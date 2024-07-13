Величайший инженер Ф-1 представил собственный гиперкар — как он выглядит и как создавали

Весной 2024 года стало известно, что у команды Формулы-1 «Ред Булл» и гениального конструктора Эдриана Ньюи, как это часто формулируют в официальных пресс-релизах, расходятся пути. Британский инженер решил покинуть австрийский коллектив, который стал многократным чемпионом мира благодаря инженерному гению Ньюи. Эдриан уже отстранён от работы над болидом RB20 и тем более не участвует в создании RB21, зато легендарный специалист получил возможность сосредоточиться на воплощении в жизнь своей давней мечты и внести финальные штрихи в создание гиперкара RB17.

В год 20-летия команды на Фестивале скорости в Гудвуде обширная часть экспозиции и ездовой программы одного из главных и авторитетных мероприятий планеты была посвящена юбилею чемпионского коллектива. В Гудвуд-хаусе собралась весьма представительная компания из болидов «Ред Булл» разных лет, а также бывших и действующих гонщиков программы австрийской команды. Впервые в истории в заездах принял участие действующий чемпион мира, однако далеко не Макс Ферстаппен был главной звездой стенда «быков» — нидерландца затмила премьера Red Bull RB17.

Эдриан Ньюи на презентации Red Bull RB17 Фото: Mark Thompson/Getty Images

За два десятилетия в Формуле-1 австрийский коллектив использовал одну и весьма простую схему наименования своих болидов: первой машиной команды в 2005 году стал RB1, а последней на сегодняшний день — RB20 сезона-2024. Единственный раз эта последовательность была нарушена в 2021 году, когда прошлогодний RB16 стал RB16B — пандемия коронавируса отложила вступление в силу новых правил, а когда в сезоне 2022 года они стали актуальными, команда из Милтон-Кинса перешла сразу на RB18.

Наименование RB17 осталось незанятым. В итоге, чтобы и закрыть этот пробел, и одновременно дать своему конструктору воплотить в жизнь его давнюю мечту, построили гиперкар, не скованный никакими рамками технических и спортивных регламентов. Проект был анонсирован несколько лет назад, но премьера его состоялась только в 2024 году.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Превратить идеи Эдриана Ньюи в реальность взялась компания Red Bull Advanced Technologies (RBAT), выросшая из отдела команды Формулы-1 в отдельный бизнес, оказывающий инжиниринговые услуги всем заинтересованным сторонам. Технический директор RBAT Роб Грей лаконично описал проект как «сборник лучших хитов от Ньюи», что говорит о многом. Эдриан получил свободу от всяких оков правил и смог воплотить в одном автомобиле не только наработки из мира Формулы-1, но и те решения, которые никогда не могли бы попасть в чемпионат мира из-за нюансов регламента. Получилось круто!

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

В 2010 году Эдриан Ньюи для видеоигры Gran Turismo 5 разработал безумный прототип Red Bull X1, который, по словам его создателя, родился просто из эскиза: ни над аэродинамикой, ни над силовой установкой никто и никогда не работал всерьёз. Характеристики виртуального гиперкара просто подобрали под внушительный внешний вид, исходя из того, на что был бы способен автомобиль с таким экстерьером и такими агрегатами, если бы он существовал в реальности. Но сам Эдриан признаёт, что с тех пор мысль о постройке подобной машины не покидала его голову.

Реальные черты проект гиперкара начал обретать в 2019 году, когда Ньюи не удалось толком покататься на лыжах во время отпуска — чтобы скоротать время, инженер начал рисовать автомобиль, ставя во главу угла именно внешний вид. «Моя карьера всегда была ориентирована на скорость машин, поэтому, когда дело касается аэродинамики, вы всегда выбираете то, что делает автомобиль быстрее. При этом мне хотелось, чтобы это был идеальный продукт с точки зрения внешнего вида, звука и впечатлений от вождения. Намерение – это самое важное, с чего стоит начать. И цель заключалась в том, чтобы создать машину, способную показывать время круга в темпе Формулы-1, но в то же время быть доступной для людей – причём для двух человек сразу. Время от времени я участвую в трек-днях, и мне приятно иметь возможность катать с собой пассажиров», — заявил Эдриан Ньюи в интервью Top Gear, рассказывая о RB17.

Естественно, в основу лёг углепластиковый монокок. Компьютерное моделирование определило минимальную жёсткость шасси, обеспечивающую наилучшую работу подвески — Red Bull Advanced Technologies могли бы сделать автомобиль ещё жёстче, но это не сделало бы его быстрее, зато могло увеличить массу. В итоге инженерам удалось достичь поставленных целей, выдержав баланс между жёсткостью и массой, эстетикой и безопасностью.

