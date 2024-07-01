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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Австрии — 2024: Ферстаппен, Норрис, Перес или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Ф-1?
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Да, среди «претендентов» Ферстаппен и Норрис. А ещё Хэмилтон с Алонсо.

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Шпильберге редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Макс Ферстаппен
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Макс Ферстаппен

Обычно непогрешимый нидерландец допустил сразу две ошибки. Сначала заблокировал колёса после финального пит-стопа и тем самым облегчил Ландо Норрису преследование, а затем немного не рассчитал при обороне и спровоцировал столкновение с гонщиком «Макларена». Оказывается, при жёсткой борьбе в Ферстаппене просыпаются старые демоны.

Ландо Норрис
Фото: Chris Graythen/Getty Images
2 место

Ландо Норрис

Пусть в итоговой аварии с Ферстаппеном вину возложили на Макса, нельзя сказать, что сам Ландо действовал в борьбе идеально. Главная претензия — слишком смелая атака на нидерландца в ситуации, когда пилот «Макларена» уже был на карандаше за нарушение границ трассы. Точно ли стоило рисковать и в итоге вновь уезжать на обочину? Если бы не авария, мы бы наверняка активно обсуждали пять штрафных секунд Ландо.

Льюис Хэмилтон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Слабая гонка для семикратного чемпиона мира. На старте Льюис по обочине обогнал Сайнса — пришлось пропускать обратно, после чего Хэмилтон так и застрял за «Феррари». А затем Льюис наехал на белую линию при заезде на пит-лейн и окончательно лишил себя шансов на подиум.

Серхио Перес
4 место

Серхио Перес

Мексиканец проехал всю гонку с пробитым боковым понтоном, но сам в этом виноват. На выходе из четвёртого поворота Перес решил выдавить «Макларен» Оскара Пиастри — в итоге колесо австралийца и создало пробоину в машине. В такой ситуации Серхио финишировал седьмым, не справившись с контратакой Хюлькенберга на последнем круге.

Фернандо Алонсо
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Фернандо Алонсо

Испанец допустил грубую ошибку в плотной борьбе середняков. В третьем повороте Фернандо в последний момент нырнул внутрь и в итоге «пнул» болид Гуаньюя Чжоу. За свои действия Алонсо получил заслуженные 10 штрафных секунд и в итоге финишировал на невзрачном 18-м месте.

Александер Албон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
6 место

Александер Албон

В целом таиландец проехал гонку в силу машины, а главная претензия к Александеру — пересечение белой линии при заезде на пит-лейн. Пятисекундный штраф стоил гонщику «Уильямса» нескольких позиций на финише, пусть речь и не идёт о потере очков.

Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
7 место

Юки Цунода

На стартовом отрезке гонки Цунода ехал прямо за напарником, который в итоге финишировал в очковой зоне. А вот Юки провалился: и тактика с оттянутыми пит-стопами не сработала, и загадочная потеря темпа явно не помогла. В итоге только 14-е место и статус кругового.

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