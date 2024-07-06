«Мик Шумахер лучше половины гонщиков Ф-1». Сына Михаэля правда должны вернуть?

Мик Шумахер провёл в Формуле-1 два противоречивых сезона в составе «Хааса» и потерял место после 2022 года. С тех пор сын Михаэля числится в резервистах «Мерседеса» и не теряет надежды вернуться в пелотон, его имя время от времени мелькает в разных «трансферных» подборках. Более того, у Мика есть знаменитые заступники вроде Тото Вольфа или друга отца, бывшего президента ФИА Жана Тодта. Недавно француз смело заявил, что Мик лучше половины гонщиков Формулы-1 — помогут ли подобные заявления карьере Шумахера-младшего и кого вообще Жан имел в виду?

Что сказал Тодт в интервью Sport Bild?

«Ни для кого не секрет, что я люблю семью Шумахеров, а значит, и Мика. Я хочу, чтобы он достиг своей мечты, и убеждён, что он заслуживает места в Формуле-1. Он очень талантливый гонщик, у которого, несомненно, есть всё необходимое для выступлений в чемпионате. В противном случае он бы не побеждал в Формуле-3 и Формуле-2. Входит ли он в число трёх-четырёх лучших гонщиков? Этого я не знаю. Но Мик лучше, чем половина пилотов Формулы-1.

Возможно, Мик слишком милый, с хорошими манерами, а в Формуле-1 иногда нужно толкаться локтями. Ему будет нелегко вернуться. В том числе потому, что в «Хаасе» с ним обращались несправедливо.

Многие люди думают, что его фамилия — это преимущество, однако это недостаток. Ожидания были невероятные, хотя его болид был неконкурентоспособным. Он не мог показать, каким потенциалом обладает. Да, была пара аварий, в которых он отчасти сам виноват, однако давление, под которым он выступал, было несправедливым. Я знаю по своему опыту руководителя команды, что уровень выступлений гонщиков страдает, когда они не чувствуют себя хорошо».

Прав ли бывший президент ФИА и экс-босс «Феррари»?

Что может быть интереснее, чем обсуждения реального уровня гонщиков Формулы-1 — кто кого круче, кто достоин места в кокпите, а кто — нет. Ну, давайте попробуем найти сразу 10 пилотов, которые, получается, хуже Мика Шумахера в глазах Тодта. Начнём с самого простого — Логан Сарджент и Гуаньюй Чжоу, который в этом сезоне как-то совсем потерялся в «Кик-Заубере».

Все очень любят критиковать Лэнса Стролла. Не уверены, что по уровню он прям хуже, но допустим. Включим в список и Кевина Магнуссена — да, в 2022-м он набрал больше очков, чем Мик, однако во второй половине сезона сильнее смотрелся уже немец, плюс от Шумахера ещё можно ждать прогресса, а от датчанина — вряд ли.

Мик Шумахер со своей мамой Коринной в паддоке Гран-при Австрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кого ещё можно включить в «список Тодта»? Многократного победителя Гран-при Боттаса? Вряд ли. Задиристого Окона? Да, он не умеет работать с напарниками, но скорость у француза в порядке. Риккардо? Ещё несколько Гран-при назад можно было бы ответить утвердительно, но сейчас Дэн снова поехал неплохо. Перес? Конечно, в «Ред Булл» он проваливается, но почему-то есть уверенность, что в команде-середняке Чеко будет в порядке и укатает того же Мика.

В общем, у нас получились два почти бесспорных кандидата и два — спорных. Кажется, Жан Тодт сильно погорячился. И это при том, что в Ф-2 тоже есть парни, которых считают перспективнее Шумахера — уже получивший контракт Берман и находящийся на пороге Ф-1 Антонелли. Собственно, поэтому мы и не видим камбэка немца.

Кто всё-таки может взять Мика?

Нынешний период переходов — последний реалистичный шанс Шумахера вернуться в Формулу-1. Да, он в резерве «Мерседеса», но чем дольше нет соревновательной практики, тем скептичнее настроены боссы команд и тем меньше о тебе помнят. После такой паузы вернуться могут чемпионы вроде Алонсо или опытнейшие «суперрезервисты» типа вытеснившего Шумахера Хюлькенберга. Мик же ни опытом, ни результатами похвастать не может.

Тем не менее у Шумахера есть небольшие шансы сразу в трех командах. Во-первых, в теории вакантно место в «Мерседесе» — если Сайнс всё-таки не будет ждать и с кем-то подпишется, а вариант с Антонелли покажется слишком рискованным. Однако даже сам Вольф не называет Мика среди потенциальных претендентов.

Были предположения, что Шумахером может заинтересоваться «Ауди», однако автоконцерн уже нашёл себе немца поопытнее, так что «национальная квота» уже выбрана. Правда, сейчас в Хинвиль особо не хочет идти ни один опытный гонщик, так что в теории боссы «Ауди» ещё могут на безрыбье вернуться к кандидатуре Мика.

Наконец, самым реалистичным вариантом считалась «Альпин». Команду точно покидает Эстебан Окон, в какой-то момент казалось, что уйти может и Пьер Гасли. Воспитанник «Ред Булл» всё же остался, но ходили разговоры, что в напарники к Пьеру вполне могут взять кого-то молодого — или собственного воспитанника Джека Дуэна, или Мика, который выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Команда из Энстоуна недавно даже организовала для Джека и Мика совместные тесты на старом болиде Ф-1.

Но вот беда: после прихода в «Альпин» Флавио Бриаторе французы вновь стали активным игроком на рынке пилотов и вступили в переговоры с Карлосом Сайнсом. Более того, пошли разговоры, что испанец так впечатлился планами Флавио, что чуть ли не ударил с ним по рукам. Правда, тут же о никуда не пропавшем интересе к Карлосу заговорили в «Мерседесе»… Но если Сайнс правда собрался в Энстоун, то, увы, это может оказаться последним и решающим ударом по шансам Мика вновь выйти на старт Гран-при Формулы-1.

Что думает сам Мик о шансах на возвращение?

Вот что сказал сам немец в недавнем разговоре с The Independent: «Пробиваться обратно сложно. Тебе словно дарят очень хороший торт, но не позволено его есть. И ты смотришь, как его едят все остальные. Это сложно, однако я знаю, зачем мне всё это.

Честно, два года назад я был совсем другой личностью. Формула-1 была моей мечтой с пяти лет, и я не готов её отпускать. Иногда тебе кажется, что появился шанс, но в итоге ничего получается из-за какого-то другого события. Это такие эмоциональные американские горки, которые продолжаются несколько лет. Однако я работаю над возвращением.

Может быть, я составлю своё резюме и разошлю его по различным адресам! Никогда не было секретом, что моя цель – вернуться на стартовую решётку. Я неоднократно доказывал, что способен выигрывать титулы. Вопрос только в том, смогу ли я вписаться в планы других».