Кому из гонщиков не место в Формуле-1?

Не так давно вы решали, кто из молодых пилотов больше всех достоин оказаться в «Королевских гонках», а сегодня вам предстоит выбрать одного или нескольких действующих пилотов Формулы-1, которые не заслуживают находиться в числе 20 лучших гонщиков мира. Кому пора отправиться в другой чемпионат или на пенсию, чтобы уступить собственный кокпит кому-то помоложе и поперспективнее?
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Логан Сарджент
Пожалуй, Сарджента можно назвать олицетворением всех страхов руководителей формульных команд перед подписанием молодого пилота: Логан демонстрирует неудовлетворительные результаты, практически не прогрессирует, да ещё и периодически колотит машины. За полтора года в Формуле-1 американец ни разу не переквалифицировал напарника (33-0!) и набрал всего лишь один зачётный балл – в активе Албона на этом же отрезке 31 балл.
После невзрачного дебютного сезона «Уильямс» предоставил второй шанс Сардженту, но чуда не случилось: американец практически не прибавил, оставшись плюс-минус на тех же позициях. Продление контракта с Логаном изначально виделось большой авантюрой, а сегодня очевидно, что это был большой просчёт со стороны боссов «Уильямса».
Серхио Перес
Перес всегда котировался как гонщик уровня выше среднего. Долгие годы его сватали в топ-команды, а когда он наконец-таки добрался до боеспособного коллектива, выдал два неплохих сезона в составе «Ред Булл». Ударным в исполнении мексиканца выдался и старт третьего сезона (две победы в четырёх гонках), но после прошлогоднего Гран-при Майами последовал серьёзный регресс в результатах Переса – Чеко будто бы заколдовали.
В этом сезоне мы наблюдаем повторение прошлогоднего сценария: неплохой старт, после которого следует стремительный спад. Прямо сейчас Серхио занимает шестое место в личном зачёте, уступая вторым пилотам «Феррари» и «Макларена». И это всё при том, что как минимум на половине этапов «Ред Булл» обладал быстрейшей машиной. Последние два года Перес объективно не тянет уровень топ-команды. В какой-то степени можно сказать, что прямо сейчас Чеко занимает место более мастеровитого пилота (напомним, Сайнс до сих пор не нашёл себе команду).
Лэнс Стролл
Последний классический рента-драйвер Формулы-1. Своим нахождением в главном гоночном чемпионате мира Стролл целиком и полностью обязан своему отцу – если бы не деньги канадского миллиардера, Лэнс и близко бы не подобрался к Ф-1. За семь лет пребывания в «Королевских гонках» Стролл не отметился ничем выдающимся, регулярно (и много) проигрывая более именитым напарникам – единственным партнёром по команде, которого Лэнс превзошёл по итогам сезона, стал дебютант Сироткин. В активе Стролла числится более 150 Гран-при, но даже до уровня среднего пилота Ф-1 он так и не дорос.
Гуаньюй Чжоу
В отличие от некоторых героев данной подборки, Чжоу никогда не котировался как будущая звезда, да и в целом не особо блистал в юниорских сериях. К примеру, завершить сезон Формулы-2 в топ-3 он смог лишь с третьей попытки, уступив при этом дебютанту Пиастри и второгоднику Шварцману. Впрочем, суперлицензию Гуаньюй получить смог, а об остальном позаботились китайские спонсоры.
В этом году Чжоу проводит уже третий сезон в Формуле-1, и нельзя сказать, что он за это время отличился чем-то выдающимся – в лучшем случае провёл пару умеренно хороших гонок. И ведь при этом китайский пилот не особо прогрессирует, в отличие от того же Цуноды (тоже начал не очень здорово, но в дальнейшем исправился). К примеру, в текущем сезоне Чжоу уступает Боттасу в квалификационном сражении с разгромным счётом 1-11. Судя по всему, это и есть реальный уровень китайского пилота.
Даниэль Риккардо
Риккардо был очень близок к тому, чтобы завершить формульную карьеру два года назад: провальным отрезком в «Макларене» он практически похоронил своё будущее в Ф-1, отпугнув почти всех потенциальных работодателей. Впрочем, Дэну повезло – «Ред Булл» не позволил австралийцу покинуть мир «Королевских гонок». Сначала Риккардо выполнял обязанности резервного пилота, а после оглушительного провала Ника де Вриса занял место нидерландца в «Альфа Таури».
При впечатляющих результатах Дэн мог даже рассчитывать на контракт с главной командой концерна, но австралиец так и не вернул себе былую форму: уже второй год подряд он смотрится слабее куда менее опытного Юки Цуноды. В какой-то степени можно сказать, что прямо сейчас Риккардо занимает место талантливого юниора в младшей команде «быков», который в дальнейшем мог бы претендовать на переход в «Ред Булл» – в первую очередь речь идёт о Лиаме Лоусоне.
Кевин Магнуссен
Да, Магнуссен – один из немногих пилотов, кто действительно делает шоу (один его перформанс в Майами чего стоит). Неуступчив на трассе, неаккуратен в выражениях – пожалуй, именно такого гонщика и не хватает современной Формуле-1. Но в то же время, если оставить за скобками образ рок-н-ролльщика, перед нами предстаёт далеко не самый способный гонщик. На фоне Хюлькенберга датчанин смотрится совсем уж слабо: 22-5 по очкам в пользу Нико на экваторе сезона и 9-3 – в квалификационном сражении.
Что важно, сам Магнуссен осознаёт свой реальный уровень. Не так давно Кевин признал, что всю свою формульную карьеру прозябал в середине или в конце пелотона, так и не добившись ничего значимого. Также датчанин заявил, что за пределами Формулы-1 есть много интересных гоночных серий. Интересно, к чему он это?
Валттери Боттас
Безусловно, Боттас – гонщик, не обделённый талантом (10 побед в Ф-1 – это вам не шутки), но сегодня складывается ощущение, будто бы формульная карьера Валттери зашла в тупик. Финн достаточно долго выступал за топовый «Мерседес», после чего последовал переход в «Заубер», который за последние пару лет трансформировался из середняка в аутсайдер. К борьбе за высокие места Боттас уже вряд ли когда-либо вернётся – сейчас он просто катается в своё удовольствие. Можно только порадоваться за Валттери, но насколько полезно для чемпионата пребывание возрастного и не факт, что замотивированного пилота – большой вопрос.