Ждали интриги? Ферстаппен над всеми посмеялся

После спринтерской части уикенда все команды имели возможность подобрать идеальные настройки для «Ред Булл Ринга», что сулило нам плотнейшую борьбу в основной квалификации — так и получилось!

Q1: невероятная плотность! Как и ожидалось

С первого же сегмента разрывы между гонщиками предсказуемо оказались минимальными — например, восьмое и 14-е места в Q1 разделили 35 тысячных. При этом удивительно, что старт сессии обошёлся без обильных жалоб на трафик и «опозданий» на быстрый круг — видимо, все сделали выводы из вчерашней квалификации к спринту и решили обойтись без совсем уж экстремальных стратегий.

Благодаря короткому кругу «Ред Булл Ринга» многие попробовали провести даже по три попытки в стремлении собрать идеальный круг и пробиться в топ-15. В любом случае нужно было определить пять неудачников. Лучшим из них оказался Александер Албон, которого в последний момент вытеснил Фернандо Алонсо. Так или иначе, сегодня таиландец опередил Логана Сарджента, который стал только 19-м, пусть и всего в десятой от напарника.

Лэнс Стролл показал 16-й результат — в этот раз мы обвиняем больше машину, чем гонщика. Ну и в полном составе не пробился дальше «Кик-Заубер». Казалось, что Валттери Боттас справится с выходом во второй сегмент, но в решающий момент финн прибавил недостаточно и остался 18-м. Ну а Гуаньюй Чжоу оказался единственным в пелотоне, кто не уложился в шесть десятых от лучшего времени сегмента — увы, провал.

Q2: риск Алонсо не помог

Первая попытка Макса Ферстаппена во втором сегменте вряд ли порадовала соперников: нидерландец собрал мощнейший круг и сразу оторвался на 4-5 десятых от всех преследователей в лице пилотов «Макларена», «Мерседеса», «Феррари» и Переса — неужели это конец в борьбе за поул? Ну, на это должен был ответить только третий сегмент, а для начала нужно было выяснить его участников.

Чуть не выпал из этой битвы досрочно Фернандо Алонсо: по собственному признанию, испанец чуть не потерял машину в седьмом повороте. Увы, риск и старания двукратного чемпиона в итоге привели лишь к 15-му результату — очередная неудача для «Астон Мартин». В полном составе завершила выступление и команда «РБ»: 11-й результат для Риккардо и 14-й — для Цуноды. Что ж, для австралийца главное, что он быстрее напарника на одну десятую.

У Пьера Гасли сняли финальный круг за нарушение границ трассы, но это почти ни на что не повлияло: Пьер просто переместился с 12-го места на 13-е. Благодаря этому на одну строчку выше оказался Магнуссен. Вообще, Кевин смотрится в этот уикенд здорово, но в решающий момент всё равно проиграл Хюлькенбергу, который как раз пробился в топ-10 — как и Окон. Эстебан, к слову, опередил Риккардо на 15 тысячных.

Q3: вылет Леклера и уверенность Ферстаппена

Первые попытки решающего сегмента намёка на возвращение интриги в споре за поул не дали: Ферстаппен «привёз» Норрису три с половиной десятые, а остальные уступали по полсекунды и больше. При этом самым интересным моментом первых минут стал инцидент с выездом Льюиса Хэмилтона из боксов: он каким-то образом задел один из домкратов. Судьи ещё обсудят этот момент, но понятно, что никаких жёстких штрафов тут не будет. Просто ждём нового анонимного письма про саботаж внутри «Мерседеса».

Ферстаппен ещё прибавил на втором быстром круге и уверенно взял поул — никакой борьбы тут не вышло. Норрис относительно уверенно занял вторую позицию, а вот дальше было интересно: поначалу на третьей позиции расположился Пиастри, однако Оскару списали лучший круг за нарушение границ трассы, и второй номер «Макларена» рухнул на седьмую позицию.

Благодаря штрафу Пиастри в топ-3 вошёл Джордж Расселл, соседом которого по второму ряду станет Карлос Сайнс — их разделили лишь 11 тысячных секунды. Льюис Хэмилтон стартует пятым, а шестая строчка у Шарля Леклера, хотя конец квалификации монегаск завалил. На втором быстром круге пилот «Феррари» вылетел в предпоследнем повороте и опасается, что серьёзно повредил машину во время визита на обочину — посмотрим, что скажет команда.

Пиастри, как уже было сказано, стартует седьмым — по соседству с Серхио Пересом, который проиграл напарнику 888 тысячных секунды — чудовищно много для такой короткой трассы. Ну а в битве середняков Хюлькенберг легко победил Окона и будет стартовать девятым — у француза финальный круг явно не задался.

Воскресная гонка Гран-при Австрии Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени. Посмотрим, может, как-то изменится погода и это сделает гонку Ферстаппена сложнее.