Райкконен, Вильнёв и ещё 7 легенд Ф-1, которые сами пошли в команды-аутсайдеры

Главным пострадавшим от запущенного Льюисом Хэмилтоном трансферного домино можно назвать Карлоса Сайнса. Несмотря на в целом неплохие результаты в стане «Скудерии», испанский пилот всё равно вынужден искать себе новую команду на следующий сезон. Прямо сейчас Сайнс вынужден выбирать между тремя командами, ни одну из которых нельзя назвать конкурентоспособной: «Ауди», «Уильямсом» и «Альпин». В общем, машина Карлоса в следующем году в любом случае превратится из кареты в тыкву. Впрочем, Сайнс – далеко не первый топ-пилот, кому не посчастливилось перейти в неконкурентоспособную команду. Вашему вниманию список из девяти легенд Формулы-1, в своё время выступавших за аутсайдеров.

Примечание: В данном материале мы рассматриваем лишь тех топ-пилотов, которые выступали в аутсайдерах в статусе состоявшихся звёзд, поэтому Алонсо, Расселла и других гонщиков, которые начинали карьеру в скромных командах, здесь не будет.

Фил Хилл — «АТС»

На стыке 1950-х и 1960-х американец был одним из ведущих гонщиков завода «Феррари» – взял титул в Ф-1, а также трижды приводил «красных» к триумфу на «Ле-Мане». Сотрудничество Хилла и «Скудерии» подошло к концу в 1963 году: американец покинул Маранелло после крайне неудачной попытки защиты титула.

Оставшись без команды, Хилл присоединился к весьма многообещающему проекту «АТС» (Automobili Turismo e Sport) – гоночной конюшне, которая появилась в результате внутреннего раскола в «Феррари»: инженеры Карло Кити, Джотто Биззарини и ещё несколько высокопоставленных сотрудников «Скудерии» покинули Маранелло и основали собственную команду. Кстати, помимо Хилла, к «АТС» присоединился ещё и Джанкарло Багетти – тот самый гонщик, кому удалось выиграть свой дебютный Гран-при в Ф-1.

Сильный технический персонал, способные пилоты, опыт больших побед – казалось бы, проект «АТС» должен выстрелить, но реальность оказалась слишком суровой. В Ф-1 проект «бунтарей из Маранелло» провёл всего пять гонок, зарекомендовав себя как классический аутсайдер – 0 очков и четыре схода с дистанции двумя машинами. В дальнейшем Хилл проведёт ещё один полноценный сезон в стане не самого сильного «Купера», после чего, по сути, завершит формульную карьеру.

Грэм Хилл — «Эмбасси Хилл»

В 1968-м Хилл взял второй титул в Ф-1, но уже в следующем году был вынужден попрощаться с «Лотусом»: Колин Чепмен списал Грэма после аварии на «Уоткинс-Глен», в результате которой британец получил перелом ног. Сезон-1970 Хилл провёл в дружественной «Лотусу» частной команде Роба Уокера (использовали шасси коллектива Чепмена). Затем последует переход в «Брэбем», которому Грэм отдаст два года карьеры, и, наконец, в 1973-м двукратный чемпион созреет для создания собственной команды.

Грэм Хилл на Гран-при Монако 1973 года Фото: Victor Blackman/Getty Images

Заручившись поддержкой табачной компании Embassy, Хилл приобрёл клиентское шасси «Шэдоу», на котором и провёл дебютный сезон. Вышло не очень удачно: 0 очков за 12 гонок. В следующем году Хилл перейдёт на шасси «Лолы», а также расширит представительство на стартовой решётке до двух машин – второй болид достанется Гаю Эдвардсу. В том же сезоне двукратный чемпион принесёт первые очки собственной команде, финишировав шестым на Гран-при Швеции.

В 1975-м команда Хилла наконец перейдёт на шасси собственного производства (хотя без участия «Лолы» не обошлось) и даже завоюет на нём какие-то очки, но сделает это не лично Грэм. Двукратный чемпион завершит гоночную карьеру, после того как не сможет пройти квалификацию в Монако — Грэм решит сосредоточиться на управленческой деятельности. К сожалению, долго руководить командой Хиллу было не суждено: в ноябре 1975-го Хилл-старший погибнет в авиакатастрофе.

