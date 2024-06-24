Вот почему Ферстаппена считают лучшим, а Сарджента готовы уволить. Оценки за ГП Испании

10-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.
Макс Ферстаппен — 9,5
Эта гонка наглядно показала, почему Ферстаппена считают лучшим гонщиком Ф-1. Отличный старт, своевременная и решительная атака на Расселла и блестящая работа с резиной на дистанции, позволившая сохранить небольшой резерв в концовке. Более чем заслуженная победа, пусть и не потребовавшая невероятных геройств.
Пьер Гасли — 9
Великолепный уикенд в исполнении Гасли, который принёс «Альпин» лучший квалификационный результат сезона и всю гонку ехал впереди других пилотов команд-середняков. Учитывая нынешнее состояние «Альпин», на позицию выше девятой рассчитывать не приходится.
Шарль Леклер — 8
Шарль чётко следовал стратегии, растянул первый отрезок на «софте», обеспечив себе поздний финальный пит-стоп, после которого вновь мог атаковать на мягкой резине. Именно это позволило монегаску пройти Сайнса в концовке и прессинговать Расселла — будь гонка на пару кругов длиннее, Джордж остался бы позади.
Ландо Норрис — 7,5
У Норриса были все шансы на победу, но сначала он проиграл старт, потеряв сразу две позиции, а затем, в отличие от Ферстаппена, не смог быстро контратаковать Расселла. В дальнейшем Ландо ехал в отличном темпе, красиво боролся и обгонял, но было уже поздно: Ферстаппен уехал слишком далеко.
Норрис должен был быстрее обгонять Расселла
Фото: Peter Fox/Getty Images
Льюис Хэмилтон — 7,5
На втором и третьем отрезке экс-чемпион демонстрировал очень высокий темп, благодаря чему в итоге и поднялся на подиум и завоевал максимально возможный результат. Однако в квалификации Льюис выступил не лучшим образом и признался, что оставил на трассе десятую-другую, а кроме того, потерял одну позицию на старте.
Джордж Расселл — 7,5
Расселл выдал мощнейший старт, но это единственное, за что можно похвалить Джорджа. Побороться с Ферстаппеном британец так и не смог, в квалификации проиграл Хэмилтону и уступал Льюису в темпе на втором отрезке. В то же время признаем: не факт, что Хэмилтон обогнал бы напарника, если бы не заминка на пит-стопе и переход на «хард».
Карлос Сайнс — 7,5
Как и Расселл, Сайнс уступил напарнику в квалификации, но на первом отрезке смог его опередить, а в середине дистанции перешёл на «хард» — как пояснил позже Вассёр, ранний второй пит-стоп команда совершила, повторяя действия Расселла. Итог получился тем же: Карлос пропустил напарника, который заканчивал заезд на мягких шинах.
Эстебан Окон — 7
В квалификации Окон проиграл напарнику четверть секунды, уже на старте пропустил Пиастри, а после гонки рассказал, что где-то повредил днище и потому терял в темпе. Тем не менее под финиш Эстебан устоял в топ-10 и набрал очки, так что в целом это был неплохой уикенд с достойным результатом.
Второй раз подряд «Альпин» в полном составе набирает очки
Фото: Peter Fox/Getty Images
Фернандо Алонсо — 7
В Барселоне «Астон Мартин» окончательно откатился к середнякам — ни в квалификации, ни в гонке у машины не было темпа, чтобы пробиться в топ-10. Более того, из-за повышенного износа Фернандо в основном терял позиции, а не отыгрывал их. В то же время срезка второго поворота на старте едва ли улучшила положение испанца.
Нико Хюлькенберг — 6,5
Почти всю гонку Хюлькенберг сражался за место в топ-10 и на последних кругах шёл всего в полутора секундах позади Окона. Увы, к тому моменту сражаться с «Альпин» было бессмысленно, поскольку ранее немец схлопотал штраф за превышение скорости на пит-лейне и даже в случае обгона очков не набрал бы.
