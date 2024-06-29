Отец Ферстаппена обвинил босса «Ред Булл» в намерении его покалечить. Что? Да!

В эти выходные на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге проходит Гран-при Австрии — это в буквальном смысле домашняя гонка для «Ред Булл», чемпионов Формулы-1 последних лет. Ежегодно здесь собираются десятки тысяч фанатов австрийской команды и её лидера Макса Ферстаппена, который после более чем уверенной квалификации считается главным фаворитом заезда.

Но повышенное внимание приковано к этой команде ещё по одной причине — на этой неделе начался новый акт внутрикомандного конфликта, который длится уже долгие месяцы. И в новом эпизоде «Санта-Барбары» Йос Ферстаппен — отец Макса — заявил, что его готовы покалечить или даже убить.

«Это очень серьёзно»

В воскресенье, 30 июня, в 13:30 по московскому времени в Шпильберге пройдёт Парад Легенд — заезд экс-пилотов Формулы-1 на машинах прошлых лет. Герхард Бергер сядет за руль чемпионской «Феррари» Михаэля Шумахера 2002 года, Дэвид Култхард будет пилотировать «Ред Булл» RB1 — первый болид австрийской команды, Эмерсон Фиттипальди проедет на своём «Лотусе» 1972-го, а Джонни Херберт — на «Лотусе» Элио де Анджелиса 1982-го.

Изначально среди участников парада был и Йос Ферстаппен, которому предстояло проехать на RB14 – машине, принёсшей его сыну Максу победу на Гран-при Австрии 2018 года. Однако прямо перед началом уикенда появились сообщения о том, что Кристиан Хорнер категорически против участия Йоса в мероприятии.

Кристиан Хорнер и Йос Ферстаппен на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Rose/Getty Images

Причина — в длящемся уже многие месяцы конфликте между Хорнером и отцом Ферстаппена, который, как считают в паддоке, стоит за сливом информации о сомнительно выглядящих отношениях Кристиана с помощницей. Вскоре стало известно, что Ферстаппен действительно не примет участия в параде, и если Хорнер по понятным причинам хранит молчание на этот счёт, то Йоса никакие обязательства не сдерживают.

«Жаль, что так вышло, ведь я правда хотел выступить. Я готовился, и у меня с собой всё необходимое, — рассказал Ферстаппен-старший в интервью Viaplay. — Но когда я увидел, что происходит, что кто-то в команде настолько против, я решил, что не буду этого делать. Я слышал, что он [Кристиан Хорнер] готов на всё, лишь бы не пустить меня. Что мне стоит сначала убедиться, что машина вообще тормозит. Мне кажется, это очень серьёзно».

На чьей стороне Макс?

Если быть до конца щепетильным, напрямую Ферстаппен Хорнера в саботаже не обвинял, однако в контексте слова Йоса звучат недвусмысленно: нидерландец утверждает, что ненависть руководителя «Ред Булл» к нему настолько сильна, что тот готов поставить жизнь и здоровье отца своего пилота под угрозу. И это крайне серьёзные обвинения.

Можно ли доверять словам Йоса? Ну, то, что он мог где-то такое услышать, вполне вероятно. Но представить, что Хорнер отдаёт кому-то из механиков распоряжение повредить машину и этот кто-то молча это делает, решительно невозможно. Как бы сильно Кристиан ни ненавидел Ферстаппена, одна такая попытка будет стоить ему всей автоспортивной карьеры. Да и вряд ли кто-то настолько предан Хорнеру, что готов в случае чего сесть из-за его личной мести в тюрьму.

Макс и Йос Ферстаппены Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом недооценивать слова Ферстаппена-старшего тоже не стоит. То, что Йос высказался так открыто, лишь подчёркивает, что в команде нет доверия, а если так, то и сотрудничество не продлится долго. Либо Йосу удастся-таки выдавить Хорнера из Милтон-Кинса (что будет проблематично на фоне того, что Кристиан преодолел скандал с помощницей), либо сам нидерландец утратит всякое влияние на происходящее в команде.

Вопрос здесь в том, насколько Макс Ферстаппен вовлечён в происходящее — публично гонщик происходящее почти не комментирует, отделываясь общими фразами. С одной стороны, можно вспомнить, что в какой-то момент Льюис Хэмилтон дистанцировался от отца, когда решил, что его действия не идут делу на пользу. С другой — если Макс и Йос действуют заодно, Хорнера победить не удастся, а конфликт зайдёт слишком далеко, у Ферстаппенов не будет выбора, кроме как искать другую команду.