«Максу наплевать, он играл грязно». Гонщик разбирает аварию Ферстаппена с Норрисом

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Разберите аварию Ферстаппена и Норриса?

Здесь всё просто: Макс не оставил места. Конечно, Ландо мог сместиться за границы трассы, но зачем? А так мог быть маленький контакт, и если бы обошлось без последствий, то можно было предъявить, что Макс не оставляет ему места.

Адекватно ли Ландо атаковал Макса до столкновения, когда «дайвбомбил»?

А как ещё ему пытаться обогнать? Это единственное место для атаки. Если не «дайвбомбить», Макс просто смещается в любой момент торможения. Причём Максу наплевать: он двигается на торможении как хочет. Раньше за такое наказывали. Но понятно, что не Макса за рулём болида «Ред Булл» на «Ред Булл Ринге»…

На следующей прямой Ландо ничего сделать не мог. Там явно «Ред Булл» использовал большую часть энергии, потому что, по сути, важно, кто первым выйдет из четвёртого поворота. А если тебя не могут атаковать в четвёртом, значит, ты выйдешь первый.

Если резюмировать всю их борьбу. Ландо — молодец, делал что мог, и играл по правилам. Если обгонял за пределами трассы, то отдавал место. Макс играл грязно, смещаясь на торможении и не оставляя места. Мне кажется, штраф в итоге заслуженный.

Кто для вас гонщик дня и почему?

Нико и весь «Хаас». Во-первых, результат. Во-вторых, всё сделали супер: использовали максимум от свежих шин на более раннем пит-стопе и потом держали планку. Ну а то, что Нико смог удержать Переса, это же вообще круто! В общем, за Нико и Кевина можно только порадоваться — на мой взгляд, они были лучшими.

Чем объясняете, что Хэмилтон в квалификациях всё время позади Расселла — это Джордж настолько хорош или у Льюиса какие-то сложности?

Просто Джордж быстрее Льюиса. Думаю, Джордж прибавляет по езде. Льюису уже 39 лет, так что тут разговор о замедлении. Я так думаю. По ходу квалификации показывали онборд с машины Хэмилтона, когда он жаловался, что едет медленно — он так плавно и медленно поворачивает в ходовых поворотах, что сразу видно — будет мимо. Мне кажется, возраст даёт о себе знать.

Правы ли судьи, когда не штрафуют за такие «вывозы» на первом круге, как был у Переса в сторону Пиастри?

Нет, не правы. Но это гонщик «Ред Булл» на «Ред Булл Ринге».

Насколько корректным получилось очередное сражение гонщиков «Альпин»?

Классно, что есть Окон. Если бы он был командным игроком, то гонка была бы скучнее! Конечно, он действовал некорректно, но, когда тебя с командой ничего не связывает, зачем напрягаться и думать о команде? Единственное, что я не понимаю: зачем это делает, ведь кому он будет нужен на следующий год, если не может существовать с напарниками?

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Прав ли Пиастри, когда жаловался на лишение быстрого круга за выезд за пределы шестого поворота?

Мне показалось странным удаление круга. Он же даже гравия не коснулся, а машина Формулы-1 настолько широкая, что не может поместиться между белой линией и гравием. Так что это решение мне кажется несправедливым.

Сможет ли «Феррари» быстро решить проблемы с машиной, возникшие после последнего пакета обновлений?

Нет. Уверен, что они останутся между Пересом и остальной верхушкой. Иногда, конечно, могут попадать на трассы, где их машина будет чувствовать себя получше, но я бы на них не рассчитывал.