Верно ли Сайнс жаловался на Хэмилтона и ошибся ли «Макларен» с тактикой? Разбор ГП Испании

Согласны ли, что если бы Норрис не пропустил Ферстаппена на старте, то выиграл бы?

Пожалуй, да. Думаю, что в чистом воздухе Ландо смог бы отъехать, а потом контролировать отрыв.

Можно ли назвать такой старт Расселла чудом?

Чудес не бывает. Просто Джордж идеально воспользовался слипстримом. И очень круто всё сделал на торможении.

Оправданна ли была тактика Норриса с оттянутыми пит-стопами или больше мешала?

Думаю, оправданна. В равных условиях они понимали, что на трассе Макса не обгонят: не настолько было преимущество в темпе. А так имелся хотя бы гипотетический шанс. Хоть и пришлось повозиться с «Феррари» и «Мерседесом».

Сможет ли «Астон Мартин» исправить положение во второй половине сезона и в 2025 году?

Нет. Я беспричинно не верил в них ещё в прошлом году и так же не верю в нынешнем сезоне.

Кто прав в мини-конфликте Леклера и Сайнса насчёт нарушения инструкций команды и слишком жесткой борьбы Карлоса?

Про инструкции сказать сложно, а что касается первого поворота, то здесь я на стороне Шарля. Карлос места не оставил совсем, Шарль уже почти на траве внутри был.

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Правы ли судьи, что не увидели нарушения Хэмилтона при обгоне Сайнса?

Не запрещать же им бороться, в самом деле! Да, это было жёстко, но по факту Хэмилтон место оставил. Карлос даже трассу не срезал.

Взлёт «Альпин» — разовая история или нет?

Думаю, что нет: они потихоньку каждый этап смотрятся лучше и лучше. На мой взгляд, смогут и дальше бороться за очки. Особенно с учётом того, что это была Барселона: если здесь получилось, то и на большинстве трасс получится.

Кто выиграет гонку обновлений среди лидеров Ф-1?

Очевидно, что на данный момент побеждает «Макларен», а дальше это гадание на кофейной гуще. Кто-то из тройки «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен». В «Феррари» я не верю.

Куда стоит пойти Сайнсу — «Ауди», «Уильямс», «Альпин»?

Из всех вариантов неизвестно, что получишь, только в «Ауди». В «Альпин» в лучшем случае шестые-седьмые позиции или середину пелотона. «Уильямс» уже много лет говорит, что вот-вот, вот сейчас, вот в следующем году будет лучше. Но по факту картина не меняется. Так же остаются в середине или ближе к хвосту. А вот вариант с «Ауди» неизвестный. В первый год всё может быть очень грустно, а может, и, наоборот, стрельнут. Может, там прогресс будет, как у «Макларена». Так что почему бы не рискнуть в пользу немцев, раз борьбы за верхушку не предвидится.