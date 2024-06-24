Вот почему Ферстаппена считают лучшим, а Сарджента готовы уволить. Оценки за ГП Испании

Норрис сам виноват в поражении, однако и Максу пришлось потрудиться, чтобы победить в Барселоне.

10-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Эта гонка наглядно показала, почему Ферстаппена считают лучшим гонщиком Ф-1. Отличный старт, своевременная и решительная атака на Расселла и блестящая работа с резиной на дистанции, позволившая сохранить небольшой резерв в концовке. Более чем заслуженная победа, пусть и не потребовавшая невероятных геройств.

Пьер Гасли — 9

Великолепный уикенд в исполнении Гасли, который принёс «Альпин» лучший квалификационный результат сезона и всю гонку ехал впереди других пилотов команд-середняков. Учитывая нынешнее состояние «Альпин», на позицию выше девятой рассчитывать не приходится.

Шарль Леклер — 8

Шарль чётко следовал стратегии, растянул первый отрезок на «софте», обеспечив себе поздний финальный пит-стоп, после которого вновь мог атаковать на мягкой резине. Именно это позволило монегаску пройти Сайнса в концовке и прессинговать Расселла — будь гонка на пару кругов длиннее, Джордж остался бы позади.

Ландо Норрис — 7,5

У Норриса были все шансы на победу, но сначала он проиграл старт, потеряв сразу две позиции, а затем, в отличие от Ферстаппена, не смог быстро контратаковать Расселла. В дальнейшем Ландо ехал в отличном темпе, красиво боролся и обгонял, но было уже поздно: Ферстаппен уехал слишком далеко.

Норрис должен был быстрее обгонять Расселла Фото: Peter Fox/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

На втором и третьем отрезке экс-чемпион демонстрировал очень высокий темп, благодаря чему в итоге и поднялся на подиум и завоевал максимально возможный результат. Однако в квалификации Льюис выступил не лучшим образом и признался, что оставил на трассе десятую-другую, а кроме того, потерял одну позицию на старте.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл выдал мощнейший старт, но это единственное, за что можно похвалить Джорджа. Побороться с Ферстаппеном британец так и не смог, в квалификации проиграл Хэмилтону и уступал Льюису в темпе на втором отрезке. В то же время признаем: не факт, что Хэмилтон обогнал бы напарника, если бы не заминка на пит-стопе и переход на «хард».

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Карлос Сайнс — 7,5

Как и Расселл, Сайнс уступил напарнику в квалификации, но на первом отрезке смог его опередить, а в середине дистанции перешёл на «хард» — как пояснил позже Вассёр, ранний второй пит-стоп команда совершила, повторяя действия Расселла. Итог получился тем же: Карлос пропустил напарника, который заканчивал заезд на мягких шинах.

Эстебан Окон — 7

В квалификации Окон проиграл напарнику четверть секунды, уже на старте пропустил Пиастри, а после гонки рассказал, что где-то повредил днище и потому терял в темпе. Тем не менее под финиш Эстебан устоял в топ-10 и набрал очки, так что в целом это был неплохой уикенд с достойным результатом.

Второй раз подряд «Альпин» в полном составе набирает очки Фото: Peter Fox/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7

В Барселоне «Астон Мартин» окончательно откатился к середнякам — ни в квалификации, ни в гонке у машины не было темпа, чтобы пробиться в топ-10. Более того, из-за повышенного износа Фернандо в основном терял позиции, а не отыгрывал их. В то же время срезка второго поворота на старте едва ли улучшила положение испанца.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Почти всю гонку Хюлькенберг сражался за место в топ-10 и на последних кругах шёл всего в полутора секундах позади Окона. Увы, к тому моменту сражаться с «Альпин» было бессмысленно, поскольку ранее немец схлопотал штраф за превышение скорости на пит-лейне и даже в случае обгона очков не набрал бы.

