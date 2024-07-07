Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сильверстоуне редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Как и Леклер, Перес убил свою гонку, когда при первом дождичке поехал в боксы за промежуточными шинами и потом страдал на трассе, уступая обладателям сликов по 10 секунд на круге. Да, при столь далёкой позиции можно было и рискнуть, но кто же виноват, что Серхио оказался в таком незавидном положении?
Шарль Леклер
Монегаск стал единственным гонщиком из лидирующей группы, кто «повёлся» на первый заряд дождя и раньше времени поехал в боксы. Если бы не это, Леклер спокойно закончил бы гонку на шестой позиции позади Сайнса. В итоге же мучения, быстрый статус кругового и только 14-й результат.
Гуаньюй Чжоу
Да, «Кик-Заубер» не ехал, но всё равно трудно обойтись без претензий к самому пилоту. Вместе с инженером китаец зря принял решение стартовать на «софте» и мучился, ну и в итоге всю гонку Чжоу провёл слабо. Итог — последнее место и два круга отставания от лидера. Даже Боттасу Гуаньюй уступил ну очень много.
Ландо Норрис
К пилоту «Макларена» три претензии. Во-первых, они с командой не смогли верно оценить состояние трассы перед финальным пит-стопом и остановились на круг позже, чем следовало. Во-вторых, зря выбрали шины «софт», хотя сам же Ландо сказал, что на этом компаунде машина обычно работает плохо. Наконец, Норрис ошибся при заезде к механикам, из-за чего остановка продлилась на две секунды дольше — возможно, ключевые.
Оскар Пиастри
Кто-то посчитает эту претензию надуманной, и всё же у нас есть вопросы к самому гонщику насчёт первого пит-стопа. И Оскар, и инженер не захотели заезжать одновременно с Норрисом и терять время из-за двойной остановки, вот только в итоге на лишнем круге по мокрой трассе австралиец потерял не пару секунд, а добрые 20. Вероятно, опытный пилот сориентировался бы лучше.
Логан Сарджент
Не самая плохая гонка для американца, который остановился в шаге от очковой зоны. И всё же обратим внимание: после старта Логан ехал прямо за Александером Албоном, чья машина получила повреждения. Тем не менее на финише Сарджент уступил напарнику 20 секунд и, в отличие от него, попал в очки. В оправдание скажем, что Логан потерял некоторое время из-за двойного пит-стопа.