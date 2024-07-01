Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Шпильберге редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Макс Ферстаппен
Обычно непогрешимый нидерландец допустил сразу две ошибки. Сначала заблокировал колёса после финального пит-стопа и тем самым облегчил Ландо Норрису преследование, а затем немного не рассчитал при обороне и спровоцировал столкновение с гонщиком «Макларена». Оказывается, при жёсткой борьбе в Ферстаппене просыпаются старые демоны.
Ландо Норрис
Пусть в итоговой аварии с Ферстаппеном вину возложили на Макса, нельзя сказать, что сам Ландо действовал в борьбе идеально. Главная претензия — слишком смелая атака на нидерландца в ситуации, когда пилот «Макларена» уже был на карандаше за нарушение границ трассы. Точно ли стоило рисковать и в итоге вновь уезжать на обочину? Если бы не авария, мы бы наверняка активно обсуждали пять штрафных секунд Ландо.
Льюис Хэмилтон
Слабая гонка для семикратного чемпиона мира. На старте Льюис по обочине обогнал Сайнса — пришлось пропускать обратно, после чего Хэмилтон так и застрял за «Феррари». А затем Льюис наехал на белую линию при заезде на пит-лейн и окончательно лишил себя шансов на подиум.
Серхио Перес
Мексиканец проехал всю гонку с пробитым боковым понтоном, но сам в этом виноват. На выходе из четвёртого поворота Перес решил выдавить «Макларен» Оскара Пиастри — в итоге колесо австралийца и создало пробоину в машине. В такой ситуации Серхио финишировал седьмым, не справившись с контратакой Хюлькенберга на последнем круге.
Фернандо Алонсо
Испанец допустил грубую ошибку в плотной борьбе середняков. В третьем повороте Фернандо в последний момент нырнул внутрь и в итоге «пнул» болид Гуаньюя Чжоу. За свои действия Алонсо получил заслуженные 10 штрафных секунд и в итоге финишировал на невзрачном 18-м месте.
Александер Албон
В целом таиландец проехал гонку в силу машины, а главная претензия к Александеру — пересечение белой линии при заезде на пит-лейн. Пятисекундный штраф стоил гонщику «Уильямса» нескольких позиций на финише, пусть речь и не идёт о потере очков.
Юки Цунода
На стартовом отрезке гонки Цунода ехал прямо за напарником, который в итоге финишировал в очковой зоне. А вот Юки провалился: и тактика с оттянутыми пит-стопами не сработала, и загадочная потеря темпа явно не помогла. В итоге только 14-е место и статус кругового.