В RDS GP появился «король обратных конфигов». Но даже его затмили новички!

Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Откровенных бездарностей в российском дрифте нет, а вот что касается помощи талантливым пилотам… В 2024 году организаторы Гран-при Российской Дрифт Серии предусмотрели возможность для пилотов «младшей» серии RDS Europe, подавших заявку на участие на весь сезон, получить уайлд-кард и выйти на старт на одном из этапов RDS GP. Впервые перспективная молодёжь попробовала свои силы в главном турнире на третьем этапе, который принимала трасса «Игора Драйв» — уикенд в Санкт-Петербурге оказался богат на сюрпризы!

В принципе, неожиданностей можно было ждать хотя бы из-за того, что впервые в истории автодрома — и второй раз подряд в текущем сезоне — устроители турнира приняли решение задействовать так называемую «обратную» конфигурацию. То есть прежний оцениваемый участок, но с направлением движения в противоположном привычному направлению. И с первых же тренировок выяснилось, что отличное покрытие гоночного полотна и большие заасфальтированные зоны безопасности остались прежними, а вот скоростной характер трассы трансформировался в необходимость разгоняться к постановке через поворот, бросать машину в занос в крутом вираже и дальше, через сложные манжи (динамичное раскачивание автомобиля от одного края трассы к другому на прямом отрезке), искать возможность одновременно и выполнить судейское задание, и уместиться вдвоём с соперником на оказавшейся внезапно узкой и извилистой асфальтовой дорожке!

И в этих условиях блестяще себя проявили четыре гостя из RDS Europe — Артём Лейтис из коллектива Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team и сразу три спортсмена, заявленных за команду Predator Drift Team: Алексей Козлов, Илья Полищук и Александр Абрамов. Представители «младшего дивизиона» не просто смогли преодолеть квалификационный отбор, но и неплохо проявили себя в парных заездах, навязывая бой завсегдатаям RDS GP.

Новичкам серии предстояло открыть квалификационное сражение, и мало кто предполагал, что квартет дебютантов сразу же ворвётся в «клуб 90+», а затем все получат место в топ-32. В топ-16 пробилась только половина представителей RDS Europe, однако дальше — больше! Оба вышли в топ-8, а затем один из спортсменов «младшей» серии не просто выбрался в полуфинал, а обеспечил себе место на подиуме. И заодно — призовой пьедестал для своей команды. Так что эксперимент оказался удачным.

Этап RDS GP на «Игора Драйв» Фото: RDS GP

«Удалось узнать закулисье RDS GP, но сомневаюсь, что поехал бы весь сезон»

Проехав лучшую квалификационную попытку на 90 баллов, Артём Лейтис обеспечил себе не только 26-е место, но и дуэль в топ-32 с лидером TimeUp Артёмом Шабановым. Сражение тёзок оказалось в пользу более опытного (впрочем, ненамного — для Шабанова это был лишь третий этап в RDS GP) пилота, но поражение юниора ничуть не огорчило. Проба пера оказалась весьма яркой.

Петербуржец — постоянный участник и призёр соревнований Drift Matsuri SPB с 2017 года, бронзовый призёр Гран-при Москвы по дрифту — 2023, бронзовый призёр командного зачёта этапов чемпионата Беларуси по дрифту в 2023 году и постоянный участник RDS Запад и RDS Europe с 2021 года. В сезоне-2024 его под крыло взяла команда Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team, что привело к ренессансу пилота: получив достойную поддержку, Артём стал третьим на этапе в Рязани, а ещё своими выступлениями обеспечил коллективу командную бронзу RDS Europe в Рязани и Казани. Так что к Лейтису стоит присмотреться пристальнее — похоже, за ним большое будущее!

Артём Лейтис Фото: RDS GP

«Конфигурация новая не только для «европейцев», но и для пилотов RDS GP, поэтому у нас была идея принять участие в этапе, где все были бы в равных условиях и всем приходилось бы настраивать машины с нуля. В прошлом году я тестировал эту конфигурацию и был одним из первых, кто её попробовал. В целом она интересная, хотя не до конца проработан разгон и не очень определена точка постановки, что вносит свои коррективы и добавляет противоречий, но кроме этого — вопросов нет!

На тренировках мы хорошо поработали с машиной, и я ожидал высоких баллов в квалификации, хотя и не совсем согласен со своей оценкой. Мне кажется, что если бы я ехал в третьей, четвёртой или пятой группе, то у меня бы было 95+. Я и сам когда-то судил младшие серии, поэтому понимаю, что на первых группах ты изучаешь проезды пилотов, смотришь ошибки и учишься ставить оценки, так что результат мог быть лучше.

У меня сугубо положительные впечатления от этапа, всё очень понравилось! Удалось узнать закулисье RDS GP, но сомневаюсь, что поехал бы весь сезон: мне очень нравится RDS Europe, который, если не душить по техническому регламенту, интереснее, там больше интриги и больше голодных пилотов, а также более домашняя атмосфера», — подвёл Лейтис итоги своего выезда в RDS GP.

