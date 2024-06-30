Что придумали конкуренты «Ред Булл», чтобы испортить домашнюю гонку? ГП Австрии — LIVE

«Макларен» навязал Максу Ферстаппену напряжённую борьбу в спринте-квалификации и субботнем спринте Гран-при Австрии, однако в основной квалификации этапа нидерландец резко выстрелил и завоевал поул-позишен в доминирующем стиле. И теперь большой вопрос: а сумеет ли кто-то навязать конкуренцию действующему чемпиону мира в воскресной гонке? Если нет, придётся сосредоточиться на интересной борьбе за подиум: темп «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари» весьма схож, так что можно ждать обгонов и любопытной тактической схватки.
Все подробности Гран-при Австрии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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Мы начинаем большой автоспортивный день в Шпильберге с гонки Формулы-3.
С поул-позиции стартует Люк Браунинг — главный преследователь лидирующего в общем зачёте Леонардо Форнароли. Первую линию с британцем разделит протеже «Ред Булл» Арвид Линдблад.
Второй ряд стартового поля разделяют Тим Трамниц и Габриэле Мини, который идёт в чемпионате третьим и, как и Браунинг, в теории может его сегодня возглавить.
Тем временем лидирующий в данный момент в чемпионате Леонардо Форнароли стартует лишь 23-м.
Россиянин Никита Бедрин начнёт заезд с 14-го места.
Стартовая решётка Формулы-3
Фото: FIA