6 гонщиков Формулы-1, которых взяли вопреки ужасным результатам

В следующем сезоне на стартовой решётке Формулы-1 появится как минимум один новичок: «Хаас» подписал многолетний контракт с «академиком» «Феррари» Оливером Берманом. Выбор американской команды вызвал немало вопросов, ведь в текущем сезоне результаты Бермана оставляют желать лучшего: на данный момент он занимает лишь 13-е место в личном зачёте первенства Формулы-2. Впрочем, в «Королевские гонки» попадали пилоты и с более скромными результатами. Вашему вниманию шесть пилотов Формулы-1 из XXI века, приходивших в чемпионат после самых неубедительных сезонов в «молодёжках».

Пара примечаний: мы рассматриваем только тех гонщиков, которые подписывались к старту чемпионата или проехали как минимум один полноценный сезон. Пилотов, которые провели лишь пару гонок после выхода на замену, мы проигнорировали. Также стоит отметить, что мы берём в расчёт исключительно результаты пилотов в последнем сезоне перед переходом в Ф-1.

Жером Д’Амброзио — GP2. Сезон-2010 — 12-е место

Д’Амброзио – один из немногих пилотов, который стал более значимой и влиятельной фигурой именно после завершения гоночной карьеры: в 2023-м бельгиец возглавил юниорскую программу «Мерседеса», а также подменял Тото Вольфа на некоторых этапах прошлого сезона. 1 октября Жером станет сотрудником «Феррари», где займёт пост руководителя гоночной академии.

Что иронично, сам Д’Амброзио на ранней стадии карьеры особых надежд не подавал. В серьёзных юниорских первенствах бельгийцу удалось блеснуть лишь один раз: в конце 2000-х он стал вице-чемпионом азиатского первенства GP2 – скоротечного чемпионата, который проводится зимой. А вот на длинной дистанции Жером был уже не столь убедителен. За три года, проведённых в GP2, он ни разу не поднялся выше девятого места по итогам сезона, а в заключительную кампанию так и вовсе показал наихудший результат – 12-е место без единого финиша в топ-3 в основных гонках. Тот сезон, кстати, был далеко не самым конкурентным – из сильных участников можно выделить разве что Переса и Бьянки.

Жером д‘Амброзио в роли резервного гонщика «Лотуса» Фото: Tom Dulat/Getty Images

Несмотря на неубедительные результаты, Д’Амброзио удалось найти место в Формуле-1: сезон-2011 он провёл в аутсайдере «Вёрджине». Вояж бельгийца в «Королевские гонки» вряд ли можно назвать удачным: очков он не набрал, да и ничем примечательным не запомнился. В следующем году он один раз подменит дисквалифицированного Грожана в составе «Лотуса» (тоже неудачно), после чего окончательно попрощается с Формулой-1 в статусе пилота.

Карун Чандхок — GP2. Сезон-2009 — 18-е место

Чандхок никогда не блистал на молодёжном уровне (в конкурентных чемпионатах), но под занавес юниорской карьеры он достаточно близко подобрался к Формуле-1: недолго состоял в юниорской программе «Ред Булл», а также всерьёз метил в новообразованную «Форс Индия» – отдать соотечественнику место боевого пилота Виджай Маллья так и не решился. Руководителя индийской команды легко понять, ведь в GP2 Карун был далёк от хоть сколько-нибудь приличных результатов: 15-е место в первом сезоне, 10-е – во втором, и, наконец, 18-е – на третий год выступлений.

Уровень Чандхока и «Хиспании» отлично сочетались Фото: Clive Mason/Getty Images

К счастью для индийского пилота, спонсоры от него не отвернулись и сезон-2010 он начинал уже в Формуле-1, заняв квоту рента-драйвера в «Хиспании». Впрочем, в испанской команде Карун долго не продержался: после 10-го этапа его высадили из кокпита ради Сакона Ямамото, который обладал более внушительной спонсорской поддержкой.

Камуи Кобаяси — GP2. Сезон-2009 — 16-е место

Не ожидали вы здесь увидеть Камуи, не так ли? В какой-то степени ранняя стадия карьеры Кобаяси чем-то похожа на путь Бермана к Формуле-1. Японский гонщик хорошо начал в открытых колёсах, взяв пару титулов в региональных чемпионатах Формулы «Рено». Затем последовал относительно неплохой отрезок в Ф-3 (четвёртое место на второй сезон), но вот на финальной стадии юниорской карьеры в GP2 у Камуи совсем не задалось: два раза подряд японец завершал сезон на 16-й строчке. Да, он выиграл первенство зимней GP2 2008-2009 годов, но триумф в столь скоротечном чемпионате вряд ли можно считать внушительным достижением.