Артём Лейтис Фото: RDS GP

«Была идея объединить двух мясников в одной команде»

Ещё один пилот RDS Europe Александр Абрамов на «Игора Драйв» не просто выехал в качестве участника, но и сформировал блестящую команду «младших» пилотов, которая навела шороху среди постоянных участников RDS GP. Квалификацию Александр проехал на 91,5 балла, став 21-м, а в топ-32 встретился с новобранцем команды «Автобан Aimol» Сергеем Кузнецовым. И пусть Абрамов уступил в этой дуэли, которая свелась к OMT-заезду, но это сражение стало одним из самых ярких на этапе за счёт техники.

Спасибо сетке парных заездов, которая свела в одной паре два уникальных для российского и мирового дрифта автомобиля: Абрамов в Санкт-Петербурге выступал на своём безумном Dodge Viper, а Кузнецов продолжал осваивать российский гиперкар Flanker F. Сражение двух эксклюзивных машин стало настоящей усладой для глаз болельщиков RDS GP и всех ценителей техники — только ради этого заезда стоило бы пригласить пилотов RDS Europe в главный турнир! Но этого петербуржскому пилоту словно было мало: Александр Абрамов к себе в напарники по Predator Drift Team на этот выезд выбрал ещё одного представителя Северной столицы Илью Полищука и пилота из Петропавловск-Камчатского Алексея Козлова, которые украсили своими выступлениями уикенд.

Алексей Козлов Фото: RDS GP

«Хотелось бы в RDS Europe на 235-м Westlake эксперимента ради проехать такую «обратку» — думаю, здесь бы мы интересные хода показали! Трасса техничная, не скоростная. Я бы «Игору» в любом случае поехал, потому что, во-первых, Питер — мой дом, во-вторых, надо же себя где-то попробовать среди пилотов RDS GP. Первоначально я должен был поехать как засланный казачок: собирать информацию. Потом я Илюхе Полищуку сказал, что мне было бы за честь, чтобы он моим споттером стал, а потом подумал, что не хочу, чтобы он меня споттерил — говорю, поехали вместе! А потом уговорил Алексея Козлова — он долго сопротивлялся, но в итоге согласился.

Насчёт себя я спокоен был, поэтому у меня была идея объединить двух мясников — Полищука и Козлова — в одной команде. Да, машина у меня интересная, но накат не такой, как у этих ребят, однако я помню, как в прошлом году где-то в одном из чатов был опрос, какую бы команду зрители собрали. Болельщики сказали — Роман Тиводар, Илья Полищук и Лёха Козлов. Я, конечно, не Рома Тиводар, но Полищука и Козлова объединить в одну команду могу! Да и по машинам интересно!» — объясняет свою задумку Абрамов.

Александр не просто смог уговорить своих коллег и соперников по «европейскому» турниру, но и взял на себя организационные вопросы, чтобы сделать возможным участие Полищука и Козлова. И, похоже, вложения сил и средств окупились сполна: два подиума в первом же выезде новой команды!

Александр Абрамов Фото: RDS GP

«В RDS GP мы приехали просто отдохнуть, показать себя и посмотреть на других»

Одним из самых ожидаемых новичков сезона-2024 стал Алексей Козлов — пилот из Петропавловска-Камчатского заявил о себе в RDS Europe яркими выступлениями, а в начале года стал ещё и киногероем документального фильма «За пределами. Семьдесят первый». Дебюта в RDS GP от спортсмена и его легендарной Toyota Cresta ждали давно, и вот он случился — 19-е место в квалификации с лучшей попыткой на 92,5 балла и выход в топ-8 показали, что не зря этому пилоту прочат большое будущее. Хотя сам он и вовсе не планировал ехать в Гран-при Российской Дрифт Серии.

«Вся история с участием в RDS GP началась ещё в мае перед этапом RDS Europe в Рязани. Саша Абрамов пригласил пообедать — он респектует моей езде и поинтересовался, долго ли я буду на скамейке запасных сидеть в «Европе». Мне сначала было непонятно, к чему он клонит, а потом мы с ним сидели полчаса-час, и он меня уговаривал ворваться в RDS GP на домашнем для него этапе. Я очень сильно не хотел, потому что основной чемпионат для меня — RDS Europe, тратить ресурс мотора и трансмиссии не хотелось…

Но тогда мы не понимали, что будет «обратная» конфигурация. В сезоне RDS GP два этапа на «Игора Драйв», и казалось логично, что первым должен быть классический вариант, а организаторы делают наоборот. Я в итоге согласился, но, если бы был привычный вариант, думаю, мощности Toyota Cresta не хватило бы, а так шансы у всех оказались уравнены. И оказалось, что с 650 л.с. на колесе удалось пробиться в топ-8. Всё благодаря Сане Абрамову — мы здесь только из-за него, я бы хотел ехать в RDS GP, но не потянул бы этот чемпионат из-за колоссальных затрат.