Джон Сёртис — «Сёртис»

Ещё один именитый пилот, выступавший за собственную команду. В середине 1960-х Сёртис блистал в составе «Феррари» и даже взял титул в 1964 году, но в начале сезона-1966 британец импульсивно покинул Маранелло, рассорившись с командой из-за разногласий по поводу тактики на гонку «24 часа Ле-Мана». Звучит странновато, но именно так всё и было.

Остаток сезона Джон проведёт в «Купере», в составе которого он даже выиграет Гран-при. Следующие три года британец будет выступать за «Хонду» и «БРМ», а в 1970 году Сёртис выведет на стартовую решётку Гран-при собственную команду.

Джон Сёртис за рулём болида своей команды TS7 Фото: Central Press/Getty Images

В первых гонках британский коллектив использовал клиентское шасси «Макларена», но уже по ходу дебютного сезона «Сёртис» перешёл на машины собственного производства (владелец команды лично участвовал в их разработке).

Естественно, поначалу команда чемпиона 1964 года пребывала на позициях аутсайдера: в активе Сёртиса числилось лишь четыре финиша в очках в первых двух сезонах – столько же у его напарников. Что интересно, в 1972-м «Сёртис» неплохо прибавил (был даже дебютный подиум), но к этому времени владелец команды уже завершил активную фазу гоночной карьеры, приняв участие лишь в одном Гран-при.

Эмерсон Фиттипальди — «Копершукар»

В 1976 году состоялся едва ли не самый шокирующий трансфер в истории Формулы-1. Выступавший за топовый «Макларен» Эмерсон Фиттипальди вполне осознанно отказался от борьбы за титулы и победы, примкнув к команде своего брата Вилсона под названием «Копершукар». Нужно ли говорить, что бразильский коллектив был далеко не самым конкурентоспособным? В дебютном сезоне за новую команду двукратный чемпион лишь три раза финишировал в очковой зоне – каждый раз на шестой позиции.

В дальнейшем ситуация сильно лучше не станет: Эмо проведёт в команде брата ещё четыре сезона, за которые лишь два раза поднимется на пьедестал почёта. В конце 1980-го Фиттипальди покинет Ф-1, а «Копершукар» пострадает в «Королевских гонках» ещё два года, после чего бесславно канет в лету.

Жаки Икс — «Вольф-Уильямс», «Энсайн»

Жаки Икс – один из главных символов «Королевских гонок» 1970-х. Жаки провёл несколько крепких сезонов за «Феррари», позже гонял за «Лотус», но в середине сезона-1975 остался без работы. В 1976-м бельгийца вполне серьёзно рассматривали на место покинувшего «Макларен» Фиттипальди, но в дело вмешался маркетолог из «Мальборо» Джон Хоган, настоявший на выборе в пользу Джеймса Ханта.

Жаки Икс в составе «Вольф-Уильямса» Фото: Tony Duffy/Getty Images

Иксу ничего не оставалось, кроме как присоединиться к «Вольф-Уильямсу» – совместному проекту Фрэнка Уильямса и Вальтера Вольфа (у каждого впоследствии появится отдельная команда). В стане аутсайдера Жаки провёл восемь этапов, в половине из которых он даже не смог преодолеть квалификационный барьер.

В конце всё того же сезона-1976 Икс перейдёт в плюс-минус такого же ранга команду «Энсайн», в которой он суммарно проедет девять гоночных уикендов за три года: результат тот же – 0 очков.

Марио Андретти — «Альфа Ромео»

Выступая за «Лотус», Андретти застал команду Колина Чепмена в кардинально отличавшихся друг от друга состояниях. В 1978-м Марио стал чемпионом, а в последующие два года лишь один раз поднялся на пьедестал почёта (в сезоне-1980 так и вовсе набрал лишь один зачётный балл). Выжав максимум из сотрудничества с «Лотусом», Андретти решился на весьма авантюрный переход в «Альфа Ромео», которая только-только возродила свою формульную программу, причём в первые два сезона итальянская команда завоевала лишь четыре очка.

