Авария лидеров на Гран-при Австрии: кого обвинили эксперты?

Жак Вильнёв, чемпион Ф-1

«Макс немного перестарался в защите, меняя направление при торможении. Это недопустимо. Он часто так поступает, но такого не должно быть. Это очень опасно. Кто заплатил за это бóльшую цену? Ландо, что обидно, потому что он действительно заслужил эту победу».