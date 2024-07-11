Кому из гонщиков не место в Формуле-1?

Не так давно вы решали, кто из молодых пилотов больше всех достоин оказаться в «Королевских гонках», а сегодня вам предстоит выбрать одного или нескольких действующих пилотов Формулы-1, которые не заслуживают находиться в числе 20 лучших гонщиков мира. Кому пора отправиться в другой чемпионат или на пенсию, чтобы уступить собственный кокпит кому-то помоложе и поперспективнее?

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