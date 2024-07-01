И Ферстаппен, и Норрис наломали дров, а Расселл правда лучший. Оценки за ГП Австрии

11-й этап Формулы-1 сезона-2024 — в традиционно субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

Расселлу, разумеется, повезло — без столкновения Ферстаппена и Норриса никакой победы бы у него не было. Однако в том, что именно Джордж оказался позади пары лидеров в момент инцидента, никакого везения нет: немецкая команда прибавила, и именно Расселл в этот уикенд выжимал из её машины максимум.

Карлос Сайнс — 8,5

Карлосу не всегда удавалось добиваться от машины максимума, однако в конце концов испанец принёс команде 19 очков. В актив испанцу также следует записать мощный старт в спринте — пусть в конце концов Расселл вернул себе позицию. Добротное выступление, которое вновь повысит котировки Сайнса на рынке пилотов.

Джордж Расселл и Карлос Сайнс после финиша Гран-при Австрии Фото: Clive Rose/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 8,5

У Хюлькенберга в этот уикенд тоже не всё ладилось: в шутауте он был лишь 17-м, а в спринте нарвался на штраф. Однако к решающим сессиям Нико прибавил и добился максимума возможного. Как признался сам пилот, Q3 не была идеальной, но правильная работа с резиной и аккуратная борьба с Пересом принесли лучший в сезоне финиш «Хааса».

Ландо Норрис — 8

Британец отчасти сам упустил победы: даже обгони он Ферстаппена, пятисекундный штраф наверняка аукнулся бы. С другой стороны, отрыв от Расселла позволял получить ещё два таких и удержаться вторым, что само по себе тянет на восемь баллов. В потере позиции в спринте Ландо тоже винить не будем — просто не повезло, что Пиастри был так близко.

Даниэль Риккардо — 8

Маленькая помарка в финальной попытке во втором сегменте не помешала Риккардо сразиться за очки и опередить гонщиков «Альпин». Ранний первый пит-стоп поначалу казался не лучшей идеей, но австралиец полгонки проехал на одном комплекте «харда» и во второй раз в трёх последних Гран-при набрал очки.

Кевин Магнуссен — 7,5

Один из лучших уикендов Магнуссена в сезоне — у датчанина, наконец, всё более или менее сошлось воедино. Но, увы, помарка в последней попытке в Q2 не позволила пройти в финал, а в гонке именно Кевин оказался первым на пути у Серхио Переса. В спринте Магнуссен был хорош и остановился в одном шаге от очков — жаль, что это быстро забудут.

Магнуссен опережает группу пилотов спринте Фото: Clive Rose/Getty Images

Пьер Гасли — 7,5

Весь уикенд — вплоть до воскресного Гран-при — Гасли уступал напарнику. И если даже в проигрыше в шутауте Пьер не виноват — нужно было торопиться на быстрый круг, батарея была разряжена – то в ошибке в субботней квалификации винить больше некого. Однако победа в очном сражении с Окона была красивой — именно она принесла место в топ-10.

Оскар Пиастри — 7

Пиастри можно отметить за обгон Сайнса на последних кругах, однако позади «Феррари» австралиец оказался лишь потому, что не смог нормально проехать финальную попытку в Q3. Кроме того, в спринте, опередив Норриса, Оскар отставал от Ферстаппена и не мог оказать на него даже подобия прессинга.

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Льюис Хэмилтон — 7

В Шпильберге экс-чемпион вновь не попал на предел возможностей машины и во всех сессиях уступал Расселлу. Кроме того, Льюис схлопотал штраф из-за того, что не смог удержать машину на въезде на пит-лейне. Хотелось бы, чтобы проблема была в мотивации, потому что другие объяснения намного хуже.

Макс Ферстаппен — 7

Победу голландец упустил в первую очередь из-за механиков: именно они потеряли пять секунд, которые должны были компенсировать использование прикатанного комплекта. Однако промах в борьбе с Норрисом (Макс должен был оставить всего на сантиметр больше) лишил «Ред Булл» по меньшей мере восьми очков в Кубке конструкторов.