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Даниэль Риккардо — 6,5

«РБ» в этот уикенд тоже разочаровала, несмотря на многочисленные новинки, тем не менее в гонке Риккардо смотрелся более или менее уверенно, чётко распределив ресурс шин и отыграв две позиции на финальном отрезке. Но отметим, что это была борьба в стане аутсайдеров, а кроме того, Дэн уже в восьмой раз в сезоне проиграл квалификацию Цуноде.

Александер Албон — 6,5

Трасса в Барселоне подчеркнула все недостатки шасси «Уильямса» — в этот раз машины из Гроува были самыми медленными. Албон старался, боролся, но выше 18-го места подняться всё равно не смог. Однако больше печалит вылет в гравий в концовке — Алексу никак не удаётся избавиться от повторяющихся время от времени ошибок.

Алекс Албон на этапе в Барселоне Фото: Chris Graythen/Getty Images

Лэнс Стролл — 6

Стролл отстал от Алонсо в квалификации на четверть секунды, а в гонке финишировал позади Гуаньюя Чжоу. В начале заезда Лэнс обогнал напарника, но на втором отрезке гораздо раньше Фернандо поехал в боксы и в итоге уступил ему на финальном стинте, не сумев также зацепить «Кик-Заубер».

Гуаньюй Чжоу — 6

Чжоу в этот уикенд вернулся к предыдущей версии шасси, вновь обрёл уверенность и смог атаковать. Гуаньюй сражался с «Астон Мартин» и «Хаасом» и занял в итоге 13-е место, что в принципе выглядит неплохо. В то же время выступи китаец лучше в квалификации (Боттас в Q2 был на полсекунды быстрее!), шансов на очки было бы больше.

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Валттери Боттас — 6

Валттери хорошо выступил в квалификации, но потерял всё из-за агрессивной тактики с двумя отрезками на «софте» вначале. Отчасти в этом есть вина и самого Боттаса — на втором стинте он проехал только 15 кругов (к примеру, Пиастри на прикатанных мягких шинах продержался 21 круг), что и спровоцировало столь ранний второй пит-стоп.

Юки Цунода — 5,5

Юки, в отличие от Риккардо, справиться с износом резины не смог. Гонщик пожаловался, что машина постоянно скользила, что, вероятно, и стало причиной раннего пит-стопа и тактики с тремя остановками. В итоге, если не считать первых восьми кругов, выше 17-го места Цунода по ходу гонки не поднимался.

Оскар Пиастри — 5

На одной из самых быстрых машин в пелотоне Пиастри занял лишь седьмое место — и это только его вина. Оскар запорол себе обе попытки в Q3, в начале гонки застрял за Пьером Гасли, а к концу первого отрезка проигрывал Леклеру более восьми секунд. При таком темпе никакая тактика не помогла бы австралийцу опередить «Феррари».

Ошибки в квалификации дорого обошлись Пиастри Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Серхио Перес — 4,5

В квалификации Серхио проиграл Ферстаппену 0,65 секунды, а в гонке, пока Макс опережал «Мерседес» и уезжал от «Макларена», 10 кругов ничего не мог поделать с Халком. Хорнер тем не менее похвалил Переса, заявив, что, по расчётам «Ред Булл», выше восьмого места Чеко подняться не мог. Однако для пилота топ-команды это так себе комплимент.

Кевин Магнуссен — 4

Не будем критиковать датчанина за вылет в первом сегменте квалификации — Кевин утверждает, что вновь попал в трафик. К тому же испорчен уикенд был в другой момент — когда Магнуссен допустил фальстарт, чем обрёк себя на штраф, после которого шансов на очки уже не было.

Логан Сарджент — 4

Логан не справился с высоким износом резины в гонке, из-за чего вынужден был слишком рано останавливаться во второй раз, а в квалификации проиграл напарнику более 0,3 секунды. Ещё один этап, продемонстрировавший, что Сарджент в принципе неспособен выступать на одном уровне с Албоном.