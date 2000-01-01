Гитарист Queen и Брандл не поладили на гонке Ф-1
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл попал в очередной неприятный инцидент. Во время Гран-при Великобритании он пытался взять интервью у гитариста Queen Брайана Мэя, но тот проигнорировал журналиста.
Скандальный инцидент
Брандл взял успешные интервью у Роуэна Аткинсона, Мо Фараха, Джереми Кларксона, а потом пытался несколько раз поговорить с Мэем в решётке. Но Брайан старательно не замечал Мартина. Уже после соревнований журналист и музыкант извинились друг перед другом.
Извинения
«Прошу прощения у мистера Брандла. Я совершенно не хотел вас обидеть. Всё, что вы видите, – это человека, который нервничает, говоря о чём-то, в чём он мало разбирается», — написал Мэй на своём сайте.
Особое обращение
«Это я должен извиняться перед сэром Брайаном Мэем, а не он – передо мной. Я не обращался к нему как к сэру Брайану, и мне не следовало приближаться к нему дважды, когда он не был готов поговорить в прямом эфире», — сказал Брандл.
Неприятности
У Брандла было несколько крупных скандалов в стартовой решётке за последние пару лет. Рэпер Machine Gun Kelly прервал беседу прямо в середине диалога, телохранитель вмешался в разговор журналиста с рэпершей Меган Ти Сталлион, модель Кара Делевинь вообще отказалась общаться с Мартином.
Скандал перед стартом гонки Ф-1. Телекомментатор извинился перед гитаристом Queen
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