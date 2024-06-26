Что общего у «Феррари» и сборной Англии? Сравниваем команды Ф-1 с участниками Евро-2024

В самом разгаре главное футбольное событие года – чемпионат Европы в Германии. К Формуле-1 данное мероприятие, конечно, отношения не имеет, хотя, если присмотреться, среди участников Евро можно отыскать прототип каждой из ныне существующих команд Формулы-1. Вашему вниманию список национальных футбольных команд, имеющих немало общих черт с командами «Королевских гонок».

Дисклеймер: данная статья носит сугубо развлекательный характер, не претендуя на аналитический материал.

«Ред Булл» — сборная Франции

Тут всё просто: две самые успешные команды современности. В активе «Ред Булл» три титула в личном зачёте за последние три года, у сборной Франции – победа на чемпионате мира, а также по одному финалу на первенстве планеты и Евро за восьмилетний отрезок. Также в пользу данного сопоставления говорит и присутствие главной звезды чемпионата в составе: у «быков» это Макс Ферстаппен, у команды французов – Килиан Мбаппе.

Кстати, в обоих случая могущество вчерашних доминаторов в этом году немного пошатнулось: «Ред Булл» проиграл аж три гонки за первые 10 этапов (немыслимо для прошлого сезона), а сборная Франции заняла второе место в группе, уступив куда менее мастеровитым австрийцам при всего двух голах за три игры.

Килиан Мбаппе на Гран-при Монако Фото: Peter Fox/Getty Images

«Мерседес» — сборная Германии

Дело тут вовсе не в национальных параллелях. Обе команды пережили успешный отрезок в 2010-х, после которого последовал грустный спад. «Мерседес» доминировал на протяжении семи лет, а с началом нового 10-летия сразу же упустил титул в личном зачёте. Ну а с наступлением эпохи нового технического регламента так и вовсе выпал из когорты претендентов на победы. Что же до сборной Германии, то бундестим после победы на чемпионате мира два раза подряд не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира.

Также две немецкие команды роднит прощание с культовыми личностями: «Мерседес» после 12 лет сотрудничества расстаётся с Льюисом Хэмилтоном, а Тони Кроос завершает игровую карьеру на домашнем Евро.

«Феррари» — сборная Англии

Ну, во-первых, обе команды обладают культовым статусом: «Феррари» – самая титулованная команда Ф-1, а англичане – родоначальники футбола. А во-вторых, несмотря на ореол легендарности, ресурсы и большие амбиции, добиться ожидаемого требовательной фан-базой результата как-то не удаётся. «Скудерия» уже 17 лет грустит без титула в личном зачёте, а сборная Англии лишь раз побеждала на чемпионатах мира, а на Евро – так и вовсе ни разу.

«Макларен» — сборная Испании

Что «Макларен», что сборная Испании серьёзно регрессировали в середине 2010-х: команда из Уокинга мучилась с «Хондой», порождая мемы по типу «GP2 Engie», а «Фурия Роха» сначала не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате мира (в статусе действующего победителя турнира), а затем дважды подряд покидала крупные турниры после стадии 1/8 финала. Впрочем, для обеих команд тёмные времена остались позади: «Макларен» вспомнил, каково это — бороться за победы, а сборная Испании относительно успешно пережила смену поколений.

Кстати, молодые звёзды – ещё один фактор, роднящий две команды. «Макларен» обладает самой юной парой пилотов в пелотоне – Норрису и Пиастри на двоих всего 47. Ну а испанцы могут похвастаться самым молодым игроком в истории Евро – 16-летним Ламином Ямалем.

Мичел Сальгадо против Фернандо Алонсо Фото: Charles Coates/Getty Images

«Астон Мартин» — сборная Хорватии

Самый удачный отрезок в своей истории сборная Хорватии провела на стыке прошлого и нынешнего 10-летий: серебро и бронза на двух чемпионатах мира. У команды Лоуренса Стролла ситуация схожая: в 2020-м «Рейсинг Пойнт» стал четвёртым в командном зачёте, а в прошлом сезоне «Астон Мартин» более-менее стабильно боролся за подиумы. А вот в этом году результаты обеих команд куда скромнее: хорваты не смогли выйти из группы, а «зелёные» выпали из числа претендентов на высокие места.

Что ещё объединяет две команды, так это зависимость от возрастных звёзд, контрастирующих с более молодым и менее впечатляющим поколением. В Хорватии возлагали надежды на 38-летнего Модрича, а «Астон Мартин» целиком и полностью зависит от выступлений Алонсо – на молодого Стролла надежд мало.

«Альпин» — сборная Бельгии

У сборной Бельгии практически сошло на нет знаменитое «золотое поколение» – за национальную команду продолжает выступать лишь пара его представителей. В общем, пик возможностей у бельгийской сборной пройден. Нечто подобное можно сказать и про «Альпин»: «Рено» вложил серьёзные средства в свою команду, но результата как не было, так и нет, а сегодня формульная программа французов так и вовсе постепенно сворачивает в тупик (отказ от моторов собственного производства – косвенное тому подтверждение).

Также «Альпин» и сборную Бельгии роднят конфликты внутри команды. Французы со скандалом прощались с Алонсо и Пиастри, а также переживают кризис отношений с Оконом, которого, по слухам, чуть ли не собирались увольнять прямо по ходу сезона (помешали юридические аспекты). Что же до «красных дьяволов», то и у них также не всё спокойно: из-за конфликта с Доменико Тедеско на Евро не поехал сильнейший бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

«РБ» — сборная Грузии

Сборная Грузии похожа на младшую команду «быков» с точки зрения принципов формирования состава: оба коллектива можно окрестить сплавом опыта и молодости. В «РБ» 24-летний Цунода делит гараж с возрастным Риккардо, а в сборной Грузии – молодые лидеры Кварацхелия, Давиташвили, Микаутадзе и Мамардашвили (всем по 23) выходят на поле вместе с ветеранами Кверквелией и Кашией.

Зинедин Зидан и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Уильямс» — сборная Нидерландов

Две некогда великие команды, пережившие сильный спад в прошлом 10-летии. Трёхкратные вице-чемпионы мира пролетели мимо двух крупных турниров (Евро-2016 и ЧМ-2018), а «Уильямс» в конце 2010-х трижды подряд становился худшей командой по итогам сезона. Впрочем, что «Уильямс», что сборная Нидерландов в последние годы постепенно начали приходить в себя: обе команды обладают неплохими перспективами на скорый ренессанс (особенно голландцы).

«Кик-Заубер» — сборная Швейцарии

Опять же, дело тут вовсе не в национальной принадлежности. Главная черта, объединяющая обе команды, – удивительная способность держаться в элите, не обладая при этом внушительными ресурсами. «Заубер», будучи одной из самых скромных команд пелотона, уже более 30 лет успешно выживает в Формуле-1, а сборная Швейцарии регулярно играет в плей-офф крупных международных турниров (на прошлом Евро так и вовсе выбили перекачанных звёздами французов). В общем, два середняка, которые каким-то образом затесались среди элитных команд.

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«Хаас» — сборная Шотландии

Обе команды обладают не самым молодым и перспективным составом. В этом сезоне за «Хаас» выступает самая опытная пара пилотов (Магнуссену и Хюлькенбергу на двоих 67), а шотландцы привезли на Евро самую возрастную команду. Помимо этого, оба коллектива роднят достаточно туманные перспективы: сборная Шотландии, даже если и отбирается на крупный турнир, демонстрирует невзрачную игру и посредственный результат, а «Хаас» – сегодня, пожалуй, главный кандидат на перепродажу среди всех команд Ф-1.