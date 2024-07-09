В ответ на слухи об увольнении Перес провалился. Зато как хорош Хэмилтон!

Итоги Гран-при Великобритании — в как всегда субъективных оценках автора «Чемпионата».

Льюис Хэмилтон — 9,5

В квалификации экс-чемпион в очередной раз проиграл Расселлу, однако опередил напарника во время дождя и затем смог вырвать красивую победу. Отчасти на руку Льюису сыграло и то, что Ферстаппен потерял время в борьбе с Норрисом, тем не менее Хэмилтон блестяще сработал с резиной на финальном отрезке и победил по делу.

Александер Албон — 9

Таиландский гонщик «Уильямса» второй раз в сезоне набрал очки — более чем заслуженно. В квалификации Албон пробился в третий сегмент, а в гонке Александеру не помешал инцидент на старте, в котором он повредил переднее антикрыло. Даже с такими повреждениями Албон всё-таки нашёл брешь в обороне Цуноды и стал девятым.

Джордж Расселл — 8,5

Для Расселла Гран-при Великобритании закончился из-за технических проблем, однако к тому моменту он шёл уже лишь четвёртым, причём трёх соперников — Хэмилтона и пару «Макларенов» — Джордж пропустил сам. Тем не менее это был сильный уикенд, украшением которого стала красивая победа в квалификации.

Джордж Расселл сходит в боксах в гонке Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 8,5

Немец добился максимально возможного результата и вновь показал себя лидером «Хааса», однако нельзя назвать уикенд идеальным. В квалификации ошибка на финальном круге помешала Нико подняться с шестого места на четвёртое, а на старте Хюлькенберг проиграл сразу три позиции. Впрочем, дальше немец с командой отработали безупречно. Также отметим, что Халк моментально адаптировался к обновлённому болиду «Хааса».

Лэнс Стролл — 8

Канадец в который раз опередил Фернандо Алонсо в квалификации и затем провёл добротную гонку, где почти весь первый отрезок сдерживал Леклера и Хюлькенберга. На сырой трассе Лэнс отработал без ошибок и сумел остаться впереди напарника.

Макс Ферстаппен — 7,5

Противоречивый уикенд нидерландца. Ферстаппен испортил самому себе квалификацию, когда сильно повредил днище при вылете в первом сегменте. На старте гонки нидерландец тоже не блистал — хоть и опередил Норриса, но потом пропустил вперёд оба «Макларена». Однако на второй половине дистанции Макс смотрелся мощно: вместе с командой вовремя реагировал на изменения условий, что позволило вернуться в борьбу за победу и вновь отыграть очки относительно Норриса.

Ландо Норрис — 7,5

Британец на протяжении всей гонки был одним из претендентов на победу, но в конце концов оказался последним из них. Отчасти в этом виноваты запоздалые пит-стопы, но и с самого пилота снимать вины не стоит: в концовке Норрис пропустил Хэмилтона из-за того, что не смог точно встать рядом с механиками на пит-стопе. Да и в неверном выборе «софта» на финальный отрезок Ландо тоже поучаствовал.

Оскар Пиастри — 7,5

В гонке австралийца подвела команда, когда не решилась провести двойной пит-стоп и на лишний круг оставила Оскара на сликах на мокрой трассе. После этого шансов на подиум уже не было. Вместе с тем напомним — к такому провалу привёл тот факт, что Пиастри вновь ехал позади напарника — после очередного проигрыша в квалификации.

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец стал лидером «Феррари» в Сильверстоуне, но прыгнуть выше потолка не сумел. Более того, в субботу Сайнс даже оказался в квалификации ниже «Хааса» Хюлькенберга, что точно не назовёшь хорошим результатом. В гонке Карлос, пожалуй, добился максимума, заработав бонусный балл после «бесплатного» пит-стопа.