У меня в этом году спокойное настроение в RDS Europe — нет выдающихся выступлений, но в восьмёрке держусь, а в RDS GP мы приехали просто отдохнуть, представить команду Predator Drift Team, показать себя и посмотреть на других пилотов. Как-то всё легко и комфортно, нам всё нравится!» — делится впечатлениями Козлов.

Алексей Козлов Фото: RDS GP

«Меняем настройки, едем и видим разницу — это уже настоящий автоспорт!»

Ну а настоящей звездой уикенда в Санкт-Петербурге стал местный пилот Илья Полищук. Спортсмен, который уже пробовал себя в RDS GP, своего лучшего результата в серии добился в статусе участника по уайлд-кард из RDS Europe. В квалификации петербуржец стал 24-м, проехав на 90,5 балла, а в парных заездах не просто добрался до полуфинала, а смог завоевать первый в своей карьере подиум!

За место в топ-3 получили возможность сразиться два представителя Санкт-Петербурга, обеспечив тем самым этапу на «Игора Драйв» первое за всю историю проведения уикендов RDS GP присутствие местного пилота в числе призёров. В упорной битве двух петербуржцев Илья Полищук взял верх над Антоном Клямко — его подиума вместе с выходом Алексея Козлова в топ-8 хватило, чтобы обеспечить Predator Drift Team, за которую также выступал Александр Абрамов, третье место в командном зачёте. Таким образом, новый для серии коллектив с ходу оказался в числе призёров!

«Мы из Санкт-Петербурга, и это основная причина выбора этапа, потому что с точки зрения логистики всё на круг проще. Плюс мы уже были на «Игоре», только в другой конфигурации, что также слегка облегчало ситуацию с пониманием трассы. «Обратная» конфигурация сложнее и более требовательная — мы едем в разгон, требуется высокая точность на постановке, она специфичная, но мы все в одинаковых условиях. Хотелось бы попробовать в классическом направлении, но если бы был выбор, я бы выбрал эту версию.

Для меня основная цель — ехать в RDS GP. Мы планируем ещё выезды, но не знаю, будет ли это в сезоне-2024. Мне очень-очень-очень нравится колесо, которое сейчас используется в серии. Если раньше мы регулировали «держак» давлением в шине, то сейчас мы выставили давление, и все начали заниматься настройкой подвески — в боксы заходишь, лежат пружины, люди стабилизаторы крутят. Мы меняем настройки, едем и видим разницу. Это уже настоящий автоспорт!» — считает Полищук.

Илья Полищук Фото: RDS GP

Победу же между собой разыграли финалисты предыдущего этапа в Нижнем Новгороде. Дамир Идиятулин выиграл второй раз подряд и стал первым пилотом в серии, кто покорил две «обратные» конфигурации двух разных трасс, заслужив тем самым неофициальный титул «короля обратных конфигов». Второе место досталось Артёму Шабанову, что позволило новичку серии сохранить лидерство в личном зачёте и продолжить 100% результативные выступления: три этапа — три подиума.

А вот у признанных грандов с «обратной» версией «Игора Драйв» как-то не задалось. Лидер команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев хоть и выиграл квалификацию с двумя проездами на 96 баллов каждый, но в топ-16 допустил столкновение с Максимом Гроссманом из TimeUp. Четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян допустил неожиданно много ошибок и потерпел поражение в дуэли с Евгением Лосевым (Fresh Racing) в топ-16, так что никто из пилотов Takayama Forward Auto в топ-8 не пробился… И если учитывать то, как выступают дебютанты Гран-при Российской Дрифт Серии и как способны «выстрелить» те, от кого обычно не ждёшь высоких результатов, интрига в сезоне закручивается до предела.

Илья Полищук Фото: RDS GP

«Эксперимент удался. Безусловно, сложнейшая конфигурация. Очень плотная, бескомпромиссная борьба. Да, было много спорных моментов с точки зрения принятия решения судьями, но это всегда тяжело: приходилось очень много пересматривать и поднимать данных телеметрии. Но в итоге мы получили то, что хотели. Главное – это интерес зрителей. Главное – это зрелищность. Главное – это спортивная бескомпромиссность, которую тоже любят зрители. Я уже разговаривал с руководством автодрома «Игора Драйв», и у нас есть технические возможности сохранить эту конфигурацию, но стартовать в другом месте: там получится и постановка более резкая, и скорость будет выше», – отметил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Нововведения пришлись по душе пилотам, устроили зрителей и оказались по плечу организаторам, которые нашли возможность разнообразить заезды на изъезженных уже вдоль и поперёк знакомых автодромах, а значит, спешить с выводами относительно чемпионства сезона-2024 в RDS GP рано. Впереди ещё четыре этапа, каждый из которых может перевернуть положение в личном и командном зачётах с ног на голову, а не такой ли непредсказуемости мы ждём от автоспорта?!