Скандал перед стартом гонки Ф-1. Телекомментатор извинился перед гитаристом Queen

Особое обращение

«Это я должен извиняться перед сэром Брайаном Мэем, а не он – передо мной. Я не обращался к нему как к сэру Брайану, и мне не следовало приближаться к нему дважды, когда он не был готов поговорить в прямом эфире», — сказал Брандл.