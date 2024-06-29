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Отец Макса Йос Ферстаппен обвинил Кристиана Хорнера из Ред Булл в саботаже на Параде Легенд

Отец Ферстаппена обвинил босса «Ред Булл» в намерении его покалечить. Что? Да!
Дмитрий Захарченко
Отец Макса Ферстаппена обвинил Кристиана Хорнера
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Новый эпизод «Санта-Барбары» в чемпионской команде.

В эти выходные на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге проходит Гран-при Австрии — это в буквальном смысле домашняя гонка для «Ред Булл», чемпионов Формулы-1 последних лет. Ежегодно здесь собираются десятки тысяч фанатов австрийской команды и её лидера Макса Ферстаппена, который после более чем уверенной квалификации считается главным фаворитом заезда.

Но повышенное внимание приковано к этой команде ещё по одной причине — на этой неделе начался новый акт внутрикомандного конфликта, который длится уже долгие месяцы. И в новом эпизоде «Санта-Барбары» Йос Ферстаппен — отец Макса — заявил, что его готовы покалечить или даже убить.

«Это очень серьёзно»

В воскресенье, 30 июня, в 13:30 по московскому времени в Шпильберге пройдёт Парад Легенд — заезд экс-пилотов Формулы-1 на машинах прошлых лет. Герхард Бергер сядет за руль чемпионской «Феррари» Михаэля Шумахера 2002 года, Дэвид Култхард будет пилотировать «Ред Булл» RB1 — первый болид австрийской команды, Эмерсон Фиттипальди проедет на своём «Лотусе» 1972-го, а Джонни Херберт — на «Лотусе» Элио де Анджелиса 1982-го.

Изначально среди участников парада был и Йос Ферстаппен, которому предстояло проехать на RB14 – машине, принёсшей его сыну Максу победу на Гран-при Австрии 2018 года. Однако прямо перед началом уикенда появились сообщения о том, что Кристиан Хорнер категорически против участия Йоса в мероприятии.

Кристиан Хорнер и Йос Ферстаппен на Гран-при Бахрейна

Кристиан Хорнер и Йос Ферстаппен на Гран-при Бахрейна

Фото: Clive Rose/Getty Images

Причина — в длящемся уже многие месяцы конфликте между Хорнером и отцом Ферстаппена, который, как считают в паддоке, стоит за сливом информации о сомнительно выглядящих отношениях Кристиана с помощницей. Вскоре стало известно, что Ферстаппен действительно не примет участия в параде, и если Хорнер по понятным причинам хранит молчание на этот счёт, то Йоса никакие обязательства не сдерживают.

«Жаль, что так вышло, ведь я правда хотел выступить. Я готовился, и у меня с собой всё необходимое, — рассказал Ферстаппен-старший в интервью Viaplay. — Но когда я увидел, что происходит, что кто-то в команде настолько против, я решил, что не буду этого делать. Я слышал, что он [Кристиан Хорнер] готов на всё, лишь бы не пустить меня. Что мне стоит сначала убедиться, что машина вообще тормозит. Мне кажется, это очень серьёзно».

Подробнее об анонимном сливе:
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На чьей стороне Макс?

Если быть до конца щепетильным, напрямую Ферстаппен Хорнера в саботаже не обвинял, однако в контексте слова Йоса звучат недвусмысленно: нидерландец утверждает, что ненависть руководителя «Ред Булл» к нему настолько сильна, что тот готов поставить жизнь и здоровье отца своего пилота под угрозу. И это крайне серьёзные обвинения.

Можно ли доверять словам Йоса? Ну, то, что он мог где-то такое услышать, вполне вероятно. Но представить, что Хорнер отдаёт кому-то из механиков распоряжение повредить машину и этот кто-то молча это делает, решительно невозможно. Как бы сильно Кристиан ни ненавидел Ферстаппена, одна такая попытка будет стоить ему всей автоспортивной карьеры. Да и вряд ли кто-то настолько предан Хорнеру, что готов в случае чего сесть из-за его личной мести в тюрьму.

Макс и Йос Ферстаппены

Макс и Йос Ферстаппены

Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом недооценивать слова Ферстаппена-старшего тоже не стоит. То, что Йос высказался так открыто, лишь подчёркивает, что в команде нет доверия, а если так, то и сотрудничество не продлится долго. Либо Йосу удастся-таки выдавить Хорнера из Милтон-Кинса (что будет проблематично на фоне того, что Кристиан преодолел скандал с помощницей), либо сам нидерландец утратит всякое влияние на происходящее в команде.

Вопрос здесь в том, насколько Макс Ферстаппен вовлечён в происходящее — публично гонщик происходящее почти не комментирует, отделываясь общими фразами. С одной стороны, можно вспомнить, что в какой-то момент Льюис Хэмилтон дистанцировался от отца, когда решил, что его действия не идут делу на пользу. С другой — если Макс и Йос действуют заодно, Хорнера победить не удастся, а конфликт зайдёт слишком далеко, у Ферстаппенов не будет выбора, кроме как искать другую команду.

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