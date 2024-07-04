Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?

Последние несколько месяцев инсайдеры активно отправляют в Формулу-1 Андреа Кими Антонелли, Джека Дуэна, Лима Лоусона и не только, а буквально сегодня «Хаас» объявил о многолетнем соглашении с Оливером Берманом. Спорить о достойности кандидатуры британца смысла уже нет, а как насчёт других молодых пилотов? Достойны ли они оказаться в числе 20 лучших пилотов мира или пока что рановато? Мы отобрали 10 потенциальных новичков Формулы-1, а вот кто из них достоин попасть в «Королевские гонки», решать уже вам!
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Лиам Лоусон
Новозеландский пилот не сказать, чтобы прям блистал в юниорских сериях: в Формуле-3 он не поднимался выше пятой строчки по итогам сезона, а в Формуле-2 стал третьим лишь со второй попытки – для потенциального новичка «Королевских гонок» не очень впечатляюще. Впрочем, стоило Лоусону перейти во взрослые гонки, как он сразу же резко прибавил, попутно продемонстрировав чудеса адаптации к новой технике.
В первенстве японской Супер Формулы Лиам уже в дебютном сезоне выигрывал гонки и сражался за чемпионство. Ну а главным испытанием в прошлом году для Лоусона стал вызов в «Альфа Таури» – на протяжении пяти этапов подменял травмированного Риккардо. К чести для Лиама, в Ф-1 он быстро освоился и даже набрал очки в Сингапуре (да ещё и Ферстаппена не пустил в финальный сегмент квалификации). В этом году для Лоусона места в Ф-1 не нашлось, но, вполне возможно, Хельмут Марко предпочтёт новозеландского юниора возрастному Риккардо при формировании пилотского состава «Альфа Таури» на следующий сезон.
Тео Пуршер
В какой-то момент шансы Пуршера на попадание в Ф-1 виделись вполне осязаемыми: француз стал вице-чемпионом Формулы-3, после чего очень резво стартовал в Формуле-2. Впрочем, взять титул в главном юниорском первенстве планеты Тео смог взять только с третьей попытки, что, конечно, не особо котируется боссами формульных команд.
Тем не менее результата в «молодёжках» француз пилот добился – пусть и не сразу. К тому же он продемонстрировал способность быстро адаптироваться к новой технике, вполне удачно дебютировав в этом году в IndyCar. К сожалению, задержаться в «американской формуле» Пуршеру не удалось. Сегодня француз вынужден довольствоваться статусом «резервиста» в «Кик-Заубере».
Андреа Кими Антонелли
В 17 лет на плечи итальянского пилота взвалили груз едва ли не главной надежды «Мерседеса». Если верить инсайдерам, руководство немецкого концерна собирается сделать Антонелли напарником Расселла чуть ли не в следующем году. Не торопятся ли в «Мерседесе» – вопрос открытый, но вот в чём можно не сомневаться, так это в том, что Антонелли – гонщик большого таланта.
Андреа Кими брал титулы в итальянском и немецком первенствах Формулы-4, а также с первой попытки выигрывал чемпионаты ФРМЕК и ФРЕКА. Ну а в этом году 17-летний юниор вполне достойно смотрится на фоне куда более опытных пилотов в Формуле-2 — при том что Антонелли раннее не соревновался даже в «трёшках».
Джек Дуэн
Сын великого мотогонщика становился вице-чемпионом в Формуле-3, а также брал бронзу в Формуле-2 – в обоих случаях со второй попытки. В целом результаты австралийца не очень впечатляют, но талантом он явно не обделён. К тому же как минимум в прошлом году Дуэн явно пострадал от так называемой «моторной лотереи»: под занавес чемпионата он чудесным образом преобразился и начал штамповать победы – аккурат после замены двигателя.
Прямо сейчас именно Дуэна можно назвать главным активом академии «Альпин», а с учётом того, как пилоты «рвутся» в стан французской команды, Джек вполне может стать напарником Пьера Гасли на ближайшие годы. Ну а пока что австралиец выполняет функции резервного пилота, наматывая круги на симуляторе в ожидании своего шанса.
Исак Хаджар
В прошлом году Хаджар совсем неубедительно дебютировал в Формуле-2, чем немного смазал впечатление о своих предыдущих подвигах в «молодёжках». Впрочем, уже в этом году француз полностью реабилитировался. Сегодня он вовсю сражается за титул, являясь единственным пилотом чемпионата, в активе которого числится более одной победы в основных гонках.
