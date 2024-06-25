«Надо меньше говорить и больше делать!» Алонсо уже жалеет, что остаётся в Ф-1?

А как всё хорошо начиналось для «Астона» в 2023-м! Фернандо Алонсо так своевременно покинул разрываемую французским бардаком «Альпин» — как раз к моменту, как выходец из «Ред Булл» Дэн Фэллоуз построил для «Астон Мартин» чудесный болид, с которым испанец раз за разом поднимался на подиум, а на Гран-при Монако даже мог победить, если бы надел правильные шины. Перспективы — сказочные: солидное финансирование, суперсовременная база, статус заводской команды «Хонды» в сезоне-2026. Но прошло полтора года, и ситуация смотрится совсем по-другому. Может, зря Алонсо совсем недавно продлил контракт ещё на два сезона — как раз для выступлений при новом регламенте Формулы-1?

«Сегодня мы 12-е, и это максимум, — констатировал Фернандо после неудачного Гран-при Испании. — Когда так сильно скользишь в поворотах, то убиваешь шины. Таким образом, появляются сразу две проблемы, ты попадаешь в замкнутый круг. Сложный уикенд. Мы должны быть рады, что стартовали 10-ми, потому что вообще могли сражаться за выход из первого сегмента. В гонке мы увидели наше место.

Ожидания от ближайших гонок? Да никаких. Только маленькие похороны на каждой пресс-конференции! Но мы не должны слишком расстраиваться. Пришло время работать усерднее, меньше говорить и больше делать. Именно на этом нам следует сконцентрироваться».

Прошедший Гран-при Испании подтвердил грустную для команды тенденцию: второй год подряд у «Астон Мартин» серьёзные проблемы с развитием машины. Но если год назад британцы по крайней мере имели солидную базу и просто потихоньку перестали приезжать на подиумы, то теперь они откатились гораздо дальше — за пределы третьего сегмента квалификации и очковой зоны. Мы можем констатировать: на данный момент команда Лоуренса Стролла, по сути, официально скатилась из стана топов в разряд простых середняков.

На ближайших двух Гран-при в Австрии и Великобритании лучше не станет — если, конечно, команда вдруг не поймёт работу обновлений и они не подарят чудо-улучшения. В противном случае Алонсо и Стролл вновь будут цепляться за конец очковой зоны в сражении с «Альпин», «РБ», «Хаасом» и всеми остальными. Так себе перспективы для двукратного чемпиона мира, который всё ещё мечтает о 33-й победе в карьере.

Бороться с «Феррари» и «Мерседесом» Алонсо сейчас не в состоянии Фото: Chris Graythen/Getty Images

Нынешняя ситуация, разумеется, беспокоит Алонсо: как поверить в прорыв «Астона» при новых правилах, если второй год кряду технический штаб не в состоянии успешно развить автомобиль? Злые языки уже сейчас начинают вопрошать — ну и где ваш Фэллоуз, когда в загашнике не осталось идей времён «Ред Булл»? Да и ладно, если нет каких-то прорывных решений — почему у «Астон Мартин» просто не получается делать машину быстрее за счёт каких-то простых, где-то подсмотренных у коллег решений?

Напомним, с 1 января 2025 года команды Формулы-1 получат право работать над болидами к сезону-2026. Очевидно, что большинство гоночных коллективов не будет слишком рьяно развивать текущие автомобили — с чем вступят в сезон-2025, но том, грубо говоря, и поедут до конца. При этом сами машины станут развитием болидов 2024 года: в последний год действия регламента технические революции и затруднительны, и сомнительны. То есть если «Астон» сейчас оперативно не решит проблемы с машиной, то рискует и в следующий сезон вступить со средне-слабой техникой, а потом мучиться с ней весь год.

Хорошо, Алонсо готов это вытерпеть ради рывка в 2026-м, но вернёмся к вопросу: а где гарантии, что инженеры исправят проблемы и снова «научатся» развивать автомобиль? Да и в целом невозможно предугадать, насколько команде удастся переход на новые правила (никто не знает, справится ли со своим участком работы «Хонда»), а нынешние проблемы лишь усиливают сомнения.

Впрочем, одна хорошая новость для «Астон Мартин» и её лидера есть: говорят, на переезд в Сильверстоун решился нынешний технический директор «Феррари» Энрике Кардиле. Это серьёзное усиление технического штаба, тем более что итальянец принесёт с собой ценный опыт и идеи из Маранелло. Правда, если Кардиле решился на переход только сейчас, то можно предположить, что к работе он приступит не раньше середины 2025 года — то есть пока техническому штабу Фэллоуза придётся преодолевать кризис самостоятельно.

Материалы по теме Названа вероятная должность Маттиа Бинотто в случае прихода в «Астон Мартин»

Впрочем, Кардиле — не единственный топ-специалист, которого связывают с «Астон Мартин». Ранее ходили упорные слухи, что к команде могут присоединиться и Маттиа Бинотто, и Эдриан Ньюи, которому недавно устраивали экскурсию по базе в Сильверстоуне. Правда, говорят, Ньюи запросил огромную зарплату, на которую Стролл-старший пока не готов пойти. Что же до Бинотто, то слухи про него пошли ещё месяц назад, а назначения всё нет — хотя, в отличие от Кардиле и Ньюи, бывший босс «Феррари» мог бы приступить к работе незамедлительно.

В общем, сладкие слухи о инженерном топ-усилении есть, а вот других хороших новостей «Астон Мартин» упорно не хватает. А значит, Алонсо продолжает размышлять, не зря ли он подписался выступать в Формуле-1 как минимум до 44 лет.