом стали решающими. «Макларену» пришлось что-то придумывать — ответом в итоге стала стратегия поздних пит-стопов.

Решение было смелым и помогло Ландо за счёт разницы в состоянии резины пройти Расселла, правда, отставание от Ферстаппена к этому моменту перевалило за девять секунд — во столько Норрису в итоге обошёлся неудачный старт. Вырвавшись на второе место, лидер «Макларена» атаковал изо всех сил и смог втрое сократить разрыв, но было уже поздно — победа уплыла к «Ред Булл».

Спурт в концовке Норрису не помог Фото: Chris Graythen/Getty Images

После финиша Норрис сам признал, что именно старт стоил его команде победы. По лицу пилота было видно, как сильно он расстроен. Мы не будем сейчас так уж сильно критиковать Ландо — он сейчас, пожалуй, единственный пилот, способный регулярно бороться с Ферстаппеном. Однако преуспеть в этой борьбе реально лишь при полном отсутствии ошибок, и в этом смысле британец до уровня Макса пока недотягивает.

Что же до самого голландца, то он, пожалуй, впервые с 2021 года оказывается под прессингом (начало сезона-2022 вспоминать не будем — «Феррари» довольно быстро выпала из борьбы). Сможет ли Макс сохранять холодную голову и пилотировать так же безошибочно, если «Макларен» будет маячить в зеркалах не время от времени, а каждую гонку?

«Феррари» опять расстраивает

В последнее время прибавить удалось не только «Макларену», но и «Мерседесу», который завоевал уже второй подиум подряд. А вот «Феррари» на этом фоне второй уикенд подряд смотрится блёкло. И если в Канаде проблемы «Скудерии» можно было бы объяснить дождливой и прохладной погодой, то в этот раз у Маранелло никаких оправданий нет.

«Каталунья-Монтмело» — это, наверное, самая изученная пилотами и инженерами трасса. К этой гонке «Феррари» подготовила обширные обновления, включающие в себя понтоны, днище, кожух двигателя и заднее антикрыло. И со всем этим набором Леклер с Сайнсом оказались лишь на пятом и шестом местах — в плане набранных очков это было худшее выступление «Феррари», за исключением двойного схода в Канаде.

Второй этап подряд «Феррари» неспособна бороться за подиум Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«У нас не было возможности побороться за подиум, — заключил после финиша Карлос Сайнс. — Ясно, что решение остановиться раньше и перейти на «хард» не окупилось: эти шины были слишком медленными. Но я, в сущности, повторил стратегию Расселла и был на десятую-две медленнее, чем он. А Шарль повторил стратегию Хэмилтона — и тоже был на одну-две десятых медленнее».

Такой темп «Скудерии» расстраивает. В то время как «Макларену» и «Мерседесу» удаётся добиваться прогресса, «Феррари» будто стоит на одном месте — за шагом вперёд следует шаг назад. Ещё есть надежда, что инженерам не удалось до конца разобраться с новинками или возникли какие-то другие разовые сложности, но факт остаётся фактом: уже второй этап подряд машина из Маранелло не входит в тройку сильнейших.

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«Альпин» возвращается

Одним из главных сюрпризов уикенда стал темп «Альпин». Впервые в сезоне оба пилота пробились в Q3 и уже во второй раз подряд вместе финишировали в топ-10. За последние две гонки французы набрали шесть очков, при том что восемь предыдущих этапов принесли только два балла. В Энстоуне добились ощутимого прогресса и смогли изменить расстановку сил в середине пелотона, а ведь на первых этапах «Альпин» был едва ли не главным аутсайдером.

Гран-при Испании стал для «Альпин» лучшим в сезоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Напомним, в данный момент у французской команды нет второго пилота на следующий сезон — Эстебан Окон покидает «Альпин», а кто его сменит, пока неизвестно. Чаще всего среди кандидатов называли Мика Шумахера, представляющего французов в WEC, и резервиста Джека Дуэна, но теперь кокпит «Альпин» может оказаться интересным для Карлоса Сайнса или Валттери Боттаса, хотя ранее оба, по слухам, отказали Энстоуну.

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Алонсо оказался в ловушке

Среди тех, кого уже второй уикенд подряд опережает «Альпин», обращает на себя внимание «Астон Мартин». Чуть более года назад эта команда усилиями Фернандо Алонсо штамповала подиум за подиумом, а в Барселоне не смогла дотянуться даже до топ-10.

Более того, испанец утверждает, что и два следующих этапа — в Шпильберге и Сильверстоуне — будут для «Астон Мартин» сложными. А если даже на стандартных трассах у «Астон Мартин» проблемы, то где инженеры ожидают сильных выступлений? В Сингапуре? А ведь за эту команду экс-чемпиону выступать ещё минимум пару лет.

«Астон Мартин» возвращается в середняки Фото: Peter Fox/Getty Images

Ещё одно разочарование уикенда — «РБ». Как и в Маранелло, в Фаэнце подготовили множество обновлений, включая понтоны, днище, воздуховоды передних тормозов, а также заднее антикрыло вместе с бим-закрылком. И выбыли обеими машинами уже в первом сегменте квалификации.

В гонке дела у «РБ» были не лучше: Риккардо финишировал 15-м, уступив, например, Гуаньюю Чжоу почти полминуты, а Цунода, совершивший три пит-стопа, закончил гонку предпоследним, опередив лишь Логана Сарджента. Обескураживающий итог для команды, которая последние четыре этапа стабильно набирала очки.

Гран-при Австрии будет интересным

Уикенд в Барселоне получился ярким и непредсказуемым, хотя обычно этапы на этой трассе получаются не самыми интересными, а кроме того, он подтвердил, что доминирование «Ред Булл» окончено. Ни в квалификации, ни в гонке предсказать победителя заранее было невозможно, а борьба за победу шла почти до последних кругов.

А это значит, что и перед Гран-при Австрии предсказать, кто окажется сильнейшим, будет нельзя. Для «Ред Булл» победа на домашней трассе — дело принципиальное, в то время как «Макларен», почувствавший уверенность в своих силах, постарается во что бы то ни стало отыграться за поражение в Барселоне. А если «Мерседес» с «Феррари» подтянутся, то это будет незабываемая битва! Сезон-2024 как будто бы начинается заново.