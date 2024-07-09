Великий «Макларен» не готов побеждать. Скорость есть — со всем остальным проблемы

Прошедший этап Формулы-1 на «Сильверстоуне» вполне мог завершиться победным дублем «Макларена», однако в итоге на счету Ландо Норриса и Оскара Пиастри только третье и четвёртое места. Гонка наглядно показала: по скорости великая команда вернулась, а вот по готовности побеждать — нет.

Как ни странно, «Макларену» не хватает банальной уверенности в себе, умения твёрдо и чётко принять решение, которое объективно имеет наибольшие шансы на успех — и строго, без панических метаний, его придерживаться.

По ходу гонки в Сильверстоуне был ряд непростых моментов, и каждый раз нерешительность «Макларена» давала о себе знать. Например, когда пришёл второй заряд дождя, командный мостик верно зазвал в боксы Норриса, но испугался двойного пит-стопа и оставил на трассе Пиастри, который в итоге потерял порядка 20 секунд — вместо двух-трёх, если бы он стоял на пит-лейне за Ландо.

«Мерседес» в такой ситуации просто на автомате позвал и Хэмилтона, и Расселла. Да, Джордж мог потерять одну-две секунды, не более того. По ощущениям, команда Вольфа не сомневалась, что нужно делать ровно так — и на трассе Джордж оказался намного впереди Оскара.

Идём дальше — ко второму и решающему пит-стопу. Не будем обвинять «Макларен» в том, что Норриса позвали в боксы на круг позже остальных лидеров — угадать оптимальный момент трудно, а когда ты лидируешь, то обычно выбираешь чуть более консервативные решения.

Претензия не в круге заезда, а в процедуре выбора шин. У «Макларена» был в запасе свежий комплект «медиума» — казалось бы, беспроигрышный вариант в ситуации, когда «софт» быстро изнашивается и в целом плохо работает на твоём болиде. Но командный мостик видит, что мягкую резину выбрал Хэмилтон, и начинает дёргаться. В итоге обсуждают всё с Норрисом и ставят «софт», убивая шансы на успех. В то же время Ферстаппен доверился инженерам, никто не спрашивал его мнения — и Макс провёл блестящий финальный отрезок на «харде».

Вот это неумение принять решение самостоятельно, не перекладывая ответственность на пилота, стало для «Макларена» во многом фатальным. Вернёмся к решению оставить на мокрой трассе Пиастри. Понимая, что Норрис рванёт в боксы, гоночный инженер говорит Пиастри, словно паникует, и делает две вещи: а) хочет оставить пилота на трассе; б) хочет, чтобы эту ошибку подтвердил сам пилот. В итоге Том Столлард говорит по радио: «Ландо заезжает. Предлагаю остаться на трассе». Пиастри отвечает: «Да, остаюсь», — и, по собственному признанию, осознаёт ошибку сразу после того, как проезжает мимо заезда на пит-лейн.

Босс «Макларена» Андреа Стелла в анализе после гонки признал, что командный мостик не должен был перекладывать ответственность на гонщиков в ключевые моменты.

Вот что Стелла сказал про ситуацию с несостоявшимся двойным пит-стопом: «Мы должны были просто приказать Оскару, сказав: «Прости, парень, но будет двойной пит-стоп». Пилот управляет. Думаю, мы просим от пилотов слишком многого. Они должны хорошо выполнять свою работу по пилотажу, оставаясь на трассе на правильных шинах в мокрых условиях. А для всех процессов есть пит-уолл. Он должен помогать гонщикам, а в этом случае мы должны сказать, что упустили некоторые возможности».

А вот как Андреа объяснил самоубийственное решение поставить Норрису на финальный отрезок «софт» вместо свеженького «медиума»: «В таких условиях мы хотели проверить, какие предпочтения у самого Ландо. Думаю, тут решение должен был принять пит-уолл. Как и в случае с двойным пит-стопом, мы должны были взять ответственность на себя и сказать, что правильными шинами будет «медиум», переходим на него. А начав всё проверять с Ландо, мы словно засомневались в себе, что и привело нас к такому направлению. Ответственность при принятии решений — на нас. У нас больше информации, больше людей, так что ответственность за переход на «софт», а не «медиум», с которым было бы лучше, находится на команде».

Итожим по гонке: «Макларен» не справляется со стрессовыми ситуациями, не находит в себе силы принять непростые, где-то даже болезненные решения, из-за чего наступает нерешительность и стремление распылить ответственность. Вероятно, команде просто не хватает свежего победного опыта, а вместе с победами приходит и спокойствие, и уверенность в себе и в коллегах по команде. Ферстаппен доверится Ламбьязе, Хэмилтон — Бонингтону, а вот командный мостик «Макларена», вероятно, не чувствует в себе уверенности, чтобы в решающий момент помочь своим гонщикам, где-то даже надавив на них ради правильного решения.

При этом нерешительность — не единственная беда команды из Уокинга. После квалификации в субботу Оскар Пиастри осторожно, но раскритиковал решение пит-уолла выпустить его на финальную попытку попозже — в итоге Оскар попал в конце прогревочного круга в «пробку» вместе с Сайнсом и Алонсо и лишился шанса побороться за поул. А вот у «Мерседеса», как-то уж так вышло, оба пилота смогли как следует подготовиться к решающему кругу и забрать первый ряд решётки.

Боссу «Макларена» Андреа Стелле есть над чем задуматься Фото: Mark Thompson/Getty Images

Не забудем спросить и с самих гонщиков. Норрис проиграл «Мерседесу» борьбу за поул без «помощи» команды, а в конце гонки не сумел сберечь «софт» так, как это сделал впереди него Хэмилтон. Да и на прошлом Гран-при Австрии Ландо не совладал с нервами, когда в погоне за Ферстаппеном трижды подряд нарушил границы трассы и уже после этого заработал штраф после очередной «дайвбомбы». Да, получать четвёртое предупреждение за такой эпизод обидно, но кто виноват в трёх предыдущих?

Пиастри, гонку которого в Сильверстоуне загубила команда, тоже небезгрешен. Начнём с того, что все его проблемы начались ровно потому, что он, как и почти всегда, находился на трассе позади Норриса. В этом году в их паре счёт 9-3 и в квалификациях, и в гонках — при таком раскладе австралиец и дальше будет страдать от невольного статуса второго номера. Увы, Пиастри неидеален в квалификациях, а в гонках у него нередко возникают проблемы с износом шин. Так что когда у Норриса возникают проблемы, то подстраховать Оскар не может — вспомним хотя бы Австрию, где после аварии лидеров за ними оказался Расселл, а не второй пилот «оранжевых».

Вот и получается, что хоть «Макларен» сейчас обладает одной из быстрейших машин в пелотоне, но в противовес имеет ошибки по стратегии, нерешительность командного мостика в определяющие моменты, а также ошибки самих гонщиков. В итоге шансов на титул в личном зачёте почти нет, а в командном многое зависит как от формы соперников, так и от того, придёт ли в себя Серхио Перес. Так или иначе, сейчас идеальный момент, чтобы закончить с набиванием шишек и перейти к стабильной демонстрации результатов. Иначе и в 2025-м сразиться за чемпионство едва ли получится.