Проблемы Ферстаппена начались на пит-стопе Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эстебан Окон — 7

Окон в начале уикенда был быстрее и удачливее Гасли, но в гонке Эстебан потерял темп (отчасти можно объяснить потерей одного из аэродинамических элементов) и в очной дуэли уступил напарнику. С Пьером Окон боролся жёстко, но в целом в рамках правил, однако эта битва едва ли добавит Эстебану бонусов в категории «командный игрок».

Валттери Боттас — 7

Валттери в очередной раз был на голову быстрее Чжоу, однако на фоне темпа «Кик-Заубера» это не позволяет претендовать на очки. Шутаут, спринт и квалификацию Боттас завершил на одной и той же позиции — 18-й, а в гонке за счёт штрафа Алонсо и схода Норриса стал 16-м. Едва ли в этом много вины самого Боттаса.

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Лэнс Стролл — 6,5

«Астон Мартин» в Шпильберге выглядел очень плохо, но и Лэнс добиться от машины максимума не смог. В шутауте Стролл в финальной попытке зацепил гравий в финальном повороте, в основной квалификации уступил Алонсо и допустил помарку на втором секторе. 13-е место в таких условиях ещё неплохой результат.

Александер Албон — 6,5

«Уильямс» в Шпильберге тоже не мог похвастаться темпом, а Албон дополнительно усугубил ситуацию штрафом за пересечение белой линии на пит-лейне. Даже без этих 10 секунд Алекс едва ли смог бы пробиться в топ-10, однако, учитывая плотность в середине пелотона, промах всё равно был чувствительным.

Алекс Албон после финиша Гран-при Австрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Фернандо Алонсо — 6

Испанец, как и напарник, не блистал. Да, Алонсо был быстрее в квалификации, но спровоцировал контакт с Чжоу и схлопотал лишние 10 секунд штрафа. В тот момент Фернандо уже не претендовал на очки, однако и всего потенциала машины — чего обычно ждут от лидера команды — не реализовал.

Шарль Леклер — 5,5

Субботу Леклеру испортил сбой силовой установки в шутауте — с 10-го места в спринте Шарль смог подняться лишь на седьмое. Но последующие неудачи целиком на совести монегаска: сначала он ошибся в финальной попытке в Q3, а затем упустил на старте Переса, из-за чего в итоге сломал антикрыло в контакте с Пиастри.

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Юки Цунода — 5

Уикенд начался с разворота в SQ1, в результате которого Юки повредил машину и в спринте стартовал лишь 13-м — без шансов набрать очки. В основной квалификации Цунода тоже потерял время на быстром круге, а потому и в воскресенье стартовал очень далеко. После финиша на 14-м месте японец и сам не смог объяснить, куда делся темп.

Серхио Перес — 4

Очередной провал в исполнении Чеко. В шутауте вины Переса не было — не повезло застрять за Оконом, но в спринте, обладая одной из лучших машин в пелотоне, Серхио не мог догнать Леклера, а в основном Гран-при налетел на Пиастри и пробил себе боковой понтон, из-за чего на финише оказался позади одного из «Хаасов».

Перес в этой гонке боролся с пилотами «Хааса» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 4

Вплоть до старта гонки Чжоу был в Шпильберге самым медленным — 20-й в шутауте, 20-й в спринте, 20-й в квалификации. Причём на довольно коротком круге Гуаньюй уступил Боттасу более 0,2 секунды. После изменения настроек перед стартом темп у китайца вроде бы появился, но на финише напарнику он проиграл 25 секунд.

Логан Сарджент — 4

В SQ1 Сарджент неожиданно опередил Албона, но затем всё пошло как обычно: в SQ2 Логан лишился своего лучшего круга за нарушение границ трассы, в субботней квалификации уже в 10-й раз в этом году уступил напарнику, а на старте основной гонки откатился назад и буквально всю дистанцию шёл на последнем месте.