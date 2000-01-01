Семью Шумахера шантажировали после трагедии
Михаэль Шумахер вновь оказался в центре новостей. Несколько мужчин шантажировали семью пилота, угрожая опубликовать снимки легенды после трагедии, если им не заплатят € 15 млн!
Подозреваемые
К счастью, вымогателей поймали. Ими оказались 53-летний Йылмаз Т. и его 30-летний сын. После обысков в домах подозреваемых полиция подтвердила, что у них имелись носители данных с «фото частной жизни Шумахеров».
Реальный срок
Вымогатели получили снимки от третьего подозреваемого — 52-летнего мужчины, который ранее работал охранником в семье гонщика. Его тоже задержали, а полиция продолжает расследование. Правонарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.
Непубличная личность
После несчастного случая на горнолыжном курорте в 2013 году Шумахер не показывался на публике. Президент ФИА Жан Тодт говорил: «Михаэль по-прежнему с нами, но это не тот Михаэль, что был раньше».
Семью Шумахера шантажировали, угрожая опубликовать его фото после трагедии
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