«КАМАЗ» и «МАЗ» на ралли неслись лоб в лоб — гонщики уже приготовились к удару

Третий этап ралли-марафона «Шёлковый путь» (его ещё называют русским «Дакаром») чуть не ознаменовался серьёзной аварией с участием ведущих гонщиков команд «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» Эдуарда Николаева и Сергея Вязовича. Только реакция россиянина и белоруса позволила исправить чей-то странный поступок, спровоцировавший опаснейший инцидент.

Незадолго до финиша спецучастка между Барнаулом и Горно-Алтайском гонщики должны были взять очередную контрольную точку в лесу. Штурманы работали чётко, в соответствии с дорожной книгой — нужно было взять правее и отправиться к точке. Но когда первым к этому повороту подъехал Сергей Вязович, то увидел, что дорога перетянута характерной ограничительной красно-белой лентой. Обычно такие вешают организаторы, так что мазовский экипаж логично посчитал это штатным перекрытием и поехал левее…

«На финишном бездорожье был уход вправо, и здесь каким-то образом оказался перекрыт ленточкой правильный вход в лес, — вспоминал после финиша Вязович. — Там метров через 200 есть контрольная точка. В итоге мы заехали в лес на следующем повороте, проехали метров 300-500 – точка остаётся сзади. Подумали: если Николаев тоже поедет неправильно, грузовики встретятся лоб в лоб».

Так и вышло: когда «МАЗ» поехал обратно, то навстречу ему на огромной скорости из поворота выскочил «КАМАЗ» Николаева. К счастью, многократный чемпион «Дакара» сумел среагировать и отвернуть вправо.

«Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара. Дальше уже вернулись к первому повороту, сорвали ленточку и поехали правильно. Николаев оказался впереди, и теперь уже мы начали терять время в пыли. Однако после таких приключений мы очень рады, что остались целыми», — заключил Вязович.

А вот как выглядела ситуация глазами Николаева: «Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Ещё через два километра нам в лоб летит Вязович — чудом разошлись! Мы уже думали, что всё — разобьёмся.

Там, где была лента – там была точка. Не знаю, кто и зачем здесь перекрыл маршрут. И все участники стали возвращаться в лоб каналу, потому что другой дороги нет. Мы быстро сориентировались, проехали в лес и там нашли маленькую узкую дорожку, зацепили точку и еле-еле развернулись, поехав на финиш. Будем разбираться, что произошло, чья здесь вина. Ситуация была очень опасной».

Друг к другу у экипажей претензий нет. На финише Вязович только и сказал Николаеву: «Молодец, что отрулил».

Организаторы, разумеется, признали, что гоночные экипажи не виноваты в потере времени, и компенсировали Вязовичу и Николаеву потери, тем более что ранее на спецучастке белорус и россиянин ещё и простояли из-за упавшего на дорогу дерева.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после третьего этапа

1.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:00.39.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:03.00.

4. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:04.40.

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:06.10.

6. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:09.42.

7. Юрий Найман («УРАЛ») +00:16.11.

8. Виталий Мурылёв («МАЗ») +18.55.

...10. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:23.44. 1. Сергей Вязович («МАЗ») — 3:48.25.2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:00.39.3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:03.00.4. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:04.40.5. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:06.10.6. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:09.42.7. Юрий Найман («УРАЛ») +00:16.11.8. Виталий Мурылёв («МАЗ») +18.55....10. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:23.44.

С учётом всех компенсаций лидер мазовцев на данный момент лидирует в генеральной классификации ралли. Впрочем, отрыв Вязовича смешной: Дмитрия Сотникова он опережает на 39 секунд, Николаева — на три минуты. В 10 минутах — шесть пилотов. По меркам ралли-марафонов это ничто.

Вся борьба на «Шёлковом пути» ещё впереди. Впереди последний этап на территории России, после чего оставшиеся семь пройдут в Монголии. Именно там и определится, сумеет ли Вязович сохранить звание действующего победителя гонки или его вернёт себе «КАМАЗ-мастер».