Россиянин за пару кругов пробился в гонке Ф-3 с последнего места в очки! Впереди Ф-1. LIVE

Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон относительно неожиданно захватили первую линию стартовой решётки на «Сильверстоуне», оттеснив назад главных дуэлянтов последних этапов – Ландо Норриса из «Макларена» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл». В субботу темп трёх команд был более-менее сопоставим, и теперь мы вправе ждать невероятной гонки. Три британца на трёх первых местах, за ними трёхкратный чемпион мира – что может быть интереснее!

Все подробности Гран-при Великобритании Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3, где россиянин Никита Бедрин всего за несколько кругов прорвался с последнего места в очковую зону, — в нашей онлайн-трансляции!

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