Создавая RB17, специалисты ориентировались на требования к гоночным прототипам Le Mans Hypercar, которые не должны в случае аварии терять прижимную силу так сильно и резко, чтобы это приводило к перевороту и взлёту машины в воздух. В итоге нарисованные Ньюи вручную чертежи были оцифрованы, а затем к инженерам RBAT присоединились несколько выпускников Королевского колледжа искусств, которым совместными усилиями предстояло с помощью вычислительной гидродинамики найти баланс между красотой кузова и его аэродинамической эффективностью.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Добиться этого помогло в том числе и использование активной аэродинамики в связке с активной подвеской, запрещённой в Ф-1 с 1994 года. Как заявляет Эдриан, регулировать механический баланс и уровень сцепления с трассой будет не только электроника (алгоритмы и программное обеспечение для этих ассистентов водителя пока только на стадии разработки), но и человек за рулём — предусмотрена возможность в реальном времени подстраивать характеристики гиперкара под условия движения ради максимально эффективной езды по гоночной трассе.

RB17 при собственной массе порядка 805 кг рассчитан на прижимную силу в 1700 кг на скорости 240 км/ч, а днище в этой машине длиной пять метров и шириной два метра выполняет больше работы, чем на болиде Формулы-1, потому что оно не ограничено никакими правилами. Поэтому пришлось работать и над покрышками, способными выдержать колоссальные нагрузки. Официальными поставщиком шин для гиперкара стала французская компания Michelin, подготовившая три типа резины — покрышки с протектором (при этом RB17 не сертифицирован для дорог общего пользования и может эксплуатироваться только на гоночной трассе), стандартные слики, позволяющие скользить без особого риска перегрева, а на вершине самый экстремальный вариант Confidential, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Автомобиль получил атмосферный V10, разработанный британскими мотористами из Cosworth — 5,4-литровый агрегат не только выдаёт мощность в 1000 л.с. и развивает максимальные обороты 15 000 об/мин, но и является полунапряжённым элементом шасси. Под мотор создана выхлопная система «10 в 1», вдохновлённая разработанным Ньюи в 2000 году McLaren MP4/15 — болидом, который Эдриан называет лучшим по звучанию в Ф-1 за всю историю. При этом уровень громкости ограничен 105 дБ, чтобы машина могла эксплуатироваться на гоночных трассах без ограничений.

Двигатель сочетается с разработанной и собранной силами Red Bull Advanced Technologies углепластиковой коробкой передач, шестерни для которой поставляет Xtrac. Трансмиссия не имеет задней передачи — её роль выполняет 200-сильный электромотор, который также увеличивает мощность и крутящий момент, доводя суммарную отдачу силовой установки до 1200 л.с. Гиперкар оснащён полностью гидравлическим рулевым управлением, также приближающим его к технике Формулы-1.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

«Болид Формулы-1 находится в разработке 12–18 месяцев, прежде чем он выходит на первые тесты. Работа над RB17 началась в Рождество 2020 года, но тогда мы находились на стадии разработки концепции уже три года или больше. Это позволило нам по-настоящему задуматься, быть самокритичными, быть осторожными в выбранном направлении, сбиться с маршрута, оценить его, не обрадоваться и сменить на другой путь. У гиперкара было три разных двигателя, и изначально он был полноприводным, с электродвигателем на передней оси, а не на задней. Пока наше моделирование не показало, что лучше иметь задний привод — я был этому рад», — отмечает Эдриан Ньюи.

Работа над интерьером продолжается, хотя конфигурация сидений была утверждена уже на раннем этапе — пространство двухместного салона с тандемным расположением сидений друг за другом сейчас закреплено, а специалисты работают над эргономикой. И одновременно с этим — над обеспечением достаточного уровня комфорта, потому что в RBAT не хотят получить спартанский кокпит гоночного автомобиля.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Создатели RB17 обещают на гоночной трассе время круга, эквивалентное Формуле-1, и максимальную скорость свыше 350 км/ч, но при простой и понятной для водителя управляемости. За весь процесс проектирования и производства гиперкара, от разработки первоначальной концепции до поставки готового RB17 клиентам, которых будет всего 50 счастливчиков, отвечает Red Bull Advanced Technolgoies. Примечательно, что первой заказ на творение Эдриана Ньюи оставила некая девушка, имя которой в компании не раскрывают.

Каждый обладатель RB17 станет частью семьи «Ред Булл» и получит полный спектр услуг, включая ряд трек-дней, дающих возможность испытать гиперкар на некоторых из величайших трасс мира. Владельцам подготовят индивидуальные программы подготовки к машине и развития водительского мастерства, а на стадии заказа автомобиля клиенты смогут выбрать всё — от цвета окраски кузова до материалов интерьера и целого ряда мелких акцентов. И это ожидаемо при цене от € 7 млн.

Red Bull RB17 Фото: Red Bull Content Pool

До конца 2024 года все агрегаты, которые сейчас проходят стендовые испытания, будут объединены в подсистемы и ещё раз проверены, прежде чем объединиться в первые несколько тестовых прототипов перед их ездовым дебютом на гоночной трассе летом 2025 года.

Все из запланированных к производству гиперкаров уже проданы, а ежегодно Red Bull Advanced Technologies будет выпускать не больше 15 машин, так что процесс постройки всего тиража затянется на несколько лет. Впрочем, фанаты подождут — анонсированный в 2016 году среднемоторный гиперкар AM-RB 001 так и не случился, разделившись на два проекта: Valkyrie от Aston Martin и RB17 от Red Bull Advanced Technologies — так что ожидание было долгим, но, похоже, оно того стоило.