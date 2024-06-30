Что придумали конкуренты «Ред Булл», чтобы испортить домашнюю гонку? ГП Австрии — LIVE

В субботу Ферстаппену не было равных. А в воскресенье? Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск.

«Макларен» навязал Максу Ферстаппену напряжённую борьбу в спринте-квалификации и субботнем спринте Гран-при Австрии, однако в основной квалификации этапа нидерландец резко выстрелил и завоевал поул-позишен в доминирующем стиле. И теперь большой вопрос: а сумеет ли кто-то навязать конкуренцию действующему чемпиону мира в воскресной гонке? Если нет, придётся сосредоточиться на интересной борьбе за подиум: темп «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари» весьма схож, так что можно ждать обгонов и любопытной тактической схватки.

Все подробности Гран-при Австрии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

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