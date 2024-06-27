В Ф-1 плевать на правила и безопасность? Пилоту простили намеренную аварию с соперником

На фоне борьбы «Ред Булл» и «Макларена» в Испании почти забытой оказалась история с предупреждениями Леклеру и Строллу за откровенно хамское поведение во время третьей тренировки. Тогда, напомним, Шарль и Лэнс сильно «огорчились», когда не смогли проехать квалификационную попытку в тренировке (!) и тут же спровоцировали контакты со своими обидчиками.

ФИА обоих пилотов лишь пожурила — и это очень плохо для спорта. Формально судьи выносят свои решения, независимо от последствий инцидента, но на деле выходит иначе. Учитываются не только последствия инцидента, но и последствия штрафа. А это прямой путь к манипулированию результатами гонок.

«Ввиду ранних прецедентов»

Инциденты, о которых идёт речь, произошли в третьей тренировке. Леклер на своём быстром круге уткнулся в Норриса перед пятым поворотом, а затем, опередив «Макларен» в шестом, резко сместился в его сторону, спровоцировав небольшой контакт колёсами и даже повредив коллеге переднее антикрыло.

Эпизод с блокировкой Стролла тоже произошёл перед пятым поворотом, но Лэнс действовал намного грубее. Канадец, увидев, что Хэмилтон его всё же заметил, поравнялся с «Мерседесом» по внутренней траектории, а потом начал выдавливать его наружу — вплоть до контакта, из-за которого на «Астон Мартин» разлетелась часть оперения днища.

Контакт между Строллом и Хэмилтоном Фото: x.com/f1

Первым разбирался инцидент с участием Стролла и Хэмилтона. И в решении судей сказано, мол, да, пилот автомобиля №18 был заблокирован перед пятым поворотом — «что его огорчило». Стролл, сказано в документе, «признал, что хотел выразить своё недовольство другим пилотом и выдавил его на выходе из поворота, после чего между машинами произошёл небольшой контакт».

«Стюарды признали движение автомобиля №18 неопасным, но беспорядочным, в связи с чем пилот получил предупреждение в соответствии с более ранними прецедентами», — пишет дирекция гонки. Тут следует напомнить весьма вольное обращение ФИА со словом «прецедент».

Так, в квалификации в Сингапуре Ферстаппена не предупредили о приближающемся сопернике, из-за чего тот его заблокировал, и судьи не стали наказывать Макса — «в соответствии с более ранними прецедентами». Однако за четыре месяца до этого Шарль Леклер в точно такой же ситуации штраф получил — и в решении судей было отдельно отмечено, что тот факт, что монегаска не предупредили о приближающемся сопернике, роли не играет.

Контакт между Леклером и Норрисом Фото: x.com/f1

В случае же с эпизодом Леклера решение формально выглядит чуть более логично. В этом решении судей тоже было сказано, что Шарля «огорчила» блокировка. При этом монегаск заявил, что не пытался «выразить недовольство», а лишь уходил с траектории, чтобы не заблокировать других. Как и Стролл, Леклер отделался лишь предупреждением.

За что тогда штрафовали Алонсо?

В спортивном регламенте Формулы-1 есть пункт 4 статьи 33, и он гласит: «Ни в какой момент времени автомобиль не может двигаться безосновательно медленно, беспорядочно или в манере, которая может быть потенциально опасной для других пилотов или кого-либо ещё».

В решениях судей относительно Стролла и Леклера указано, что их манёвры признаны беспорядочными, но не опасными. Однако статья 33.4 запрещает и беспорядочные манёвры — из текста не следует, что они обязательно должны быть при этом опасны.

Напомним, именно по этой статье по итогам Гран-при Австралии был оштрафован Фернандо Алонсо. Испанец тогда был под прессингом Расселла, в одном из поворотов затормозил слишком рано и тем самым поймал Джорджа врасплох, после чего пилот «Мерседеса» вылетел в гравий и врезался в отбойник.

Разбитая машина Расселла в Мельбурне Фото: JOE PORTLOCK/GETTY IMAGES

Судьи тогда отдельно подчеркнули, что последствия инцидента (вылет Расселла) при вынесении решения не учитывались, а Алонсо не несёт ответственности за грязный воздух перед своим преследователем. Однако судьи решили, что его раннее торможение было потенциально опасным.

Напомним, в Мельбурне между Алонсо и Расселлом контактов не было, а Джордж после финиша признал свою вину, отметив, что не должен был терять концентрацию в таком эпизоде. И тем не менее Фернандо получил лишние 20 секунд и с шестого места в классификации опустился на восьмое.

В то же самое время стюарды Формулы-1 не считают намеренно спровоцированное Строллом столкновение (пусть и лёгкое) «потенциально опасным». Лэнс открытым текстом признаёт, что пытался проучить Хэмилтона, и всё равно избежал сколь-либо существенного наказания!

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и Фернандо Алонсо Фото: Peter Fox/Getty Images

Получается, что решающим при вынесении вердикта становится абстрактное мнение стюардов, был ли манёвр опасен или нет. Другими словами, судьи могут выносить совершенно любое решение, основываясь лишь на своих собственных ощущениях, и затем не нести за это никакой ответственности — достаточно написать магические фразы «потенциально опасный» и «в соответствии с более ранними прецедентами».

Кстати, после прошлогоднего Гран-при Сингапура судьи признали, что Ферстаппен должен был получить штраф за блокировку. Только вот гонка уже давно прошла, и один из её участников не понёс той ответственности, которую за подобные проступки несут другие. Это, с одной стороны, создаёт неравенство, а с другой — подчёркивает, что ФИА не способна обеспечить равное соблюдение правил всеми участниками. Что вообще-то — главная и первостепенная задача федерации в Формуле-1.