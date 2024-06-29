Один эпизод снова стоил «Макларену» победы. Одолеют ли Ферстаппена в Гран-при?

Старт спринту с первой попытки дать не удалось: когда пилоты выстроились на решётке, светофор подал сигнал о том, что процедура прервана, а гонщики поехали на второй прогревочный круг. Все благополучно тронулись с места, ни у кого технических проблем не было, и со стороны всё выглядело так, что из-за заминки дирекции гонки и без того короткая дистанция стала ещё на круг меньше.

Со второй попытки гонка всё-таки началась. Ферстаппен уверенно уехал от Норриса к первому повороту, Пиастри, в свою очередь, не стал слишком упорствовать в борьбе с напарником, а на четвёртое место, опередив Расселла, прорвался Сайнс. На седьмое место вышел Леклер, отыгравший на первом круге три позиции, а вот Перес откатился на восьмую позицию. Больше всех на старте потеряли гонщики «Альпин» — Гасли и Окон проиграли по три позиции и выпали из топ-10.

Тем временем Ферстаппен, обосновавшийся в лидерах, оторваться от «Макларенов» не мог. Норрис и Пиастри, периодически огрызаясь в сторону друг друга, активно прессинговали Макса. Нидерландец защищался не без труда, но и Норрис к по-настоящему рискованному манёвру был не готов.

На пятом круге Ландо с помощью DRS смог подтянуться к Ферстаппену после первого поворота и вырваться вперёд в третьем, однако на прямой после него «Ред Булл» удалось удержаться за «Маклареном» даже с открытой DRS. Благодаря этому Макс на торможении в четвёртый поворот в последний момент ныряет внутрь и возвращает себе лидерство. Норрис пропустил атаку и вынужден был отпустить газ, чем тут же воспользовался Пиастри — Оскар вырвался на второе место и стал главным соперником Ферстаппена.

В паре секунд позади тройки лидеров позади Сайнса активизировался Расселл — на выходе из третьего поворота «Мерседес» пристроился в слипстрим позади «Феррари», открыл DRS и ещё до следующего торможения вышел на четвёртую позицию. Правда, уехать от Карлоса британец не смог, а в группе позади Джорджа также собрались Хэмилтон и Леклер. А вот Серхио Перес в этой борьбе не участвовал — мексиканец за 10 кругов отстал от «Феррари» на две секунды и выше восьмого места подняться не мог.

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На середине дистанции борьба за победу прекратилась — Пиастри сначала потерял DRS позади Ферстаппена, а затем отстал от нидерландца на две секунды. За самим Оскаром всё это время шёл Норрис, но менять пилотов местами, чтобы дать Ландо ещё один шанс атаковать лидера, в «Макларене» не стали. В итоге Макс благополучно уехал от пелотона, выиграл спринт и записал на свой счёт ещё восемь очков.

Второе место занял Пиастри, Норрис занял третье место, Расселл удержал позади группу в составе Сайнса, Хэмилтона и Леклера. Перес так и приехал на восьмой позиции, а топ-10 замкнули Магнуссен и Стролл. Гонщики «Альпин», откатившиеся на старте на 11-е и 12-е места, на них же и финишировали.

Спринт в целом получился не самым ярким и напряжённым, а победа Ферстаппена выглядела довольно лёгкой. Более того, кажется, что у «Ред Булл» есть небольшое преимущество на длинных отрезках. Однако гонщики «Макларена» явно не рисковали, а Пиастри во второй половине спринта сдерживал Норриса, так что истинного темпа Ландо мы не увидели. Зато на первых кругах британец не просто боролся с Максом, а даже обогнал его! В общем, воскресный Гран-при обещает быть интересным и непредсказуемым.