Россиянин за пару кругов пробился в гонке Ф-3 с последнего места в очки! Впереди Ф-1. LIVE

Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон относительно неожиданно захватили первую линию стартовой решётки на «Сильверстоуне», оттеснив назад главных дуэлянтов последних этапов – Ландо Норриса из «Макларена» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл». В субботу темп трёх команд был более-менее сопоставим, и теперь мы вправе ждать невероятной гонки. Три британца на трёх первых местах, за ними трёхкратный чемпион мира – что может быть интереснее!
Все подробности Гран-при Великобритании Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3, где россиянин Никита Бедрин всего за несколько кругов прорвался с последнего места в очковую зону, — в нашей онлайн-трансляции!
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Завершилась гонка Формулы-2, которая прошла посуху. Джек Кроуфорд финишировал первым, но из-за штрафа отдал победу Исаку Хаджару, который теперь вышел в лидеры общего зачёта. Прежний лидер Пол Арон в очки не попал. Андреа Кими Антонелли выбили на старте, юниор «Мерседеса» сошел.
Формула-2. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Исак Хаджар («Кампос») — 29 кругов.
2. Зейн Мэлоуни («Роден») +1,6.
3. Джек Кроуфорд (DAMS) +1,8.
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +11,9.
5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12,2.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14,5.
7. Оливер Берман («Према») +17,4.
8. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort Racing) +17,9.
9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +23,1.
10. Пепе Марти («Кампос») +26,7.
…22. Андреа Кими Антонелли («Према») — сошёл с дистанции.
Что касается погоды в Сильверстоуне, то есть высокие шансы на дождь и даже ливень по ходу гонки. Так что можно ждать всякого, включая даже остановку гонки из-за плохих погодных условий…
Бедрин: с последнего места в очки за пару кругов!
Добрый день! На трассе «Сильверстоун» яркий финал Гран-при Великобритании Формулы-1. Гонка Ф-1 стартует в 17:00 мск, а к этому моменту уже прошла основная гонка Формулы-3, по ходу которой преимущество получали гонщики то на дождевой резине, то на сухой. Победу в итоге одержал юниор «Ред Булл» Арвин Линдблад, который таким образом выиграл обе гонки Ф-3 — редко достижение!
Россиянин Никита Бедрин долгое время был позади из-за неверной тактики с двумя пит-стопами подряд, но под финиш Бедрин вновь перешёл на слики и всего за несколько кругов прорвался с 24-го и последнего места на девятое, набрав два очка!
Формула-3. Великобритания. Гонка:
1. Арвид Линдблад — 20 кругов.
2. Габриэль Мини + 0,8.
3. Каллум Войзин + 9,2.
4. Томми Смит + 19,5.
5. Пётр Висницкий + 42,2.
6. Оливер Гёте + 46,0.
7. Леонардо Форнароли + 60,4.
8. Люк Браунинг + 63,2.
9. Никита Бедрин + 65,4.
10. Ноэль Леон +68,1.