Даниэль Риккардо — 6,5
«РБ» в этот уикенд тоже разочаровала, несмотря на многочисленные новинки, тем не менее в гонке Риккардо смотрелся более или менее уверенно, чётко распределив ресурс шин и отыграв две позиции на финальном отрезке. Но отметим, что это была борьба в стане аутсайдеров, а кроме того, Дэн уже в восьмой раз в сезоне проиграл квалификацию Цуноде.
Александер Албон — 6,5
Трасса в Барселоне подчеркнула все недостатки шасси «Уильямса» — в этот раз машины из Гроува были самыми медленными. Албон старался, боролся, но выше 18-го места подняться всё равно не смог. Однако больше печалит вылет в гравий в концовке — Алексу никак не удаётся избавиться от повторяющихся время от времени ошибок.
Алекс Албон на этапе в Барселоне
Фото: Chris Graythen/Getty Images
Лэнс Стролл — 6
Стролл отстал от Алонсо в квалификации на четверть секунды, а в гонке финишировал позади Гуаньюя Чжоу. В начале заезда Лэнс обогнал напарника, но на втором отрезке гораздо раньше Фернандо поехал в боксы и в итоге уступил ему на финальном стинте, не сумев также зацепить «Кик-Заубер».
Гуаньюй Чжоу — 6
Чжоу в этот уикенд вернулся к предыдущей версии шасси, вновь обрёл уверенность и смог атаковать. Гуаньюй сражался с «Астон Мартин» и «Хаасом» и занял в итоге 13-е место, что в принципе выглядит неплохо. В то же время выступи китаец лучше в квалификации (Боттас в Q2 был на полсекунды быстрее!), шансов на очки было бы больше.
Валттери Боттас — 6
Валттери хорошо выступил в квалификации, но потерял всё из-за агрессивной тактики с двумя отрезками на «софте» вначале. Отчасти в этом есть вина и самого Боттаса — на втором стинте он проехал только 15 кругов (к примеру, Пиастри на прикатанных мягких шинах продержался 21 круг), что и спровоцировало столь ранний второй пит-стоп.
Юки Цунода — 5,5
Юки, в отличие от Риккардо, справиться с износом резины не смог. Гонщик пожаловался, что машина постоянно скользила, что, вероятно, и стало причиной раннего пит-стопа и тактики с тремя остановками. В итоге, если не считать первых восьми кругов, выше 17-го места Цунода по ходу гонки не поднимался.
Оскар Пиастри — 5
На одной из самых быстрых машин в пелотоне Пиастри занял лишь седьмое место — и это только его вина. Оскар запорол себе обе попытки в Q3, в начале гонки застрял за Пьером Гасли, а к концу первого отрезка проигрывал Леклеру более восьми секунд. При таком темпе никакая тактика не помогла бы австралийцу опередить «Феррари».
Ошибки в квалификации дорого обошлись Пиастри
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Серхио Перес — 4,5
В квалификации Серхио проиграл Ферстаппену 0,65 секунды, а в гонке, пока Макс опережал «Мерседес» и уезжал от «Макларена», 10 кругов ничего не мог поделать с Халком. Хорнер тем не менее похвалил Переса, заявив, что, по расчётам «Ред Булл», выше восьмого места Чеко подняться не мог. Однако для пилота топ-команды это так себе комплимент.
Кевин Магнуссен — 4
Не будем критиковать датчанина за вылет в первом сегменте квалификации — Кевин утверждает, что вновь попал в трафик. К тому же испорчен уикенд был в другой момент — когда Магнуссен допустил фальстарт, чем обрёк себя на штраф, после которого шансов на очки уже не было.
Логан Сарджент — 4
Логан не справился с высоким износом резины в гонке, из-за чего вынужден был слишком рано останавливаться во второй раз, а в квалификации проиграл напарнику более 0,3 секунды. Ещё один этап, продемонстрировавший, что Сарджент в принципе неспособен выступать на одном уровне с Албоном.