Хаджара время от времени вызывают на пятничные тренировки в Ф-1, что намекает на определённые перспективы француза в «Королевских гонках». Пожалуй, сегодня Исака можно назвать одним из двух пилотов академии «Ред Булл», кто имеет реальные шансы оказаться в Формуле-1.
Пол Арон
На протяжении четырёх лет эстонский гонщик числился в юниорской программе «Мерседеса», но в конце прошлого сезона «Серебряные стрелы» прекратили сотрудничество с Ароном (логично, учитывая фокус концерна на Антонелли). Иронично, что именно после разрыва с «Мерседесом» Пол выдаёт сезон всей жизни, возглавляя личный зачёт первенства Формулы-2 в дебютном сезоне. В каждом из семи прошедших этапов Арон как минимум один раз поднимался на пьедестал почёта – никто другой подобным достижением похвастаться не может.
Да, шансов на попадание в Формулу-1 у Арона практически нет, но мы же тут говорим не про шансы, а про то, заслуживает ли пилот выступать в «Королевских гонках». Думаем, чемпионский титул в сильнейшем юниорском первенстве мира, да ещё и завоёванный с первой попытки, как нельзя лучше ответит на этот вопрос.
Габриэл Бортолето
Пожалуй, никто за последние два года так стремительно не поднимался в рейтинге молодых пилотов, как Габриэл Бортолето. В прошлом году бразилец очень уверенно взял титул в Формуле-3, хотя фаворитом перед стартом чемпионата не считался, а в этом сезоне он очень достойно дебютировал в Формуле-2. На данный момент Габи занимает третье место в личном зачёте, имея вполне реальные шансы на чемпионство.
Конечно, попасть в Ф-1 Бортолето будет крайне непросто, если учитывать, что числится он в академии «Макларена», который даже в обозримом будущем не будет нуждаться в обновлении пилотского состава: тандем Норрис – Пиастри – это надолго. Впрочем, гоночных подвигов бразильца сей грустный факт нисколько не умаляет.
Фелипе Другович
Другович в уверенной манере стал чемпионом Формулы-2 в 2022 году, но особого импульса данное достижение его карьере не придало. Хотя нет — Фелипе дважды поступали вполне конкретные предложения из IndyCar, но бразилец оба раза отвечал отказом. Как вы понимаете, перед Друговичем стоит одна-единственная цель – попасть в Формулу-1.
С момента завоевания титула в Ф-2 он практически нигде не гонялся (лишь в этом году заявился в чемпионат ELMS, а также проехал «24 часа Ле-Мана» за «Кадиллак»), выполняя обязанности резервного пилота «Астон Мартин». Просиживание на скамейке запасных на перспективах Друговича сказывается отрицательно, но мизерные шансы на попадание в Ф-1 у него всё ещё остаются – мало ли, вдруг вспылит Алонсо и разорвёт контракт с «Астон Мартин». Иногда Фелипе называют запасным вариантом для «Уильямса» и «Кик-Заубера».
Зейн Мэлоуни
На ранней стадии карьеры Мэлоуни демонстрировал вполне приемлемые результаты: брал титул в британской Формуле-4 и с первой попытки едва не стал чемпионом в «трёшке». На основе последнего он пополнил академию «Ред Булл», но долго в юниорской программе «быков» не продержался: скорее всего, Хельмута Марко смутил неубедительный дебют барбадосца в Формуле-2.
В начале этого года Зейн примкнул к академии «Заубера», после чего выдал потрясающий старт в новом сезоне Ф-2 – никакой связи здесь нет, но сам факт присутствия в юниорской программе формульной команды вкупе со стремительным прогрессом не могут не повысить шансы гонщика на попадание в «Королевские гонки». На данный момент Мэлоуни занимает четвёртое место в личном зачёте, сохраняя шансы на чемпионство.
Франко Колапинто
После неудачного эксперимента с Логаном Сарджентом в «Уильямсе» вряд ли в ближайшие годы рискнут поднять молодого «академика» в Ф-1. Но если кто и заставит передумать руководство «синих», то это будет Франко Колапинто. В Формуле-3 аргентинец не особо блистал, но первой половиной дебютного сезона в Формуле-2 он серьёзно повысил собственные акции на рынке пилотов: пятое место в личном зачёте на экваторе чемпионата. Если Колапинто продолжит в том же духе, вполне возможно, «Уильямс» предоставит ему шанс в Формуле-1 через годик-другой.