К приходу Андретти «Альфа Ромео» удалось добиться некого прогресса, но не столь внушительного, чтобы на регулярной основе сражаться за очки. Лучшим результатом в сезоне-1981 для Андретти стало четвёртое место в открывавшей чемпионат гонке в Лонг-Бич – больше Марио до очков в том году не добирался. Откатав сезон за «Альфа Ромео», американский чемпион, по сути, завершил формульную карьеру: в следующем году он лишь пару раз выйдет на замену в «Уильямсе» и «Феррари».

Алан Джонс — «Хаас»

В 1980 году австралиец принёс «Уильямсу» первый титул в истории команды и, казалось бы, должен был стать лидером коллектива на долгие годы вперёд, но судьба распорядилась иначе. Уже в следующем после триумфа сезоне Джонс оказался задвинут напарником Карлосом Ройтеманном, который не стал мириться со статусом второго номера и отказался выполнять приказы капитанского мостика. В итоге аргентинец влез в чемпионское сражение с Пике, оставив Джонса где-то позади.

Марио Андретти и Алан Джонс на презентации команды «Хаас» в 1985 году Фото: Frank Tewkesbury/Getty Images

После столь скомканного и неоднозначного сезона Алан покинул Формулу-1, отправившись в родную Австралию. Уже в 1982-м Джонс получил возможность вернуться в «Королевские гонки», но на предложение искавшей замену погибшему Жилю Вильнёву «Феррари» австралиец ответил отказом. Он наслаждался жизнью на своём ранчо и не желал возвращаться в жестокий мир Формулы-1.

Впрочем, камбэк чемпиона в будущем всё же состоится. В конце сезона-1985 Алан примкнул к новообразованной команде «Хаас» (не имеет никакого отношения к сегодняшнему «Хаасу» Джина). В 1986-м Джонс откатает за американскую команду полноценный сезон – получилось откровенно неудачно. В основном Алану даже не удавалось добраться до финиша – лишь два финиша в топ-6 за весь чемпионат. После столь неудачного возвращения Джонс окончательно и бесповоротно завершил формульную карьеру.

Жак Вильнёв — «БАР»

«БАР» вряд ли можно было назвать аутсайдером с точки зрения ресурсов или амбиций, но конкретно в дебютном сезоне команда обладала неутешительным статусом слабейшей в пелотоне. «Британо-американские гонщики» стали единственной конюшней, завершившей чемпионат с баранкой в графе «очки» (даже у «Минарди» был финиш в топ-6). Что же конкретно до Вильнёва, то канадец лишь три раза за весь сезон увидел клетчатый флаг (лучший результат – восьмое место).

Жак Вильнёв на Гран-при Австралии 1999 года Фото: Tobias Heyer/Getty Images

Уже в следующем году «БАР» войдёт в когорту крепких середняков, где и пробудет вплоть до поглощения «Хондой», но для гонщика калибра Вильнёва это всё равно несколько мелковато. Не покидает ощущение, что канадец собственноручно запорол себе карьеру, связав себя с авантюрным проектом «БАР» — особенно если учитывать, что в 1998-м Жаку предлагал контракт «Макларен».

Кими Райкконен — «Альфа Ромео»

По завершении сезона-2018 «Феррари» произвела размен с дружественным «Заубером», который в ту пору назывался «Альфа Ромео»: выпускник юниорской программы «красных» Шарль Леклер отправился на повышение в главную команду, а в обратном направлении проследовал Кими Райкконен. Для чемпиона 2007 года переход в «Альфа Ромео» был отличной возможностью красиво попрощаться с Формулой-1 – как-никак команда, в которой он когда-то начинал свой путь в «Королевских гонках».

Первый после возвращения в Хинвиль сезон для Кими прошёл более-менее удачно: частые финиши в очках, в том числе четвёртое место на «Интерлагосе». А вот следующие два года «Альфа Ромео» откровенно хандрила, окончательно превратившись в аутсайдера. Что же до Райкконена, то ему за два года ни разу не удалось финишировать выше восьмого места, а в общем зачёте Кими дважды стал 16-м. Впрочем, карьера у него в любом случае удалась, поэтому сожалеть не о чем – то же самое можно сказать про каждого героя этой подборки.