Ярно Трулли, Тимо Глок и Камуи Кобаяси в 2008 году Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

С подобными результатами рассчитывать на дебют в Ф-1 крайне сложно, но Кобаяси помог случай: пилот «Тойоты» Тимо Глок получил травму в конце чемпионата 2009 года – заменить немецкого гонщика на двух финальных этапах сезона был призван именно Камуи. За те пару Гран-при, что были в распоряжении Кобаяси, он здорово себя зарекомендовал и даже набрал очки, финишировав шестым в Абу-Даби.

Удачный дебют в Ф-1 серьёзно повысил акции Камуи на рынке пилотов. Вполне возможно, он стал бы боевым гонщиком «Тойоты» уже в следующем году, но японский концерн покинул чемпионат. Впрочем, без работы Кобаяси не остался, подписав контракт с «Заубером».

Жолт Баумгартнер — Формула-3000. Сезон-2003 — 14-е место

А вот у этого товарища не было абсолютно никаких достижений в юниорских «формулах» – даже на самых ранних стадиях. Баумгартнер был неубедителен как в немецкой Ф-3, так и в Формуле-3000, где он за три года лишь три раза финишировал в очках и ни разу не поднялся выше 14-й строчки по итогам сезона. Причём финальную кампанию в юниорском первенстве Жолт провёл в составе относительно конкурентоспособной команды «Колони», но даже это не помогло венгру показать хоть сколько-нибудь приличный результат – его напарник, кстати, завершил чемпионат на второй строчке.

Впрочем (ключевое слово этого материала), ещё будучи пилотом Ф-3000, Жолту повезло дебютировать в «Королевских гонках»: Ральф Фёрман угодил в тяжёлую аварию во время тренировки на «Хунгароринге» – на протяжении двух Гран-при Баумгартнер подменял ирландского пилота в кокпите «Джордана». Нельзя сказать, что Жолт показал себя с наилучшей стороны, но в следующем году он продолжил выступления в Формуле-1, подписав контракт с «Минарди» (спасибо спонсорам). Откатав сезон на полном расписании, венгр запомнился разве что финишем в очках в Индианаполисе (восьмое место). На этом он завершил активную стадию карьеры, занимаясь в дальнейшем лишь тестированием гоночной техники – так сказать, ушёл на пике.

Энрике Бернольди — Формула-3000. Сезон-2000 — 16-е место

Бернольди – для мира автоспорта фигура значимая, ведь именно он заставил Дитриха Матешица задуматься о создании собственной команды Формулы-1. Звучит немного безумно, но в реальности всё так и было. Достаточно долгое время «Ред Булл» сотрудничал с «Заубером» в качестве спонсора, а в 2001 году австрийский концерн попробовал протолкнуть своего протеже Энрике Бернольди. Петер Заубер не горел желанием предоставлять место бразильскому пилоту, и его можно понять.

Йос Ферстаппен и Энрике Бернольди Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

На фоне другого претендента на место в «Заубере» – молодого и талантливого Кими Райкконена – Бернольди выглядел откровенно слабо. Да, Энрике показывал неплохие результаты в «трёшках» – занимал призовые места на Гран-при Макао и взял вице-чемпионство в британской Ф-3 – но вот с испытанием Формулой-3000 он не справился. В дебютном сезоне Бернольди занял 18-е место, во втором – 16-е. Положение бразильца было настолько плачевным, что его опережали даже те гонщики, что не выступали в чемпионате на полном расписании. Впрочем, для Бернольди эта история закончилась позитивно: «Ред Булл» всё же нашёл ему место на стартовой решётке Ф-1, пристроив в «Эрроуз».

Алекс Йонг — Формула Ниппон. Сезон-2001 — 16-е место

Йонг – завсегдатай всевозможных рейтингов худших пилотов в истории Ф-1. Сегодня Алекс и на расстояние пушечного выстрела не смог бы подобраться к «Королевским гонкам» из-за проблем с получением суперлицензии, но в начале века дела с этим обстояли намного проще.

Добившись локальных успехов в региональных гоночных сериях, Йонг отправился в Европу. Сначала он выступал в британской Ф-3, где был просто неубедителен, а затем – в Формуле-3000, где был откровенно ужасен: в трёх из пяти этапов он даже не смог преодолеть квалификационный барьер. Далее последовал переезд в Японию, где он провёл два сезона в Формуле Ниппон – в чемпионате, откуда в ту пору можно было напрямую отправиться в Ф-1. С Алексом ровно это и произошло, но его гоночные таланты тут ни при чём: за два года он ни набрал ни единого очка, а попасть в Формулу-1 ему помогли (ни за что не угадаете) деньги.

Алекс Йонг в Ф-1 ничем не запомнился Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Под занавес сезона-2001 малайзиец занял место Тарсо Маркеса в составе «Минарди», а в следующем году стал уже полноценным пилотом команды Пола Стодарта. Ничего хорошего из этой истории не вышло: Йонг был настолько ужасен, что по ходу сезона-2002 его отстраняли на пару гонок, чтобы он побольше потренировался на испытательном треке.