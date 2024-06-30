Чемпион Ф-1 дал слабину: столкновение с Норрисом раскрыло проблемы Ферстаппена

Концовка Гран-при Австрии стала, пожалуй, самой непредсказуемой в сезоне. Паддок ещё не привык, что «Макларен» стабильно держится рядом с «Ред Булл», так теперь Макс Ферстаппен повысил ставки. Нидерландец отбивался от атак Ландо Норриса предельно жёстко — и в конце концов это привело к столкновению. Это было, наверное, самое громкое столкновение лидеров после Гран-при Великобритании 2021 года.

Макс против Ландо

В первой фазе гонки Ферстаппен уверенно отрывался от пелотона и перед финальными пит-стопами опережал Норриса на 7,5 секунды. И в этот раз обычно безошибочные механики «Ред Булл» замешкались с колесом — Макс остался в лидерах, но его отрыв упал до 1,8 секунды. Более того, на свежем «медиуме» Ландо внезапно поехал быстрее и мгновенно догнал лидера.

В концовке «Макларен» был заметно быстрее. Даже когда во время обгона круговых Норрис на время отстал от Ферстаппена более чем на секунду, британец легко подтянулся обратно и закрепился в зоне DRS позади. Ландо понимал, что у него есть время, чтобы подготовить атаку, но при этом знал, что Макс будет отбиваться предельно агрессивно. Выйти вперёд без риска шансов не было.

И риск Норриса в концовке был рассчитан. Правда, на 59-м круге Ландо переборщил и едва не лишился победы. Во-первых, британец рисковал испортить себе комплект резины, а во-вторых, получил за эту ошибку штраф в пять секунд. Даже если бы на 66-м круге он вышел в лидеры, не факт, что успел бы уехать от Ферстаппена на пять секунд. С другой стороны, в момент столкновения Норрис не рисковал вовсе: он заходил в шпильку снаружи, позволяя Ферстаппену при желании выдавить «Макларен» на выходе и испортить ему разгон.

Однако Макс просчитался ещё на входе. Нидерландец всегда сражается на пределе и оставляет соперникам до сантиметра минимально допустимое пространство. В этот же раз Ферстаппен сместился наружу на сантиметр дальше, чем нужно, — при том что это было уже второе смещение перед третьим поворотом.

Стоила ли игра свеч?

В решении судей, которые признали Макса виновным в аварии, повторная смена курса не упоминается. В документе указано лишь, что движение его машины влево привело к столкновению. Ферстаппен совершенно сознательно выдавливал Норриса, пытаясь поставить его в максимально неудобную в этом повороте позицию, и ради этого рисковал сильнее самого Ландо.

Может показаться, что риск нидерландца парадоксальным образом оправдался. Разумеется, потерять победу на домашней для команды трассе неприятно, но разве мало у Макса побед в Шпильберге? После столкновения его машина осталась на ходу и приехала к финишу пятой, штраф в 10 секунд роли не сыграл — настолько далеко был Хюлькенберг, а в общем зачёте отрыв Ферстаппена вырос до 81 балла. При любом исходе следующих гонок действующий чемпион уйдёт на летний перерыв лидером.

Это, однако, не оправдания. Максу просто повезло, что после удара с дистанции сошёл «Макларен», а не «Ред Булл». Произойди удар под совсем немного иным углом, и это Ферстаппен остановился бы в боксах, а Ландо вовсе избежал бы прокола и победил бы. В таком случае запас лидера «Ред Булл» в общем зачёте составлял бы куда более скромные 46 очков.

Ландо Норрис после Гран-при Австрии Фото: Chris Graythen/Getty Images

Хуже для Милтон-Кинса другое. Ферстаппен, который последние сезоны допускал минимум ошибок, под давлением начинает сбоить. В Майами чемпион срезал шикану, в квалификации в Монако зацепил отбойник в финальной попытке, а теперь вот перестарался в борьбе с Норрисом. Дело не в том, что Макс стал ездить хуже, просто прессинг усилился.

И после этого уикенда прессинга будет ещё больше — причём не только на нидерландца, но и на механиков. В конце концов, в Австрии именно они подставили пилота под удар. Сомнительно, что Норрис смог бы на финальном отрезке отыграть семь секунд, а если бы и смог, то обгонять Макса пришлось бы на уже изношенной резине.

Впрочем, теперь в «Макларене» знают, что способны заставить Ферстаппена ошибаться, и будут сражаться с ним с удвоенной энергией. Ландо точно захочет ответить нидерландцу — и надежд на чемпионский титул у него уже нет, а потому он теперь тоже готов идти до конца. И будет интересно посмотреть на Макса в борьбе с пилотом, который не менее агрессивен и обладает конкурентоспособной машиной.