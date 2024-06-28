Что опять случилось у «Феррари»? Странная концовка спринт-квалификации Ф-1

SQ1: разворот не помешал Цуноде, а «ралли» — Хэмилтону

Работа организаторов не прошла даром: спринтерская квалификация Гран-при Австрии не стала превращаться в парад штрафов. И всё-таки два гонщика достаточно запороли первые попытки, чтобы лишиться кругов. Ужасный круг, по его собственному мнению, удался Хэмилтону, который сначала ошибся в первом повороте, а потом и вовсе попылил по гравию. Чуть менее эффектную ошибку допустил Чжоу, но с тем же исходом. Забегая вперёд, у Льюиса и второй круг получился неидеальным — он даже считал, что не пройдёт дальше, но Питер Бонингтон приятно удивил своего подопечного.

Решающими для борьбы за топ-15 по традиции оказались вторые попытки. Приятно удивил Логан Сарджент, который хотя бы в спринт-квалификации оказался впереди Алекса Албона: у таиландца только 19-й результат. Слабая пятница и у Нико Хюлькенберга: 17-й результат, в то время как Магнуссен достаточно уверенно прошёл дальше.

С 16-й позиции спринтерскую гонку начнёт Даниэль Риккардо, который проиграл Юки Цуноде 24 тысячные. Японцу даже не помешала эффектная ошибка на втором круге, когда «РБ» закрутило в предпоследнем повороте. Ну и в полном составе завершил выступления «Кик-Заубер»: 18-е место у Боттаса и 20-е — у Чжоу. Квалификационная форма образца прошлого Гран-при куда-то подевалась.

SQ2: середняки делегировали «Альпин»

Представители четырёх команд-фаворитов, уверенные в собственных силах, выехали во втором сегменте раньше остальных. На «медиуме» быстрее всех в итоге оказался Ферстаппен, однако Расселл и Пиастри уступали ему менее двух десятых. Решающее преимущество относительно всех конкурентов Макс получал на третьем секторе, отыгрывая от одной до трёх десятых.

Леклер, Хэмилтон, Норрис и Перес на всякий случай выехали во второй раз, но в итоге нервничать и отчаянно отбивать место в топ-10 им не пришлось: середнякам не хватило темпа для угрозы Чеко и компании. В итоге обе свободные вакансии заняли представители «Альпин», а на обидной 11-й позиции оказался Магнуссен, который уступил Гасли половину десятой. Вероятно, это объективный расклад сил.

Возможно, бросить вызов французской команде мог бы Стролл, раз даже с сильным заносом в финальном повороте Лэнс показал 12-й результат, не дотянувшись до Гасли всего десятую. А вот своего напарника Алонсо канадец опередил даже с такой ошибкой — испанец начнёт спринт 13-м. Последними в SQ2 достаточно предсказуемо оказались Цунода и Сарджент — без чудес для «РБ» и «Уильямса».

SQ3: странный провал Леклера

В решающем сегменте все для начала демонстрировали несовершенство регламента: никто не собирался выезжать побыстрее, так что зрители просто смотрели, как все стоят в боксах. А потом все резко рванули — «Мерседесы» чуть пораньше, а за ними – все остальные. И вот тут возникла странная заминка у Леклера: он внезапно свернул вправо — как потом выяснилось, у монегаска перестал работать мотор, пришлось срочно его перезагружать. И в итоге Шарлю не хватило буквально пары секунд, чтобы уйти на быстрый круг — пилот «Феррари» будет стартовать 10-м.

Что же касается тех, кто благополучно начал решающую попытку, то в борьбе за «мини-поул» уже не в первый раз сошлись Ферстаппен и Норрис. В итоге Макс оказался быстрее, но всего на 93 тысячные, что сулит нам интересный уикенд! Пиастри будет стартовать третьим, он проиграл напарнику пару десятых.

Четвёртый результат у Расселла, а на третьей линии стартового поля расположатся Сайнс и Хэмилтон — увы, пока и на этой трассе «Феррари» не может побороться с фаворитами. Даже «Мерседес» выше.

Провальный результат на счету Переса: он умудрился проиграть Ферстаппену секунду и три десятых! В такой ситуации мексиканцу повезло стать хотя бы седьмым благодаря тому, что пилоты «Альпин» провели попытки на старых комплектах «софта». Окон «привёз» Гасли полсекунды и будет стартовать восьмым, ну а Пьер разделит пятый ряд с Леклером.

Субботний спринт Гран-при Австрии Формулы-1 стартует в 13:00 по московскому времени.