Юки Цунода — 7,5

Добротный уикенд от японца, который и в квалификации, и в гонке оказался выше Даниэля Риккардо и принёс «РБ» одно очко. Единственная претензия — не удержал позади Алекса Албона на повреждённом «Уильямсе».

Фернандо Алонсо – 7

Испанец не сумел улучшить в конце квалификации, когда не поделил трассу с Пиастри. После этого у Алонсо была вся гонка, чтобы всё-таки опередить Лэнса Стролла, но двукратный чемпион так и финишировал позади напарника. Но обошёлся без ошибок и уверенно взял очки.

Логан Сарджент — 7

По меркам американца действительно сильное выступление. В квалификации Логан стал 12-м, но при этом всё-таки проиграл Албону четверть секунды. В гонке Сарджент оказался на границе очковой зоны. Американец отметил, что потерял некоторое время из-за двойного пит-стопа «Уильямса». Да и на слики в конце можно было перейти на круг раньше.

Кевин Магнуссен — 6,5

Датчанин лишил себя очков вылетом в квалификации, после которого Кевин ещё и напрасно вернулся в боксы, хотя мог бы улучшить в концовке первого сегмента. В гонке Магнуссен неплохо прорвался до 12-го места. Могло быть и лучше, если бы Кевина на круг раньше позвали в боксы за промежуточными шинами.

Шарль Леклер — 6

Монегаск завалил квалификацию, оставшись 11-м. Леклер объяснил, что у него не было возможности поработать посуху со старой конфигурацией машины, к которой вернулась «Феррари» — оправдание, но не совсем убедительное. Ну а в гонке Шарль и его гоночный инженер общими усилиями провалились и остались без очков, когда слишком рано решили поехать в боксы за промежуточными шинами.

Гуаньюй Чжоу — 6

Китайский пилот «Кик-Заубера» хорошо проявил себя в непростых условиях квалификации, наконец-то опередив Боттаса. Но вот в гонке всё было кончено после решения выбрать на стартовый отрезок «софт». Дождь быстро не пошёл, мягкие шины потеряли форму, и Чжоу откатился далеко назад. Итог — последнее место.

Даниэль Риккардо не понимает, почему ехал так медленно Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Даниэль Риккардо — 5,5

Австралиец продолжает чередовать яркие Гран-при с неудачными. На фоне слухов о возможной замене Переса в «Ред Булл» австралиец выступил откровенно слабо. «Надеюсь, в моём болиде большая дыра, которую я пока не заметил, и именно по этой причине мы такие медленные», — показательная цитата Даниэля.

Валттери Боттас — 5

Если Чжоу хотя бы блеснул в квалификации, то финский ветеран провёл грустный, серый уикенд без каких-либо ярких моментов. Хотя условия в квалификации позволяли если не выстрелить, то хотя бы пройти во второй сегмент.

Эстебан Окон — 5

Француз и его команда неудачно отработали весь уикенд: по словам Эстебана, в каждой непростой ситуации они принимали неправильные решения, что отбрасывало их назад. В квалификации Окон не смог пробиться во второй сегмент, а на стартовый отрезок гонки пилот с инженерами ошибочно выбрали «софт», который умер задолго до дождя.

Серхио Перес и Эстебан Окон Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Серхио Перес — 2

На фоне слухов о возможном увольнении мексиканец не сумел отреагировать как следует. В квалификации Перес припарковал «Ред Булл» в гравии — да, на шинах «софт» было нелегко, но почему-то никто больше так не улетел. По сути, в этот момент Серхио уничтожил свой уикенд, ну а неоправданно ранний переход на промежуточные шины просто добил последние шансы — вместо того, чтобы спасти ситуацию.

Пьер Гасли — б/о

Уикенд француза оценить нереально. Из-за огромного штрафа за сверхлимитные элементы силовой установки Пьер не пытался проехать быстрый круг в квалификации, а до старта он даже не добрался. Перебои в работе коробки передач вынудили заехать в боксы после прогревочного круга.