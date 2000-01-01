Мнения экспертов об аварии Ферстаппена и Норриса
Гран-при Австрии завершился столкновением Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. Что думают эксперты из мира автоспорта об аварии лидеров Формулы-1?
Дэвид Култхард, экс-гонщик Ф-1
«Макс скажет что-то вроде: «Я же гонщик, мы гоняемся, это были жёсткие гонки». Ландо же впервые в карьере борется с Максом вот так – колесо в колесо. Макс – один из самых жёстких гонщиков. И чтобы победить его – тебе нужно ему в этом соответствовать».
Андреа Стелла, глава «Макларена»
«Если не решить эти проблемы по-настоящему, они вернутся. Когда была борьба с Льюисом, нужно было наказывать более жёстко. Мы уважаем «Ред Булл», уважаем Макса. Им не нужно так делать. Это способ поставить под угрозу репутацию».
Деймон Хилл, чемпион Ф-1
«О! Узнаю этот звук. Звук разума и уважения. Молодец Андреа Стелла, который почти в точности повторил сказанное Мартином Брандлом. Но мы уже через это проходили. Ничего не поменяется. Некоторые люди просто не понимают».
Жак Вильнёв, чемпион Ф-1
«Макс немного перестарался в защите, меняя направление при торможении. Это недопустимо. Он часто так поступает, но такого не должно быть. Это очень опасно. Кто заплатил за это бóльшую цену? Ландо, что обидно, потому что он действительно заслужил эту победу».
Егор Оруджев, призёр Formula V8 3.5
«Максу наплевать: он двигается на торможении, как хочет. Раньше за такое наказывали. Но понятно, что не Макса за рулём болида «Ред Булл» на «Ред Булл Ринге»… Макс играл грязно, смещаясь на торможении и не оставляя места. Мне кажется, штраф по итогу заслуженный».
Авария лидеров на Гран-при Австрии: кого обвинили эксперты?
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