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Как КАМАЗ-мастер готовится к ралли-марафону Шёлковый путь: какой состав, какие изменения в грузовиках, планы

Что «КАМАЗ-мастер» подготовил к главной гонке сезона и зачем он помогает конкурентам?
Максим Вершинин
«КАМАЗ-мастер» готовится к «Шёлковому пути»
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Проведали легендарную команду и всё узнали про обновления грузовиков и будущую смену Николаева и компании.

Сезон 2023 года для команды «КАМАЗ-мастер» сложился непросто, но сложности стали лишь дополнительной мотивацией для «Синей армады». В межсезонье коллектив провёл работу над ошибками, омолодил экипажи, модернизировал технику и вернулся на лидирующие позиции в ралли-рейдах — в кубке и чемпионате России «КАМАЗ-мастер» вновь побеждает и готов вернуть себе звание победителя ралли-марафона «Шёлковый путь».

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В отсутствие «Дакара» именно «Шёлковый путь» остаётся для команды главной гонкой года. В 2024 году из Томска в Улан-Батор отправятся сразу пять грузовиков. Три машины семейства К5 КАМАЗ-435091 поведут в гонку пилоты Дмитрий Сотников (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов), Андрей Каргинов (штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов) и Богдан Каримов (штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов), Сергей Куприянов (штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов) традиционно стартуют на газодизельном КАМАЗ-43509, а вот Эдуард Николаев (штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев) продолжит использовать капотный грузовик КАМАЗ-43509К.

«Наши перспективные пилоты в этом году впервые выступят на столь крупной гонке в качестве механиков. Это молодые Данил Телепов и Дмитрий Авдеев, для которых «Шёлковый путь» 2024 года будет дебютным международным стартом. Команда омолаживается — молодёжь на всё смотрит по-другому, так что порой удивляешься тому, как новое поколение приходит к тому, к чему ты шёл годами, за месяцы.

Они всё схватывают очень быстро, и мы не хотим упускать момент, когда подрастающее поколение уже готово перенять тот опыт, которым мы готовы поделиться. Всегда приятно видеть новые лица в качестве и пилотов, и штурманов, и механиков. Нужно давать дорогу молодым, о чём мы никогда не забывали. У нас целая программа подготовки молодых пилотов, начиная с картинга и багги, поэтому логично давать ребятам рост и сажать их в кабину грузовиков, когда они к этому уже готовы», — отмечает руководитель команды Эдуард Николаев.

Уже знаменитый капотник «КАМАЗ-мастер»

Уже знаменитый капотник «КАМАЗ-мастер»

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

Для Николаева грядущий ралли-марафон тоже будет своего рода дебютом, поскольку впервые пятикратному победителю «Дакара» предстоит совмещать роль пилота и главы коллектива на международной гонке.

«Будет, наверное, непросто, но я благодарен команде, которая относится к этому с пониманием и помогает, поддерживает меня. Сложности мы любим, и, надеюсь, я справляюсь с этой непростой миссией. Наверное, придёт время, когда придётся повесить шлем на гвоздь, но это случится в момент, когда мы будем уверены, что за нашими плечами достаточно молодых пилотов, которые готовые сменить нас», — улыбается Николаев.

На момент нашего визита в Набережные Челны два грузовика уже были полностью готовы к предстоящему ралли-марафону, два автомобиля находились в стадии выезда и готовности съездить на тестовый полигон команды «Вираж», где проверяют технику после сборки, а один находился на финальном этапе сборки.

Эдуард Николаев уже вполне освоился в новой роли главы команды

Эдуард Николаев уже вполне освоился в новой роли главы команды

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

«Прошлый сезон мы проанализировали, — отмечает Николаев. — Мы все знаем, что команда «МАЗ-СПОРТавто» очень подтянулась. Здорово, что в сегодняшней ситуации, когда у нас нет возможности выезжать на «Дакар» и встречаться с привычными соперниками, интрига сохранилась. Команда «Урал» очень прибавила, там работают много инженеров и конструкторов из «МАЗа», и за счёт этого они очень быстро прогрессируют и доводят технику. Мы видим, как с каждым этапом растёт их уровень и они становятся всё быстрее и быстрее. Мы готовы помогать: «КАМАЗ-мастер» существует 35 лет, выиграл 19 «Дакаров» и накопил колоссальный опыт, который держать в себе было бы как-то неправильно».

Помимо задачи добиться высокого результата, у экипажей «КАМАЗ-мастер» будут и внутренние цели по испытанию техники, поскольку полноценно проверять новые наработки можно только в условиях гонок. Так что борьбу за победы на этапах кубка и чемпионата России, а также на «Шёлковом пути» коллектив совмещает с тестами новинок в боевых условиях.

«Внешне в машинах вроде бы ничего не поменялось, но очень много изменений внутренних, — поясняет Николаев. — Много работали над плавностью хода. Зная, что нас ждёт Монголия, очень жаркая погода, доработали систему охлаждения, потому что даже на «Дакаре» в Саудовской Аравии у нас не было таких больших температур.

Акцент сделали на подвеску кабины, над которой работали с начала сезона — проехали «Золото Кагана» и баху «Арчеда». Удалось добиться снижения кренов кабины, повысить плавность хода, но это потребовало усиления шасси. Не все новинки мы внедрим к «Шёлковому пути», потому что они не прошли весь цикл испытаний, но ряд изменений по двигателю, ходовой части и тормозной системе на грузовиках появятся».

Грузовики «КАМАЗ-мастер» постоянно дорабатываются, ведь и конкуренты не спят

Грузовики «КАМАЗ-мастер» постоянно дорабатываются, ведь и конкуренты не спят

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

Немаловажно, что активно идёт работа не только по модернизации грузовиков, но и по импортозамещению отдельных комплектующих. В детали «КАМАЗ-мастер» не вдаётся, однако детали российского производства и компоненты из дружественных стран оказываются вполне конкурентоспособными на фоне деталей от именитых мировых производителей. В команде по итогам проведённой в межсезонье работы отмечают, что некоторые компоненты российского производства уже сейчас имеют более высокие показатели по сравнению с зарубежными аналогами.

Однако главной силой «Синей армады» были и остаются люди — опытные пилоты и знающие инженеры, которые всегда способны выжать максимум возможного из каждой ситуации. А сейчас, когда дополнительной мотивацией служит желание отыграться за не самый удачный сезон-2023, «КАМАЗ-мастер», похоже, будет грозной силой — победы в Астрахани и Волгоградской области уже это доказали, так что осталось добавить к этому триумф в российско-монгольском марафоне.

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