Кто должен стать пилотом «Ред Булл» и какая ошибка «Макларена» — самая жёсткая? Разбор

Егор Оруджев рассуждает о том, что Переса правда пора убирать, и размышляет о мыслях Хэмилтона про слабую форму «Феррари».

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, который выиграл Льюис Хэмилтон.

Какую из ошибок «Макларена» по тактике считаете самой жёсткой?

Мне кажется, последний пит-стоп Ландо Норриса, когда перешли на «софт» только из-за того, что такие же шины выбрал Хэмилтон. Думаю, будь Ландо на другом составе, он бы так не потерял в темпе.

Кто больше виноват в неверных решениях «Макларена» и кто всё-таки должен их принимать?

Сложно сказать. С одной стороны, пилот видит своими глазами, в каких кондициях трасса. С другой стороны, команда знает больше другой информации: кто уже переобулся, какой у них темп, идёт ли дождь в отдельной части трассы. Иногда в командах есть вариант, что только команда принимает решение, иногда это обязанность пилота. Как именно у «Макларена», я не знаю.

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Готов ли «Макларен» ментально к регулярной борьбе за победы?

Готов, конечно. Есть темп, и в целом это первый раз, когда они ошиблись в стратегии. В Австрии на команду неудачу не спихнуть. А тут меняющиеся условия, где очень легко чуть-чуть не попасть. Да и в целом это в какой-то степени лотерея. «Ред Булл» попал с Максом, но абсолютно промахнулся с Пересом.

Кто глобально больше всего заслуживал победы в гонке?

Сложно сказать. И Льюис, и Ландо проехали отличную гонку без ярких ошибок. Джордж тоже был хорош до схода. Макс также провел отличную гонку. Так что я бы не отдал никому предпочтение.

Как думаете, жалеет ли Хэмилтон в душе о грядущем переходе в «Феррари»?

С точки зрения результата — думаю, да. Но мы не знаем, что у Льюиса в голове. Может, он просто хочет закончить карьеру в «Феррари». Это же будет очень красиво, хоть, может, и небыстро. Но ему уже 39 лет — возможно, результат для него не является ключевым.

Насколько логичен был риск «Феррари», когда они рано перевели Леклера на промежуточные шины?

Шарль отставал на 14 секунд от Сайнса — думаю, они хотели рискнуть и таким образом догнать. По сути, это был единственный шанс. Рискнули и пролетели. Так же, как и [«Ред Булл»] с Пересом.

Пошла информация о конкретных условиях, при которых Переса могут высадить прямо по ходу сезона. Верите в это?

Почему нет? Результаты ужасающие, разве нет? И сейчас очевидно, что им надо иметь двух пилотов впереди, чтобы выиграть Кубок конструкторов. В одного Максу уже не хватает скорости. Нет гарантий, что он выиграет.

Если Чеко всё-таки высадят по ходу сезона или зимой, то кого надо взять вместо него?

Я бы дал шанс Юки. Он точно не медленнее Риккардо и, думаю, более мотивирован. И он молод, а значит, и адаптироваться может лучше. Мы уже видели, что Дэн может потеряться, если машина не подойдёт. Юки с этой точки зрения мне кажется предпочтительнее.

В квалификации Пиастри и Алонсо испортили друг другу круг из-за позднего выезда из боксов. Насколько оправданно рисковать, затягивая финальную попытку?

Бывает. Обычно трасса наиболее быстра в самом конце.

В Сильверстоуне за победу боролись сразу три команды — от кого из них ждёте наиболее высоких результатов до летней паузы?

От «Макларена». На всех последних трассах он выглядит всё сильнее и сильнее. «Мерседес» преподнёс сюрприз в Сильверстоуне, но я не уверен, что и дальше это продолжится. «Ред Булл» привёз пакет обновлений, однако не выглядит так, что тот им помог. Или же они ещё не оптимизировали работу новинок. В общем, с учётом всех факторов отдал бы предпочтение «Макларену».