Три суперкара скрестили в один по просьбе президента-миллионера — вот результат

В греческой мифологии Химерой называли огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, а в переносном значении под химерой подразумевают несбыточную идею. Но для шведского производителя гиперкаров Koenigsegg ничего нереализуемого, похоже, нет, особенно когда к ним обращается с заказом Мохаммед бен Сулайем. Для президента Международной автофедерации ФИА в Энгельхольме построили единственную в своём роде «Химеру» — суперкар Koenigsegg Chimera, в котором объединили сразу три модели: Agera RS, Jesko и CC850.

Уроженец Дубая — человек явно не бедный, иначе вряд ли смог бы себе позволить выступления на протяжении нескольких сезонов в классическом ралли, а также коллекцию редких суперкаров. И одним из последних приобретений деятеля из Объединённых Арабских Эмиратов стал уникальный автомобиль от Кристиана фон Кёнигзегга. Примечательно, что бен Сулайем не стал обращаться ни к Ferrari, ни к Mercedes-AMG, ни к Aston Martin за эксклюзивной машиной, а обратил своё внимание на шведскую компанию, клиентом которой является.

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

В 2015 году дебютировал гиперкар Agera RS, который стал более лёгкой и более мощной модификацией модели Agera, выпущенной к 15-летию Koenigsegg. Машина получила 940- сильный 5,0-литровый бензиновый турбомотор V8, который позволял купе разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,1 с и развивать 440 км/ч максимальной скорости. Версия RS обзавелась уже 1160-сильным вариантом мотора, который способен развивать на топливе E85 и вовсе 1 МВт мощности — 1341 л.с. — что сделало модель первым в мире мегакаром.

Через четыре года, в 2019-м, состоялась премьера Jesko — преемника Agera, который был назван в честь Йеско фон Кёнигзегга, отца основателя фирмы. Машина получила 5,1-литровый турбированный V8, который, несмотря на схожесть с силовым агрегатом предшественника, на самом деле был сконструирован заново — в двигателе реализовано множество инновационных решений, изобретённых шведской маркой специально под Koenigsegg Jesko, что позволило получить 1280 л.с. мощности на обычном топливе и разом 1600 л.с. на биоэтаноле.

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

Одной из самых необычных технических фишек модели стала коробка передач Light Speed Transmission (LST) — роботизированная девятиступенчатая трансмиссия сразу с восемью (!) сцеплениями и функцией Ultimate Power on Demand (UPOD), позволяющей практически мгновенно переключаться не просто на одну передачу вверх или вниз, но и перескакивать сразу через несколько ступеней ради максимально эффективного разгона. Jesko получил подвеску Triplex с третьим горизонтальным амортизатором на передней и задней осях, которые позволяют бороться с паразитными движениями кузова на разгоне и торможении, а также систему полноуправляемого шасси Active Rear Steering.

Естественно, как и все машины из Энгельхольма, гиперкар построен вокруг карбонового монокока, имеет полностью углепластиковый кузов с агрессивным дизайном и тщательно продуманной аэродинамикой, которая в случае с версией Absolut потенциально способна помочь машине разогнаться до 560 км/ч! Но этого шведам показалось мало, поэтому в 2022 году был показан CC850 — новейший гиперкар, посвящённый 20-летию первой серийной модели бренда, таргу Koenigsegg CC8S.

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

Новинку оснастили двигателем от Jesko, но в 1385-сильном варианте на топливе E85 (1135 л.с. на обычном бензине), что при массе 1385 кг обеспечило модели соотношение мощности к массе 1:1, однако главной особенностью гиперкара стала инновационная коробка передач. Light Speed Transmission дополнили системой Engage Shift System (ESS), которая позволила добавить «роботу» ручной режим — появились педаль сцепления и селектор трансмиссии с поисковым механизмом выбора передачи.

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

На самом же деле рычаг воздействует на третью педаль, которая, в свою очередь, отправляет сигналы на включение выбранной водителем ступени в электронный блок, который и выполняет всю работу. Кристиан фон Кёнигзегг гордится своими инженерами, реализовавшими столь непростой проект: предусмотрены даже разные варианты передаточных чисел для езды по городу и заездов по гоночной трассе, а для максимальной имитации «механики» в трансмиссию даже добавлена возможность заглушить мотор, слишком резко бросив педаль сцепления!

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

Инновационный гиперкар выпустили тиражом в 50 экземпляров в качестве подарка на полувековой юбилей основателя марки. Среди покупателей модели оказался и Мохаммед бен Сулайем. Автомобильная коллекция араба оценивается более чем в $ 75 млн и включает в себя Ferrari LaFerrari, Bugatti Chiron Super Sport, Mercedes-Benz CLK GTR Strassenversion, Aston Martin Valkyrie, McLaren Senna, Pagani Huayra BC, Porsche 911 GT2 Strassenversion и два McLaren Speedtail, но, похоже, именно Koenigsegg Chimera будет самой редкой в собрании. Но не единственной моделью шведской марки — президент ФИА заказал себе также Jesko и CC850, так что в компании его называют одним из самых преданных фанатов бренда. Который и подарил фирме возможность построить не имеющий равных автомобиль.

Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

Вышло так, что бен Сулайем буквально влюбился в технические инновации двух новинок Koenigsegg, поэтому обратился к Кристиану фон Кёнигзеггу с просьбой превратить его Agera RS в единственный в своём роде гиперкар — в кузов Koenigsegg Agera RS интегрировали силовой агрегат от Koenigsegg Jesko, с которым состыковали коробку передач от Koenigsegg CC850! Глава шведской компании не смог отказать своему постоянному покупателю, поэтому охотно взялся за необычный заказ.

Со стороны может показаться — нет никаких проблем, чтобы объединить агрегаты хоть и от трёх разных моделей, но одной марки, однако на деле постройка машины заняла три года. Исходные для Chimera гиперкары относятся к разным поколениям, что потребовало перемещения аккумулятора, создания новых креплений для трансмиссии, подготовки новых жгутов проводки, разработки нового программного обеспечения, способного подружить между собой элементы, не предназначенные для взаимодействия между собой — даже мультимедийную систему пришлось делать заново. Но бен Сулайему этого показалось мало, поэтому он подкинул Koenigsegg ещё один вызов, попросив добавить своей машине подрулевые лепестки переключения передач, как в Jesko Absolut и Jesko Attack, так что на «Химере» есть сразу три способа менять ступени.

Салон Koenigsegg Chimera Фото: Koenigsegg

Пришлось перекомпоновывать подвеску, объединяя элементы от Jesko и Regera, а также создавать новую систему охлаждения трансмиссии с учётом нерасчётного расположения агрегатов и абсолютно непредусмотренного инженерами сочетания компонентов. По словам Кристиана фон Кёнигзегга, проще и дешевле было с нуля разработать новый автомобиль, чем смешать и заставить работать в одной машине новые и старые технологии.

В целом Koenigsegg Chimera готов, но мелкие доработки ещё продолжаются — Мохаммед бен Сулайем свой уникальный во всех отношениях гиперкар ещё не получил, зато журналисты Top Gear получили возможность узнать об эксклюзивном купе лично от основателя шведской марки.