Рубка Ферстаппена и Норриса закончилась аварией! Соперники подарили «Мерседесу» победу

Очередной спринт-уикенд сезона-2024 не особо баловал болельщиков интригой в потенциальной борьбе за победу. Макс Ферстаппен достаточно уверенно выиграл и обе квалификации, и спринт. Однако воскресная гонка, в отличие от предыдущих соревнований в Шпильберге, как минимум обещала нам интересную тактическую борьбу. С точки зрения же перспектив Ландо Норриса, которому предстояло стартовать с первого ряда вместе с Ферстаппеном, многое зависело от старта гонки…

Первая половина гонки вышла усыпляющей

И старт этот получился достаточно спокойным. Ферстаппен уверенно выиграл рывок к первому повороту, а Норрис несколько проспал старт и едва не пустил вперёд Джорджа Расселла. Проблемы возникли у Шарля Леклера — монегаск попал в «коробочку» с Пиастри и Пересом и сломал себе переднее крыло.

К пятому кругу в группе лидеров произошёл размен позициями — Сайнс прошёл Хэмилтона в борьбе за четвёртое место. Льюису из боксов сказали вернуть позицию после срезки на первом круге, чтобы не получить лишний штраф. Пиастри позади смог обратно опередить Переса.

Гонка перешла в спокойный режим, все ожидали пит-стопов. Вторая половина пелотона попробовала андеркат, заехав раньше, а вот лидеры с первым пит-стопом максимально пытались затянуть.

Первыми из лидеров в боксы на 22-м круге нырнули Хэмилтон и Перес, причём Чеко продолжал страдать из-за повреждения бокового понтона. Расселл и Сайнс отправились за свежими шинами следом, и в «Мерседесе» приняли решение развести тактику пилотов — Хэмилтон перешёл на «хард», а Расселл — на «медиум». Ферстаппен и Норрис заехали на одном круге, а вот Хэмилтону дали штраф за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн. Льюису предстояло отстоять этот штраф на следующем пит-стопе.

Ситуация на трассе вновь стабилизировалась, гонка окончательно перешла в свою тактическую фазу, разве что пилоты «Альпин» развлекли зрителей очередным раундом бескомпромиссной борьбы. Удивительно, но в итоге Гасли чисто, без контактов, прошёл Окона, хотя до этого Пьер успел пожаловаться на напарника.

Неожиданная развязка

На второй волне пит-стопов у Ферстаппена возникла серьёзная заминка с задним левым колесом, а после выезда из боксов он ещё и заблокировал покрышку. За счёт этого Норрис с параллельным пит-стопом подобрался на расстояние в секунду от Макса, бросившись в погоню за нидерландцем. Внезапно интрига!

Норрис висел на хвосте Макса и на 59-м круге даже провёл атаку, однако «дайвбомба» была слишком оптимистичной, и Ландо выехал за пределы трассы, обогнав Ферстаппена — пришлось вернуть позицию. При этом Норрис до этого получил чёрно-белый флаг, так что выезд за пределы трассы моментально поставил британца под расследование судей.

На 64-м круге Норрис попробовал атаковать Ферстаппена снаружи, но туда же сместился и Макс — столкновение! Ландо пробил заднее левое Максу и сам получил прокол. В лидеры гонки вышел Джордж Расселл, а оба дуэлянта были вынуждены заехать на пит-стопы. Норрис, которого как раз в этот момент известили о штрафе в пять секунд за нарушение границ трассы, сошёл с дистанции. Ферстаппену же дали 10 секунд за столкновение с Норрисом, признав именно Макса виновным в смещении на торможении в сторону соперника.

Джордж Расселл довёл гонку до победы, которую ему подарили Макс и Ландо. Эта победа стала первой для «Мерседеса» с 2022 года и второй для Расселла в карьере. Вторым финишировал Оскар Пиастри, красиво прошедший по внешнему радиусу Карлоса Сайнса. Четвёртым к финишу пришёл Льюис Хэмилтон, пятым финишировал Макс Ферстаппен. В десятку также попали Нико Хюлькенберг, Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Дэн Риккардо и Пьер Гасли. Немец на «Хаасе» стал героем финального отрезка, на котором долго сдерживал Переса, а после пропуска Чеко на последнем круге сумел его контратаковать.

Результаты гонки в Австрии вышли крайне неожиданными. Ферстаппен совершил глупый манёвр, который стоил гонки в первую очередь ему, а только во вторую — Норрису. Если бы Макс пустил Ландо вперёд, то всё равно остался бы победителем, с учётом последующего штрафа для Норриса. Но именно в этих ошибках и кроется вся красота автоспорта, и именно этих ошибок зачастую в последнее время нам не хватало в Формуле-1. Без сомнений, мы являемся свидетелями самого интересного сезона за последние три года! И продолжится он уже через неделю в Великобритании.