Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?

Последние несколько месяцев инсайдеры активно отправляют в Формулу-1 Андреа Кими Антонелли, Джека Дуэна, Лима Лоусона и не только, а буквально сегодня «Хаас» объявил о многолетнем соглашении с Оливером Берманом. Спорить о достойности кандидатуры британца смысла уже нет, а как насчёт других молодых пилотов? Достойны ли они оказаться в числе 20 лучших пилотов мира или пока что рановато? Мы отобрали 10 потенциальных новичков Формулы-1, а вот кто из них достоин попасть в «Королевские гонки», решать уже вам!

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