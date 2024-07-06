Сенсация в Ф-1: «Мерседес» быстрее всех, Ферстаппен наошибался, у Переса катастрофа

Квалификацию на «Сильверстоуне» мы предвкушали — это правда, а не попытка выдать желаемое за действительное. «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» выглядели по итогам тренировок тремя равными силами, а непредсказуемая британская погода должна была добавить дополнительную перчинку…

Q1: кошмар Переса продолжается

К старту квалификации трасса начала подсыхать после очередного дождя, но поначалу у пилотов не было альтернативы промежуточным шинам. Однако все понимали, что это скорее пристрелки перед переходом на «софт». Одним из первых пит-стоп ради сликов провёл Серхио Перес — и моментально за это поплатился: «Ред Булл» застрял в гравии! Мексиканец, конечно, умолял, чтобы маршалы выпихнули его обратно на асфальт, но никто не собирался этого делать — очередной провал и 19-е место.

После вылета Переса вывесили красные флаги, и был вопрос: возобновят ли квалификацию до нового заряда дождя. В итоге успели — дождь пошёл примерно в момент, когда гонщики завершали свои первые круги на «софтах». Казалось, что трасса намокла слишком сильно, что вроде бы доказывали вылеты Ферстаппена и Магнуссена, однако дождь моментально закончился — к концу сегмента состояние трассы вновь позволило улучшать результаты. Это сыграло злую шутку с Магнуссеном: его после вылета зазвали в боксы, и уже оттуда датчанин наблюдал, как падает на 17-е место. Чуть не провалился и Хюлькенберг, ставший 15-м.

Выбить Нико мог бы Валттери Боттас, но в итоге у финна 16-е время — и сильный проигрыш Гуаньюю Чжоу. Ну и в полном составе завершила выступление «Альпин». Да, Гасли никуда и не торопился (у него огромный штраф за замену элементов силовой установки), а вот Окон сильно переживал из-за тактики команды: так уж вышло, что Эстебан нацелился на быстрейший круг аккурат во время дождя. В итоге Окон будет стартовать 18-м.

Q2: старая «Феррари» лучше новой

Вторая часть квалификации шла штатно: сухая трасса, у всех «софты», разрешена DRS. Единственное, кто-то на первых попытках использовал старые комплекты мягких шин, а кто-то мог шиковать на новых. Из тех, кому пришлось экономить, не очень поначалу шли дела у Расселла, который не проходил дальше. Впрочем, было понятно, что всё решат вторые попытки — они и решили, причём тот же Расселл в итоге пробился в Q3 легко уверенно.

Ну а главным неудачником стал Шарль Леклер. Да, «Феррари» в целом смотрелась на «Сильверстоуне» не слишком бодро, но тот же Сайнс на старой версии машины, без последнего пакета обновлений, оказался на пару десятых быстрее и дальше пробился, а Шарль остался 11-м. 12-й результат у Логана Сарджента — вроде почётно, но вновь позади Албона. На 13-й и 15-й строчках «РБ» — младшая команда «Ред Булл» особо не едет. Наконец, 14-м остался Гуаньюй Чжоу, который свою главную задачу — опередить Боттаса — и так выполнил.

Q3: и всё-таки «Мерседес»!

Первая попытка решающего сегмента подарила невероятную интригу: сначала результат Макса Ферстаппена дружно перебили гонщики «Макларена», а затем то же самое сделали и представители «Мерседеса»! Джордж Расселл захватил промежуточный поул, опережая Норриса всего на шесть тысячных секунды, а Хэмилтона с Пиастри — примерно на две десятые. Три уступал Ферстаппен, но у него была небольшая ошибка — никто не собирался сбрасывать чемпиона со счетов.

В итоге в решающий момент гонщики «Мерседеса» со своей работой справились, а «оранжевые» (то бишь два пилота «Макларена» и Ферстаппен) — нет. Хэмилтон на мгновение захватил первое место, Расселл тут же скинул его вниз, опередив на 171 тысячную — и вскоре выяснилось, что пилоты Тото Вольфа записали на себя первый ряд стартовой решётки! Ландо Норрис вовсе не завершил финальный круг, Ферстаппен с ещё одной небольшой ошибкой стал четвёртым, Пиастри не улучшил и остался на пятой строчке.

Нико Хюлькенберг, сильно выглядящий весь уикенд, показал шестой результат, проиграв Расселлу всего полсекунды. Более того, если бы немец чуть не потерял на последнем секторе (возможно, ушли шины), то были шансы оказаться даже четвёртым. Карлос Сайнс только седьмой, хоть он и лучший представитель «Феррари» — семь десятых отставания от поула. Фернандо Алонсо в очередной раз проиграл квалификацию Лэнсу Строллу: 10-й результат против восьмого, двух гонщиков «Астона» разделил Алекс Албон.

Итак, «Мерседес» оформил квалификационный дубль, но сможет ли он трансформировать его в дубль гоночный? Нас ждёт максимально любопытная гонка, старт которой запланирован на 17:00 по московскому времени!